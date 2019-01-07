2019-01-06T16:44:31+03:00
Здоровье

Проснись и ешь: ученые выяснили, что полноценный завтрак снижает риск диабета, кариеса и атеросклероза

Новые данные подтверждают пользу завтраков для сохранения здоровья и защиты от опасных заболеваний
Анна Кутырина
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Исследования ученых в очередной раз подтвердили полезность утреннего приема пищи.Исследования ученых в очередной раз подтвердили полезность утреннего приема пищи.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Завтракай, чтобы не идти к эндокринологу

Ученые не первый год исследуют влияние привычек в питании на серьезные заболевания. Это помогает создать эффективные рекомендации по изменению образа жизни, которые позволяют уменьшать риск развития тяжелых недугов. Согласитесь, что проще отрегулировать питание и предотвратить болезнь, чем лечить ее.

Так, врачи на протяжении многих лет наблюдают за тысячами пациентов из различных стран и социальных групп в попытке определить влияние завтрака на здоровье. Исследователи из Дюссельдорфского университета обобщили сведения из шести работ, проведенных с 2017 года и включающих в общей сложности 96 175 участников. Для анализа отбирались публикации, содержащие сведения о риске развития диабета второго типа и массе тела пациентов и связи этих параметров с утренним приемом пищи.

Результаты показывают: те, кто пренебрегает завтраком, на 33% чаще страдают от диабета второго типа (инсулиннезависимого диабета). При этом у людей без лишних килограммов риск развития серьезного заболевания был несколько ниже – 22%. Чем чаще человек пропускает завтрак, тем выше вероятность стать пациентом эндокринолога. 4-5 пропусков ранних трапез в неделю повышают риск диабета второго типа на 55%.

В чем причина? Дело в том, что вместо завтрака люди часто перекусывают и не всегда правильно – сладостями или другими не слишком полезными продуктами. Более того, чтобы дотянуть до обеда или даже ужина, приходится «заморить червячка» несколько раз. Так система регуляции сахара в крови расшатывается еще больше.

Больше завтраков – меньше кариеса

Есть и другие свидетельства в пользу того, чтобы подкрепиться на старте дня. Например, еще в 2004 году Американская ассоциация стоматологов опубликовала в исследование, выявившее связь между пропуском завтраков и развитием кариеса у детей. Даже подслащенные хлопья лучше для зубов, чем полное отсутствие еды по утрам. Причина все та же – недостаток калорий придется заесть и запить, скорее всего, сладостями и газировкой.

Известен и другой пример. У подростков-«сов», по данным шведских ученых, больше «дырок» в зубах, и не только потому, что полуночники не чистят на ночь зубы, а еще и потому что поздний подъем с утра не позволяет нормально подкрепиться.

Не допускайте до сердца

Регулярные прогульщики завтраков среднего возраста могут стать и пациентами кардиолога. Тот, кто готов хорошо подкрепиться по утрам, реже страдает от атеросклероза. В противном случае, шансы стать «почетным обладателем» сосудистых бляшек в 2.5 раза выше. В своей статье ученые также отмечают, что привычки в еде зачастую связаны с загруженным расписанием, постоянной необходимостью есть в общепите и склонности к нездоровым перекусам.

БУДЬ В КУРСЕ

Хороший завтрак: какой он?

Даже булочка с утра лучше, чем ничего, но еда с низкой гликемической нагрузкой (со здоровым содержанием глюкозы и умеренной скоростью усвоения этого вещества) предпочтительнее.

По рекомендациям ученых и диетологов вариантами здорового завтрака могут стать:

- Йогурт без добавок, фрукты, орехи

- Овсянка с фруктами и орехами

- Бобы и цельнозерновой хлеб.

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