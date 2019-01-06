Трагедия в Магнитогорске: почему в первые часы на месте взрыва работали волонтеры, а не профессионалы

Под завалами подъезда, рухнувшего в Магнитогорске ранним утром 31 декабря, остались 39 жизней: 20 женщин, 13 мужчин, шестеро детей. Всех уже извлекли, опознали, кого-то успели похоронить. Живыми из-под руин удалось достать шестерых человек, в том числе десятимесячного Ваню, чье спасение называют не иначе как магнитогорским чудом. Чтобы пробиться к нему, десятки спасателей более суток долбили адскую смесь бетона, шпаклевки, линолеума и строительного мусора. Эти люди сделали все, что могли. Но в соцсетях стремительно распространяется сообщение, что Ваня выжил не благодаря, а вопреки. Вопреки "недоспасателям" во власти, вопреки экономии бюджетных средств и, конечно же, вопреки морозу: днем -20С, ночью – 25С. Не исключено, что вместе с ним ждали помощи и другие люди. Неужели действительно, если кому-то повезло остаться в воздушном пузыре целым и невредимым, шансов выбраться у него почти не было?

ОСТАЛИСЬ БЕЗ ДЕЛА ИЗ-ЗА ЭКОНОМИИ НА СОБАЧЬЕМ КОРМЕ

В начале седьмого утра спасателя челябинского горспаса Ивана (имя изменено) разбудил телефонный звонок. На экране высветился московский номер.

- Вань, какого … (черта) там у вас происходит? Рухнул целый подъезд?? – на проводе был сотрудник Центроспаса. – У нас всех подняли, вылетаем. И Козловский ваш тоже, конечно. Уехал из Челябы, так теперь в Магнитку из Москвы приходится мотаться…

- А мне и сказать было нечего, - объясняет теперь Иван. – Не понял спросонья: как так – ЧС, а нас не подняли? Звонок я, что ли, проспал? И только потом разобрался, что никакой тревоги не было. Челябинских спасателей, которые не раз работали на обрушениях в Магнитогорске и других городах области, на этот раз просто не позвали. Хотя с мигалками мы бы за три часа домчались, а самолет из столицы приземлился только в пять часов вечера! Зная, что за 300 км от Магнитки есть опытные кинологи и аттестованные собаки, руководство службы спасения, да что там – руководство города и области - даже не подумало их привлечь. Ведь по бумагам подразделения нет…

Кинологическая группа на базе городской службе спасения Челябинска существовала с 2002 года. Город большой, промышленный, большинство ЧС – техногенные. На завалах, да и в случаях с потеряшками в лесу без четвероногих никак. Говорят, прежние власти хорошо понимали необходимость таких боевых единиц. В итоге с 2005 года группа расширилась до подразделения, в лучшие годы в ней было пять кинологов. У каждого по одной-две обученных собаки. Некоторые из них занимали призовые места на профессиональных смотрах и конкурсах, был даже чемпион России (простой запрос в гугле подтверждает эту информацию). Все аттестованных расчеты (так называют пару из человека и собаки) для региона готовили на базе горспаса. И хотя зона ответственности службы - Челябинск, в область сотрудников отправляли регулярно – в свое время в той же Магнитке горспас работал на взрыве на металлургическом комбинате.

Сообщение о ликвидации челябинской кинологической службы распространяется по соцсетям с бешеной скоростью, собирая тысячи лайков и перепостов.

- Мы всегда выезжали на помощь областникам, это даже было как-то документально оформлено договором о сотрудничестве, – продолжает наш собеседник. – Все знали, что наши собаки лучшие в области: ищут и живых, и мертвых, каждый год проходят аттестацию и официально подтверждают свою квалификацию. Хотя последние годы все держалось на голом энтузиазме. За работу кинологом по совместительству спасатель получал смешную доплату в 1,5 тысячи в месяц, но с 2011-ого эту надбавку убрали. Вольеры и снаряды для проверки послушания и ловкости строили за свой счет. Городских чиновников мы просили хотя бы кормить наших собак. С нашими зарплатами в 25-30 тысяч рублей это сильно бьет по карману.

По словам спасателей (мы пообщались сразу с несколькими сотрудниками), мешок корма на месяц для одной ищейки обходится в 4 тысячи рублей. Всего четыре собаки – итого 16 тысяч, за год – 192. Плюс ветеринарные прививки и анализы – еще плюс 10 «штук» на год. Итого 202 тысячи. Последний раз корм для питомцев ЧГСС закупали в 2017 году.

