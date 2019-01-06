Владимир Путин празднует Рождество в Санкт-Петербурге

Одна из традиций, которую Владимир Путин неуклонно соблюдает уже много лет, - посещать в Рождество храм вне пределов столицы. В разные годы президент встречал праздник в Якутии, Сочи, Тверской и Воронежской областях, Санкт-Петербурге и Великом Новгороде, но практически всегда выбор храма связан и с его личной историей.

В прошлом году он приехал Рождество на торжественную службу в церковь Святых и Праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы на Моховой улице в Петербурге, где больше ста лет назад крестился его отец, а до этого - в храм Покрова Богородицы в селе Тургиново Тверской области, где крестили его маму.

Путин стоит литургию вместе с прихожанами храма.

В этом году президент вновь выбрал для рождественского богослужения свой родной город. Видеторансляцию из храма смотрите на нашем сайте.