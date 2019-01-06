2019-01-06T14:58:30+03:00
Звезды

Опальный Егор Крид проводит время в Эмиратах с дубайской прелестницей

«Холостяк» развлекся в клубе с популярной блогершей
Кира БУЛЫЧЕВА
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Егор Кри отдыхает в Эмиратах с блогершой Кариной.Егор Кри отдыхает в Эмиратах с блогершой Кариной.
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Мы уже писали о том, что Егор Крид устроил в Абу-Даби скандал, дважды не выйдя на сцену в рамках Новогоднего музыкального фестиваля. Организаторы мероприятия сейчас требуют с артиста потраченные на его приезд деньги. Егор же после всей истории решил не улетать, а остаться в Дубаи. Артист по-быстрому договорился о незапланированном концерте - возможно, чтобы гонораром возместить ущерб Русской Медиагруппе.

В свободное время Крид проводил время с огоньком - ходил на экскурсии, посещал дорогие рестораны и клубы. И, конечно, не один. Артисту на одном из мероприятий составила компанию симпатичная брюнетка. Как мы узнали, девушку зовут Карина, она - наша соотечественница, но живет в Эмиратах. В Инстаграме появилось видео, где барышня и Крид курят кальян на камеру. Девушка просит у Егора затянуться дымом, а он выдыхает клубы в камеру. Многие, конечно, удивились - в «Холостяке» 24-летний рэпер высказывался категорически против того, чтобы Даша Клюкина, которая в итоге и победила в шоу, курила что-либо.

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Такая красивая девушка ..
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Не ясно, как далеко зашли отношения Егора и Карины, но, по крайней мере, дубайская прелестница посетила концерт Крида, откуда активно вела видеотрансляцию.

carinacarina
Normality is a paved road. It's comfortable to walk, but no flowers grow.
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carinacarina
Mango hour #mydubai
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Тем временем, председатель Совета директоров "Русской Медиагруппы" Сергей Бунин заявил:

- Для любого артиста выход на сцену является серьёзной подготовкой, даже когда речь идет не о сольном концерте. Сбив график, он подвел своих коллег, которым пришлось за него отрабатывать. С точки зрения шоу, ничего страшного не произошло - его отсутствие никак не сказалось на успехе мероприятия. Мы воспринимали Егора как нормального парня, готового к сотрудничеству, нам было интересно с ним поработать. Жаль, что его незрелость сослужила ему плохую службу. Правда, с точки зрения шоу ничего страшного не случилось. Вот зрителей жалко - поклонники же тратят деньги, чтобы увидеть своего артиста, и не ясно, почему они должны страдать.

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Во время концерта артист пил кофе в лобби отеля, где проходила вечеринка (подробности)

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