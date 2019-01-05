2019-01-05T20:20:23+03:00
Спорт

Фигуристка Евгения Медведева в Канаде снялась в кино с Алексеем Серебряковым

Спортсменка сыграет самую себя в драме "The Petrichor"
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Евгения Медведева появится в кино.Евгения Медведева появится в кино.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Российская фигуристка Евгения Медведева, как оказалось, за время пребывания в Канаде успела сняться в кино. Как ожидается, в 2019 году на экраны выйдет художественный фильм под названием "The Petrichor". И 19-летняя Евгения, которая дважды побеждала на чемпионатах мира по фигурному катанию, сыграет там саму себя.

На экране Евгении отведено несколько минут времени. Главную роль в этом фильме сыграл российский актер Алексей Серебряков. Пока что точная дата выхода фильма еще не определена - с ноября 2018 года, как сообщается, кино находится на стадии постпродакшна.

Как следует из общедоступного краткого синопсиса фильма, картина расскажет историю бывшей фигуристки. Она провалилась на своих первых международных соревнованиях в юном возрасте. Но в 30 лет решает снова вернуться на лед, чтобы "следовать за мечтой". И, видимо, в ходе повествования сюжета одна из встреч у нее будет с Евгенией Медведевой. Серебрякову, к слову, отведена роль тренера той самой экс-фигуристки, которая решается возобновить свою карьеру.

Евгения Медведева в фильме сыграет саму себя.

Евгения Медведева в фильме сыграет саму себя.

Отметим, что Евгения Медведева на недавнем чемпионате России по фигурному катанию выступила неудачно. Она заняла лишь седьмое место и на официальные турниры зимы 2019 года она заявлена в качестве запасной.

Стоит отметить, что не так давно на экране промелькнула еще одна известная российская спортсменка. Она сыграла саму себя в фильме "Восемь подруг мисс Оушен" и мелькнула на экранах в сериале "Миллиарды" с Джоном Малковичем.

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