- А в январе-2018, когда администрация горспаса подписала ежегодный установочный приказ о работе спасателей, кинологи там уже не были указаны, - говорит Иван. – Так нас поставили в известность, что подразделение расформировали. Официально, правда, не ликвидировали, но финансирование убрали, деятельность не регламентировали. Наши собаки перестали быть штатными сотрудниками. Последние 12 месяцев они сидят дома, не работают. Разве что спасатели их тренируют, чтобы не потеряли сноровку.

Наивный вопрос – могли ли челябинские кинологи сами поехать на место взрыва и предложить свою помощь? Говорят, это исключено: нарушение распорядка, вплоть до увольнения. И грандиозный скандал для руководства.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/685161" frameborder="0"></iframe> 39 жизней, по которым скорбит вся страна.Учителя, студенты, дети... Как и мы, они готовились встречать Новый год. Но их жизни трагически оборвались перед самым праздником. Вспомним их всех поимённо...

10 ЧЕЛОВЕК НЕ ДОЖДАЛИСЬ ПОМОЩИ?

В результате, как утверждают наши источники, 31 декабря на месте взрыва в Магнитогорске первыми оказались волонтеры местного отряда "Россоюзспаса". Больше отправить было некого: в областной службе спасения три кинолога, разбросанных по дальним уголкам региона. По сути, на обрушение заслали добровольцев различных профессий – это могут быть хоть менеджеры по продажам, хоть таксисты, прошедшие обучение и получившие корочку спасателя. Зарплату такие сотрудники не получают, трудятся за спасибо в свободное от основной работы время. Их удобно привлекать на поиски грибников и другие не самые страшные ЧП.

- Эти люди имеют право доступа на завал, и они молодцы, во многом помогли, - поясняет Иван. – Хотя их уровень и уровень профессионального кинолога – небо и земля. Опытный специалист, который лет 10 лазил по обломкам, на глазок видит пустоты, где может скопиться воздух. Определяет опасные и безопасные зоны. Понимает, как работать на крупнофракционном и мелкофракционном завале, какие плиты нужно деблокировать в первую очередь. Но тут на месте работали фактически новички. А главное – не все их собаки были аттестованы для работы на месте взрыва и поиска выживших. Они обучены, но многие официально не подтверждали свою квалификацию. И вот это уже катастрофа.

Между тем, как уверяет спасатель, своих питомцев, сидящих дома, сотрудники горспаса аттестовали в сентябре (эту информацию мы будем уточнять в кинологической службе МЧС России). Таким образом, в поиске людей от службы могли принять участие два кинолога и три квалифицированных собаки.

- Это было бы незаменимой помощью, - говорит кинолог, пожелавший сохранить анонимность. – Для сравнения – МЧС Лидер из Москвы привез с собой троих псов. Каждое животное работает около 20 минут, на морозе - не больше 15. Одна собака заканчивает и идет отдыхать, в это время ее сменяет вторая. На час хватит от двух до четырех расчетов. Но вот парадокс – ждать кинологов из Москвы, когда при низких температурах критическая цифра, чтобы найти живых – от пяти до семи часов. Я слышал, что на месте был один аттестованный расчет облспаса. Но одной собаке там никак было не справиться. Вроде бы, помогали коллеги из Екатеринбурга – но им тоже понадобилось время, чтобы доехать. Вечером, когда к работам приступили профессионалы из Центроспаса, шансов уже было очень мало. Кстати, в составе этого отряда в Магнитогорск прибыл Серега Козловский – лучший кинолог челябинского горспаса, которого после расформирования сразу забрали в Москву. С ним была собака, которую когда-то готовили в Челябинске.

Кинолог Сергей Козловский, бывший сотрудник челябинского горспаса, прилетел в Магнитогорск из Москвы.

На главный вопрос – сколько времени и человеческих жизней могли потерять из-за этой бессмысленной и беспощадной ситуации, эксперты отвечать отказываются. Ведь не факт, что под обломками были живые люди. Лишь один специалист-спасатель рискнул сделать предположение:

- Я думаю, еще человек пять – 10 опытные собаки могли обнаружить. По крайней мере, показали бы место, где надо проверить в первую очередь.

«ВСЕ РАЗВАЛИЛИ НЕДОСПАСАТЕЛИ»

Во всех своих бедах челябинские спасатели винят новое руководство. Горспас содержится на деньги из городского бюджета и подчиняется администрации Челябинска, непосредственно - Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города. С 2016 года его возглавляет Александр Рымарев, которого подчиненные за глаза презрительно называют ментом и недоспасателем. В прошлом Рымарев занимал должность замначальника местного ГУ МЧС, долгие годы ведал пожарным надзором. Это и ставят ему в вину те, кто работает «на земле».

