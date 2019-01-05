Рим тонет в мусоре: после праздников скопилось столько отходов, что открытие школ после каникул под угрозой

Новый год в Риме начался с протестов горожан по поводу переполненных мусорных баков и заваленных пакетами с мусором тротуарами. Сложилась настолько катастрофическая ситуация, что президент ассоциации директоров римских школ Марио Рускони написал официальное письмо мэру города о том, что если мусорные завалы на тротуарах у школ и институтов не будут разобраны, то в понедельник 7 января дети не пойдут в школу. Ведь помимо антисанитарии есть риск присутствия грызунов. Особенно обеспокоены руководители дошкольных учреждений и начальных школ.

Итальянский фейсбук и твиттер заполонили жуткие фото с мусором на главных улицах древнего города.

Как объясняют власти, сверхпроизводство мусора всегда происходит в период таких длинных праздников. Но главным образом, чрезвычайную ситуацию спровоцировал случившийся пожар 11 декабря на мусороперерабатывающем заводе, и этот мусорный кризис по сути уже был предсказан мэром еще в середине декабря. К тому же довольно сложно идет реорганизация всего процесса вывоза и переработки мусора, а тут еще наложились праздники и систематические невыходы на работу персонала.