Историк Валерий Соловей: «Надо отменить два-три идиотских закона — и Россию ждет улучшение жизни»

Никогда Россия не находилась в более благоприятных внешнеполитических и внешнеэкономических условиях, чем в первые 15 лет 20 века. Потому что никогда нефть не стоила так дорого… У нас было неприхотливое и трудолюбивое население, готовое работать за небольшую зарплату, чтобы обеспечить себя и будущее своих детей…

Россия в результате сырьевого скачка заработала, по разным данным, от 2 до 4 трлн долларов… И что мы из этого получили? Число миллиардеров в России выросло. Любителей роскошной жизни стало больше. А что получили все остальные? Их уровень жизни за последние три года упал на 10 лет вниз. Сейчас уровень жизни примерно такой же, как в 2008-2009 году. Но главное, что оказалось потеряно, это надежда. Надежда на то, что мы можем построить если не более справедливое, то более экономически и социально эффективное общество...

Самое важное знание, в котором мы все сейчас нуждаемся, это знание о будущем. Масштабный политический кризис начнется в России в конце 2019 года. Он займет два-три очень трудных года, и его результатом станет переучреждение России, то есть учреждение новой российской республики... Я не верю в то, что в России будет гражданская война - это страшилка. Я не верю, что результатом кризиса станет распад России - это пропагандистский бред. Я не верю в то, что здесь будет как на Украине - и этого тоже не будет. Финальная стадия кризиса пройдет довольно быстро, и ее результатом станет улучшение жизни.

Нужна очень простая вещь - надо отменить несколько идиотских законов, которые ограничивают экономическую активность. Не надо ничего вводить. В России странная мания - все пытаться контролировать, вводить как можно больше законов... Отмените все то, что ограничивает экономическую активность малого и среднего бизнеса после 2004-2005 года - и вы получите колоссальный прирост. Отмените те бумаги, которые заполняют врачи, учителя и работники всех бюджетных учреждений - 95% этих бумаг бессмысленны и вредны.

Я в советское время ругал советских бюрократов, так вот я сейчас заполняю бумаги и могу сказать, что советская бюрократия была верхом человеколюбия и рациональности, по сравнению с тем идиотизмом, которым сейчас вынужден заниматься любой работник бюджетного учреждения. Видите, ничего не надо делать - одним росчерком пера вы что-то отменяете и вы, как говорит мой знакомый, гарантируете ослабление административного идиотизма и рост экономической активности.

Станет ли после этого Россия демократической страной? Я не уверен. Я не верю в то, что можно собрать сто лучших людей России и они учредят нам демократию. Нет, для того, чтобы Россия превратилась в демократию, потребуется лет 12-15. Но то, что Россию можно сделать страной экономически быстроразвивающейся, а, что самое главное, более, как говорят наши англосаксонские друзья, friendly, более дружественной по отношению к своим жителям - вот в этом у меня нет никаких сомнений. И вы это очень хорошо знаете.