Политик Никита Исаев: «В отставку отправят 12 губернаторов. Некоторых даже посадят»

«РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК НЕ ЧУВСТВУЕТ ЗАСТОЯ»

- Уже сейчас мы видим рост цен на бензин, от этого продукты в магазинах подорожают на 8-10%. Каких изменений нам ждать в экономике, чтобы выкарабкаться из этого застоя? Можно прям по пунктам.

- А вот как раз «застоем» тот самый русский человек, о котором вы спрашиваете, произошедшее в 2018 году назвать и не готов. «Застой» этот как раз тот самый «Советский Союз», куда стремятся те самые 70% населения страны по всем опросам общественного мнения. «Застоем» с большой натяжкой можно было назвать то, как жили люди года эдак с 2003 по 2014. Во времена безумно дорогой нефти, относительно невысоких налогов и некоего социального общественного договора между властью и народом: «вы не лезете в управление страной, мы гарантируем вам холодильник и некоторое понимание завтрашнего дня».

Люди всегда ждут чего-то хорошего. Но при том обилии негатива извне, и ощущении провала в своём личном финансовом положении, я наблюдаю у людей состояние потерянности, агрессивности и отсутствии образа будущего. Не удивительно, что в таком подходе сложно наполнять свою жизнь и жизнь окружающих радостью. Русский человек судорожно ищет возможности альтернативного пути. Но и здесь наблюдает безвыходность. Вот так, мне кажется, население входит в 2019 год. С ещё настоящим новогодним столом с селёдкой под шубой и холодцом, но, при этом, собранном по сусекам. Что будет завтра никто не знает, и это весьма тревожно.

- В опросе одного из интернет-порталов, четверть работодателей (23%) признались, что начнут 2019 год с сокращений сотрудников. Людям готовиться к массовым увольнениям?

- Точечные увольнения и массовые сокращения идут в России с 2014 года постоянно. Но именно 2018 год действительно даёт основания чувствовать тревожность по поводу своего рабочего места. Мы входим в очередной год падения доходов населения, но теперь на это накладываются и повышенные налоговые ставки для бизнеса, да ещё и для самозанятых. Объемы сбыта товаров и услуг сокращаются, людям просто нечем платить за производимое, сами производства закрываются, а о возможности выживания за счёт приусадебных участков люди несколько позабыли. Не готов говорить о массовости сокращений, но то, что траектория этого графика будет идти на увеличение - это факт.

«НАШИ ЛЮДИ НЕ ВЫДЕРЖАТ КИТАЙСКОГО ПУТИ»

- У нас все живут с оглядкой на Китай. Говорят, вот там люди живут, там никого не увольняют! Может ли Россия в следующем году поменять все и пойти по китайскому пути?

- С оглядкой на Китай люди живут вдоль китайской границы, и факторов размышлений о Китае гораздо больше чем вопрос занятости населения. И я бы не стал говорить, что Китай для нашего народа это свет в окошке. Люди настороженно относятся к Китаю. Особенно вдоль 4.200 километров нашей общей границы.

Да, многие, видят в современном Китае (даже не побывав там никогда) некоторый элемент стабильности каковым был СССР периода начала 70-ых- середины 80-ых годов. Но мы всегда должны помнить о разности нашего менталитета от китайцев. Для них работа - монотонная и бесконечная часть их китайской жизни, зачастую за плошку риса. Для русского же человека работа это возможность хорошенько отдохнуть, дышать полной грудью, распрямить меха на нашей бесконечной территории. Мы не способны на скучный монотонный труд. Нам нужен праздник. Мы готовы совершать подвиг, а без него можем бесконечно лежать на печи. Нет, как в Китае мы не хотим.

«УБЕРУТ САМЫХ ОБНАГЛЕВШИХ ЧИНОВНИКОВ»

- Ждать ли крупных перестановок среди губернаторов? Продолжится ли «озеленение» глав регионов в следующем году?