Нового учредителя Александра Рымарева сотрудники горспаса считают источником всех своих бед.

- Все проблемы в отряде начались с его приходом, - рассказывает бывший сотрудник горспаса. - Рымарев сменил руководство службы, всюду поставил своих дознавателей из госпожнадзора. Они даже спасателями до этого не были – всех под назначение по-быстренькому аттестовали. Это абсолютно непрофессиональные кадры, они не понимают, чем руководят. Сокращают высококлассных специалистов, не закупают самое необходимое. Да что вы хотите, если мешок Амбу (применяется для легочной реанимации – Прим.авт.) наши спасатели на листочке рисуют и показывают руководству, что это такое и для чего нужно. А ведь Челябинск промышленный город, здесь постоянно что-то происходит. Не дай бог обрушение – где кинологов возьмут? Будут просить волонтеров, ждать, когда они освободятся с работы.

К слову, на своего начальника сотрудники уже не раз жаловались во все инстанции, в январе прошлого года даже отправили письмо главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. Но воз и ныне там. Да и вообще некогда успешный челябинский горспас лихорадит уже несколько лет: что ни руководитель – то беда. Прошлый начальник службы, например, не стеснялся и за счет ведомства пользовался джипом, прогулочным катером и квадроциклом. Кроме того, использовал технику и даже самих спасателей при строительстве дачи. Тем не менее, отделался легким испугом – уголовное дело замяли. Кто знает, может и в действиях нынешнего руководства не усмотрят никаких прогрешений…

ЗВОНОК ВОЛОНТЕРАМ

«Это все происки бывших сотрудников!»

Денис Гарифуллин, заместитель начальника Поисково-спасательной службы Челябинской области, председатель Челябинского регионального отделения «Россоюзспаса»:

- Первым в зону ЧС приехал магнитогорский отряд областной ПСС – они были на месте через шесть минут. Да, кинологов там нет. Но эти ребята деблокировали, расчищали. Вслед за ними подняли наших общественных спасателей, тех самых добровольцев. К работе на месте кинологические расчеты приступили примерно в 12.20. Да, это действительно волонтеры: медики, инженеры, работники заводов, предприниматели, но все они аттестованы и прошли серьезную подготовку. Их собаки обучены трем главным направлениям: искать живых людей, мертвых, идти по следу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/685036" frameborder="0"></iframe> Спасательная операция в Магнитогорске завершена.

Что касается аттестации МЧС… Мы к ней не привязываемся, готовим по международным стандартам. Вы знаете, у нас в России с этим сложно. По поиску погибших и следовой работе вообще нет стандартов. Для поиска живых аттестация нужна. Из четырех собак, работавших в Магнитогорске, аттестованы были две.Так что сообщения в соцсетях о работе любителей на завалах – это дезинформация, я думаю, происки одного из наших бывших сотрудников. В свое время он у нас работал и не смог наладить кинологическую службу, сейчас все бросил и ушел на завод.Что же касается горспаса - жаль, что их расформировали, но мы на это повлиять не могли.

Считаю, что наши расчеты хорошо показали себя в деле – фактически они обозначили место нахождения 10-месячного Вани Фокина, которого удалось спасти на следующий день.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Никакая техника не заменит собачий нос»

- Сначала на месте действительно работали добровольцы, их расчеты очень слабые, - на условиях анонимности рассказал «КП» один из спасателей, участник операции в Магнитогорске. - Да и вообще непонятно, кто их пустил на место? Что случись – кто бы за них отвечал? Потом, часов уже через пять на вертолете прибыли трое кинологов из Екатеринбурга, через 12 – из Москвы. Но драгоценное время было потеряно. Челябинские спецы могли добраться гораздо быстрее, но их расформировали за ненадобностью. Якобы техника ищет не хуже. Это полный бред: собачий нюх не заменит ни один прибор. Животные очень точно определяют местонахождение людей.

Работать в Магнитогорске было сложно – очень низкая температура и большая плотность завалов. Два часа разбираешь, шесть отдыхаешь. Кинологи копали наравне со всеми. В соцсетях пишут, что собак выпускали на несколько секунд. Это не так. Они бегали, нюхали, искали. Не постоянно, конечно. Но чуть расчистишь – и выпускаешь.

Ни одного раненого я не достал, только тела погибших. Конечно, мы не специалисты, чтобы определять, от чего они умерли – от травм или замерзли, задохнулись, не дождавшись помощи. Но я уверен, что людей можно было спасти, если бы все грамотно организовать.

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