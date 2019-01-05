2019-01-05T00:30:53+03:00
Спорт

Диего Марадона госпитализирован с внутренним кровотечением, его будут оперировать

58-летняя легенда мирового футбола находится в частной клинике Буэнос-Айреса
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Диего Марадона в последнее время работает главным тренером клуба "Дорадос".Диего Марадона в последнее время работает главным тренером клуба "Дорадос".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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У Диего Марадоны, который в последнее время работает в клубе второй лиги чемпионата Мексики "Дорадос" - проблемы со здоровьем. 58-летний аргентинец проходил плановый медицинский осмотр в клинике в Буэнос-Айресе. У Марадоны выявили желудочное кровотечение, так что Диего пришлось госпитализировать.

При более детальном обследовании врачи узнали, что повреждения желудка не носят серьезного характера. Однако же ему предстоит операция, пишут мексиканские СМИ.

Ранее Диего вызвал гнев у своих работодателей из-за того, что пропустил первые 4 дня предсезонных сборов клуба "Дорадос". Он вообще не выходил на связь и из-за этого появились слухи о том, что хочет покинуть мексиканскую команду. Но, как выяснилось, у него - проблемы со здоровьем.

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