- Не думаю что губернаторские отставки будут носить массовый характер. Обычно меняют 12-18 губернаторов в год. Не будет исключением и 2019 год. Да, уберут самых одиозных и низкорейтнговых местных начальников. Кого-то может и посадят - чего так ждёт народ. Точно отправят за решетку ряд членов их команд, совершенно обнаглевших в своём воровстве.

«РОССИЮ ХОТЯТ РАЗРУШИТЬ САНКЦИЯМИ, КАК ЭТО БЫЛО С СССР»

- Сейчас России не отвечает резко на выпады со стороны Запада. Мы «проглатываем» все нападки и обиды. Ждать ли нам ужесточения внешней политики? Когда мы перестанем быть «грушей для битья»?

- Россия сегодня ни по своему экономическому, ни геополитическому потенциалу не способна отвечать на, как вы назвали, «нападки и обиды». Максимум на что мы способны это демонстрировать своё ядерное и иное оружие.

И когда это прекратиться? Только тогда, когда Запад добьётся своих требований, либо мы создадим страну, которая не позволит на деле к себе подобного отношения. Когда будут созданы реальные коалиции, а не «убегающие» от нас партнеры, когда благосостояние наших людей будет на европейском уровне, когда наша экономика станет независимой от того же запада, а рубль будет стабильной финансовой единицей.

Требования у Запада просты - играйте по мировым правилам, допускайте нас на ваши рынки, создавайте конкурентную экономику и политическую систему, закупайте у нас нашу продукцию в конкурентной борьбе. Мы же видим в этих требованиях уничтожение нашего суверенитета. Но он итак сегодня ограничен - мы зависим от доллара, продажи нашей нефти и газа, от их технологий и их санкций. Вот когда будем независимыми - тогда и будем диктовать им условия.

- Удастся ли нашему президенту договориться с Трампом? Не перейдем ли мы в состояние «холодной войны»?

- Мы уже в состоянии «холодной войны». И об этом открыто говорят. Повторюсь, - «договориться с Трампом», ну или с западным миром, мы сможем лишь либо пойдя на них условия в 2019 году - а это будет означать резкую перезагрузку нашей политической и кадровой системы, отмены паритетных соглашений времён СССР, либо в 2019 году мы не договоримся. А это будет опасным не только для нашей страны, но и для всего мира - мы ведущая ядерная держава.

- Выдержит ли наша экономика санкции? Или они совсем не бьют по нашему кошельку?

- Те санкции что введены против России с 2014 года это не самые страшные ограничения. Реальные санкции это когда по иранскому или северо-корейскому сценарию прекращают закупать наши основные товары - углеводороды, когда запрещают заимствовать для государственного долга, когда запрещается передача технологий. Пока это лишь обсуждается. Советский Союз не выдержал тех санкций, а самое главное - падения цен на нефть - того что есть наш единственный продукт с конца 60-ых годов.

«НЕ ИСКЛЮЧАЮ РЕАЛЬНОЙ ВОЙНЫ С УКРАИНОЙ»

- Что будет с Украиной: прекратится ли там война? Или разгорится новая бойня — уже религиозная?

- Украина это тот рычаг через который на нас оказывают давление США. Фактически русские и украинцы это одна общность, один народ, говорящий на одном языке. Но мы позволили себе устроить этот раскол. Они в 2014 году при поддержке запада сменили в Киеве власть на ту, что сразу решила запретить русский язык.

Я не исключаю военного конфликта между нашими странами - и всегда называю это нашей с вами Гражданской войной большого Русского мира за чужие интересы. Сейчас он идёт лишь на территории Украины, завтра полыхнуть может всё постсоветское пространство, включая, разумеется, и Россию. И мы должны это остановить. Я лично прикладываю к этому все усилия.

Напряжения по религиозному формату я не вижу, или лишь только как дополнительный фактор. Украинцы спокойно относятся к тому в какой православный приход идти, и, на мой взгляд, эта истерия подогревается лишь в наших средствах массовой информации.

- Удастся ли нам вернуть Украину под свое влияние?

- Придёт время когда Украина и Россия будут лучшими друзьями. Уверен, и единым государством, что естественно для наших народов. Но эта перспектива не 2019 года.