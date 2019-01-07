Сценарий Франции у нас невозможен: недовольные есть, но протестов не будет

Полтора месяца назад во Франции начались массовые протесты «желтых жилетов». Французы отбились и от подорожания топлива, и от роста налогов, и даже отстояли льготы. В России, несмотря на идущее пятый год подряд падение уровня жизни, подобный сценарий почти нереален.

БЕНЗИН В ОГОНЬ РАЗДРАЖЕНИЯ

Выражать недовольство французы начали еще весной прошлого года – в апреле произошла одна из самых массовых забастовок профсоюзов. Народ выступил против трудовой реформы Макрона, в результате которой многие работающие французы лишались социальных льгот, а по факту - у них повышался пенсионный возраст. В забастовке приняли участие железнодорожники, работники коммунальных служб и энергетики: пообещали устроить транспортный коллапс, завалить Францию мусором и вырубить в стране свет, соответственно.

Одновременно нарастало общее недовольство налоговой реформой - отменой льгот отдельным группам населения, включая пенсионеров. Последней же каплей стало повышение заложенного в стоимость дизельного топлива и бензина экологического сбора - взвинчивание цен на АЗС. По данным Национального института статистики и экономических исследований Франции (Insee) к ноябрю 2018 года цены на бензин подскочили почти на 15%, дизельного топлива – аж на 23%. И это в стране, где дизельные машины остаются наиболее распространенным видом транспорта.

При этом, как замечает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович, цели были абсолютно благими - французское правительство повышением топливных налогов планировало бороться с углеродными выбросами. Проблема важная: одна из нобелевских премий этого года была выдана именно за исследование глобальных экономических последствий в условиях изменения мирового климата.

Cтихийный протест против подорожания топлива превратился в движение «желтых жилетов»Фото: REUTERS

– Французское правительство в этом году стало пионером в реализации попыток сдерживания данных климатических изменений. По оценкам многих экспертов, повышение температур в арктическом регионе может оказать критический эффект на погодную конъюнктуру именно в Европе. В то же время, как показывает протестная практика во Франции, большинство людей все еще не готово к полноценному осознанию данных проблем, - говорит Покатович.

Помимо топлива во Франции весь год росли и цены на газ. По данным Insee, за семь месяцев газ для французов подорожал на 26,2%.

ПЛЕВАТЬ НА ПЕТИЦИИ ЧРЕВАТО

Неудивительно, что в итоге, французов все это допекло. Тем более что правительство проигнорировало петицию против очередного повышения топливного сбора, которую между тем подписали более миллиона французов. А французы не привыкли к тому, что в правительстве не с ними не считаются.

В первой же акции протеста 17 ноября во Франции приняли участие свыше 200 тыс. человек, блокировавших дороги. Будучи законопослушными гражданами, французы-автомобилисты, вышедшие выразить свой протест, надели желтые жилеты – согласно требованиям ПДД для тех, кто останавливается на обочине или болтается около трассы. Таким образом стихийный протест против подорожания топлива превратился в движение «желтых жилетов». А уже к автомобилистам быстро подключились участники радикальных движений, члены профсоюзов, транспортники, студенты, пенсионеры и даже полицейские.

Поскольку в протестах стали принимать участие разные социальные группы, то и требования постоянно множились: к остановке роста цен на топливо добавились налоги, социальные льготы, зарплата. И в конечном итоге, требование отставки правительства. В результате, когда 4 декабря премьер-министр Франции объявил, что правительство приостанавливает на полгода действие топливного экологического сбора, а также замораживает рост тарифов на ЖКХ до конца зимы (цены на газ и электричество), протестующим этого оказалось мало.

На данный момент они добились: и отказа от повышения цен на топливо как минимум на год, и получения налоговых льгот, и повышения минимального уровня заработной платы.

