Топ-5 мошенничеств ушедшего года, которые будут актуальны и в году наступившем

После МММ

«Сейчас много финансового зла в интернете», – вздыхают эксперты. А что? Создал сайт и собирай деньги с жадных буратин. Люди клюют на обещанный высокий доход, забывая о рисках. Вот создатели финансовых пирамид и рассказывают им о нескольких сотнях годовых, чтобы потом кануть в Лету с чужими денежками (в среднем пирамида существует от трех месяцев до полугода).

МММ давно нет, а дело ее живет. Ежедневно 27 россиян вкладывают деньги в финансовые пирамиды.

- Размер «криминального пирога» составляет больше 0,5 трлн руб. ежегодно. Каждую минуту люди теряют примерно 1 млн руб., – приводит данные руководитель Фонда по защиты прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиуллин.

В 2018 году выявили 134 финансовые пирамиды. Крупнейшая – «Кэшбери». Центральный банк оценивает ущерб от ее деятельности в сумму от 1 до 3 млрд руб.

Официально этот сайт был площадкой для p2p-кредитования. То есть здесь один человек мог дать в долг другому. Кто дал – тот деньги потерял.

Заподозрив неладное, Центральный банк написал письмо в Генпрокуратору и МВД, а основатель пирамиды Артур Варданян обратился в видеоблоге к наивным инвесторам. Заявил, что пострадал от происков конкурентов и что «Кэшбери» была только разминкой. Дескать, на смену ей придет новый проект – компания JDC, куда автоматически перетекут средства пользователей «Кэшбери». Параллельно в закрытом чате инвесторов компании людям предлагали вложить деньги в некую DSS. Минимальная сумма вложений инвестиций – $2 тыс. И ведь тут найдутся желающие.

Глава "Кэшбери" Артур Варданян заявил в видеообращении о закрытии компании в октябре 2018 г.Фото: YouTube

По данным Национального агентства финансовых исследований, только каждый четвертый человек может распознать финансовую пирамиду.

Для аферистов – дело это крайне доходное. По наблюдениям Марата Сафиуллина, «достаточно нескольких человек, чтобы окупить себестоимость создания финансовых пирамид в интернете».

- Первые пирамиды типа МММ нанесли ущерб миллионам людей. Сейчас количество инвесторов-камикадзе уменьшилось. Но все равно, если обещают 200-400% годовых, многие готовы прыгнуть в эту финансовую бездну, закрыв глаза, – говорит эксперт и называет основные признаки финансовых пирамид.

* Обещание астрономической доходности.

* Непрозрачность деятельности компании (вы не понимаете, куда уходят ваши деньги).

* Агрессивная реклама.

* Отсутствие лицензий и включения в госреестр.

Мошенники караулят доверчивые кошельки не только в интернете. Некоторые работают по старинке, в офисах. Из свежих историй – кредитный кооператив «Семейный капитал» из Вологды. Его создатели насобирали у 17 тыс. местных жителей 3,6 млн руб., а потом перестали платить проценты и возвращать сбережения. Теперь шансы на это и вовсе минимальны: кооператив признали банкротом.

Юрист в преступной шкуре

Есть юридические компании, которые зарабатывают исключительно на обещаниях. Они гарантируют людям то, что сделать невозможно. Например, забрать их деньги из финансовых пирамид.

И люди обманываются дважды. Некоторые даже берут кредит, чтобы оплатить услуги таких «юристов». Последние, конечно, ничего не делают, но деньги клиентам не возвращают. Договор составлен таким образом, что к ним не придерешься (юристы все-таки, бумаги писать умеют).

Еще есть антиколлекторы. Эти говорят отчаявшимся должникам, что помогут им списать долги перед банками. Хотя максимум, что тут можно сделать, – это подать заявление в суд и попробовать снизить размер штрафов. Никаких законных оснований для аннулирования долга быть не может. Но люди верят в чудеса и несут своим «спасителям» деньги.

На самом деле при возникновении финансовых проблем надо тут же звонить в банк и договариваться о реструктуризации долга. В этом случае заемщикам могут снизить ежемесячный платеж, увеличив срок кредитования.

