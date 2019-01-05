Диего Марадона госпитализирован с внутренним кровотечением, его будут оперировать

У Диего Марадоны, который в последнее время работает в клубе второй лиги чемпионата Мексики "Дорадос" - проблемы со здоровьем. 58-летний аргентинец проходил плановый медицинский осмотр в клинике в Буэнос-Айресе. У Марадоны выявили желудочное кровотечение, так что Диего пришлось госпитализировать.

При более детальном обследовании врачи узнали, что повреждения желудка не носят серьезного характера. Однако же ему предстоит операция, пишут мексиканские СМИ.

Ранее Диего вызвал гнев у своих работодателей из-за того, что пропустил первые 4 дня предсезонных сборов клуба "Дорадос". Он вообще не выходил на связь и из-за этого появились слухи о том, что хочет покинуть мексиканскую команду. Но, как выяснилось, у него - проблемы со здоровьем.