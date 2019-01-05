Аэропорт «Шереметьево» признали одним из самых пунктуальных в мире

Исследование разделили на пять категорий - по числу пассажиров в год. Среди самых крупных аэропортов лидером стал японский Ханэда. За год его самолеты забирают более 30 млн пассажиров. Во второй категории победил российский аэропорт «Шереметьево» (в среднем 25 млн пассажиров). А среди самых небольших транспортных узлов лидером стал Минск (до 5 млн).

Однако в топ-10 самых пунктуальных авиакомпаний в мире России нет. Этот рейтинг возглавила панамская Copa Airlines. Сразу за ней идёт латвийский airBaltic и китайский Hong Kong Airlines.

Отчёт подготовила аналитическая фирма OAG Aviation Worldwide, основываясь на 58 млн данных по всем аэропортам и авиакомпаниям мира.

По словам исследователей, свергнуть 3-кратного победителя airBaltic было сложно, однако у Copa Airlines это получилось. Она стала первым латиноамериканском победителем за всю историю Лиги.

В расчёт авторы рейтинга брали только те рейсы, у которых задержка составляла не более 15 минут. Чартерные перевозки исследователи не учитывали.

Напомним также, что в «Шереметьево» к недавнему Чемпионату мира по футболу открыли Терминал B на 20 млн пассажиров и межтерминальный переход с беспилотными поездами.

КОНКРЕТНО

Топ-10 самых пунктуальных аэропортов мира*

В процентах указано число рейсов, вылетевших и прибывших с задержкой не более 15 минут

1 Шереметьево - 87%

2 Доха - 84.91%

3 Миннеаполис - 84.02%

4 Детройт - 83.84%

5 Мехико Сити - 83.35%

6 Хьюстон - 82.26%

7 Бангкок Донмыанг - 81.52%

8 Сиэтл - 80.58%

9 Майами - 79.91%

10 Сан-Паулу Гуарульюс 79.91%

*Среди обслуживающих от 20 до 30 миллионов пассажиров в год.