Осторожно: кредит

Получить кредит в банке могут не все. У одних людей нет доходов, у других испорчена кредитная история, а кому-то деньги нужны срочно и без документов.

- Есть компании, разводящие заемщиков, которым отказали другие финансовые организации. Эти лжебанки предлагают оформить кредиты по ставкам ниже банковских. Чтобы получить деньги, надо внести первоначальный взнос в размере 5-20% от требуемой суммы. Люди переводят эти деньги, а потом не видят ни взноса, ни кредита, – рассказывает консультант по финансовой грамотности проекта Минфина Елена Потапова.

- Лжебанки особенно процветают в регионах, где народ более доверчив. Граждане заходят на сайт лжебанка, видят, что он вроде бы настоящий и переводят деньги лжебанкирам. Потом мошенники могут им перезвонить и попросить доплаты, поскольку якобы произошла какая-то неувязка с переводом, при этом обещают улучшить условия кредитования. Лжебанки могут притворяться филиалами действующих крупных банков или же придумывать новое название, – дополняет вице-президент Клуба финансовых директоров Тамара Касьянова.

За вывеской "быстрые деньги" часто скрываются грабительские проценты или вариант вовсе не дождаться обещанных денег. ФОТО Светлана Холявчук/Интерпресс/ТАСС

Получить «безопасный» кредит можно только в банке. Если вам отказала одна кредитная организация, попробуйте обратиться в другую. Ведь у банков разные системы скоринга (проверки) заемщиков. Если же кредитная история испорчена, исправьте ее. Для этого можно взять небольшой кредит и вовремя погасить его.

Страховка вместо вклада

Инвестиционное страхование жизни (ИСЖ) – «двойной» финансовый продукт. Тут приобретается страховой полис, к тому же ваши деньги вкладываются в разные акции и фонды, и на них начисляется доход.

Но не спешите радоваться. Прибыль тут не гарантирована. За последние три года доход по ИСЖ был ниже, чем по вкладам: чуть больше 3% годовых.

Здесь, в отличие от вклада, деньги нельзя забрать досрочно в полном размере. В этом случае будет возвращаться так называемая выкупная сумма (определенный процент от внесенных средств). И самое главное: эти сбережения не застрахованы системой страхования вкладов. То есть случись что со страховой компанией, никто не гарантирует возврат денег.

Продают ИСЖ банки (им страховщики платят процент от продаж). И вот что они придумали: стали предлагать эти полисы под видом депозита. Приходит человек продлевать договор вклада, а менеджеры ему говорят, что есть более выгодное предложение. Здесь имеется ввиду программа ИСЖ, но об этом умалчивается, о рисках тоже не упоминается. Люди видят, что подписали договор не вклада, а страхования, уже когда приходят домой.

Разводка по звонку

Старая ловушка, на которую люди ведутся до сих пор. Это когда звонят якобы из банка и говорят, что карта заблокирована из-за подозрения на мошеннические операции. Чтобы снять блокировку, надо сообщить данные карты, включая CVV-код (три цифры, которые написаны на обратной стороне карты). Если назовете – деньги с карты тут же спишут, потому что звонят никакие не банкиры, а преступники, и полученных данных для кражи им достаточно.

- Не поленитесь позвонить в колл-центр банка, откуда вам якобы звонят, прежде чем называть какую-либо информацию, – советует директор департамента информационной безопасности Московского кредитного банка Вячеслав Касимов.

Любовь зла

Стрелы Амура чаще пробивают кошельки одиноких женщин, ищущих себе пару на сайтах знакомств. Поначалу им везет, и они встречают галантного кавалера. Цветы, кафе, признания в неземной любви. И вдруг как гром на фоне розовых сердечек прилетает сообщение от любимого: «Срочно переведи мне деньги, вопрос жизни и смерти». Сердобольная влюбленная переводит, после чего Ромео испаряется. Хорошо, если за любовь приходится заплатить всего пару тысяч. Есть истории и похуже.

- Любовник моей знакомой, который жил в другом городе, сказал, что планирует купить общее жилье. На это были нужны деньги. Женщина продала свою квартиру и перевела ему нужную сумму. Возлюбленный сразу пропал, а подруга живет у меня, больше ей негде, – рассказывает москвичка Наталья.