НИ ШАГУ НАЗАД ОТ БЛАГОПОЛУЧИЯ

Но откуда такая ярость? Ладно, если реформы Макрона отнимали бы у среднего класса Франции последний кусок. Вовсе нет – сейчас, в частности, уровень минимальной заработной платы там около € 1,5 тыс. В России МРОТ в более, чем 10 раз меньше - 11 тыс. руб. с небольшим (примерно €145). Иными словами, во Франции уровень жизни людей несравнимо выше, чем в России. Уровень инфляции во Франции - 1,9% .И для нее это очень много, в то время, как в России инфляция на уровне 4% является целевым показателем для Центрального банка (в этом году более 5%). Что касается налогов, то во Франции они действительно большие, но рассчитываются исходя из дохода семьи, а не конкретного индивида. Во Франции действует прогрессивная шкала подоходного налога, и чем больше семья (домохозяйство) зарабатывает, тем больше платит налог. Максимальная ставка 45%, хотя не так давно во Франции действовал и налог на богатых: он подразумевал, что если француз зарабатывает свыше €1 млн, то отдает в казну 75%. Но Макрон отменил его, заменив на другой (распространяется на имущество стоимостью от €1,3 млн), что тем не менее стало одной из причин ненависти к нему со стороны французского среднего класса.

Французы не привыкли к тому, что в правительстве не с ними не считаютсяФото: REUTERS

СТАБИЛЬНОСТЬ ПРОТИВ БЛАГОПОЛУЧИЯ

Ситуация в России во многом напоминает французскую: топливо дорожает, растут налоги (НДС), тарифы ЖКХ. И у нас тоже наблюдается рост протестного потенциала, главным триггером к которому, по словам социолога Левада–центра Степана Гончарова, послужила пенсионная реформа. Однако рост недовольства россиян никак не сказывается на их желании противостоять непопулярным реформам, в том числе и выйти на улицу с нотой протеста. Согласно опросам Левада-центра, если в марте 2018 года возможность массовых протестов не исключали всего 17% граждан, то к ноябрю их число выросло до 37%. Однако на вопрос, пойдут ли граждане сами отстаивать свои права и примут ли участие в протестах, если они состоятся, подавляющее большинство россиян ответило отрицательно (66%).

- Следует заметить, что в России «непротестный» менталитет населения к тому же достаточно умело обыгрывается со стороны правительства. Так, под давлением «желтых жилетов» Макрон пошел на то, чтобы увеличить дефицит французского бюджета до уровней порядка 3,2% от ВВП и, де-факто, тем самым сдал часть своих позиций как «жесткого» европейского политика. В России же такие шаги со стороны правящей элиты представить весьма сложно. Ведь именно макроэкономическая стабильность, одним из показателей которой правительством не раз назывался профицитный бюджет этого года, ставится во главу угла отечественной экономической политики, - говорит Антон Покатович.

Таким образом, добавляет Покатович, даже с учетом глубокого провала в благосостоянии россиян, экономический блок правительства всегда может указывать на «стойкость фундаментальных факторов» отечественной экономики как на одну из своих заслуг.

МЫ НИ НА ЧТО НЕ ВЛИЯЕМ

Почему же, в отличии от Франции, недовольство падением уровня жизни, в реальные массовые протесты это не выливается? Социологи констатируют: россияне не понимают и не видят инструментов (в виде тех же протестов), которые позволили им что-либо изменить и на что-то влиять. Помимо этого, российское общество сильно раздроблено из-за колоссальной разницы доходов. В результате, как замечает Гончаров, у граждан нет единого образа мечты, идеала, за который они борются, и который является неотъемлемой частью формирования массовых протестов.

- Когда люди выходят на уличные протесты, они предъявляют какие-то коллективные требования, апеллируя к будущему, - говорит Гончаров. - У россиян ничего этого нет.

Согласно исследованиям социологов, менее 20% россиян планируют свою жизнь на два года вперед и дольше. У остальных горизонт планирования еще короче: большинство не знает, что с ними будет не то, что в ближайшие годы, а даже месяцы.