2019-01-05T15:17:52+03:00
В мире

Рим тонет в мусоре: после праздников скопилось столько отходов, что открытие школ после каникул под угрозой

В итальянской столице сложилась чрезвычайная экологическая ситуация
Татьяна ОГНЕВА-САЛЬВОНИ
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Итальянский фейсбук и твиттер заполонили жуткие фото с мусором на главных улицах древнего города.Итальянский фейсбук и твиттер заполонили жуткие фото с мусором на главных улицах древнего города.
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Новый год в Риме начался с протестов горожан по поводу переполненных мусорных баков и заваленных пакетами с мусором тротуарами. Сложилась настолько катастрофическая ситуация, что президент ассоциации директоров римских школ Марио Рускони написал официальное письмо мэру города о том, что если мусорные завалы на тротуарах у школ и институтов не будут разобраны, то в понедельник 7 января дети не пойдут в школу. Ведь помимо антисанитарии есть риск присутствия грызунов. Особенно обеспокоены руководители дошкольных учреждений и начальных школ.

Итальянский фейсбук и твиттер заполонили жуткие фото с мусором на главных улицах древнего города.

Как объясняют власти, сверхпроизводство мусора всегда происходит в период таких длинных праздников. Но главным образом, чрезвычайную ситуацию спровоцировал случившийся пожар 11 декабря на мусороперерабатывающем заводе, и этот мусорный кризис по сути уже был предсказан мэром еще в середине декабря. К тому же довольно сложно идет реорганизация всего процесса вывоза и переработки мусора, а тут еще наложились праздники и систематические невыходы на работу персонала.

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