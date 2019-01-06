2019-01-06T22:27:10+03:00
Политика

Владимир Путин празднует Рождество в Санкт-Петербурге

Президент приедет на богослужение в храм в Северной столице [видеотрансляция]
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Президент выбрал для рождественского богослужения свой родной город. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАССПрезидент выбрал для рождественского богослужения свой родной город. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Одна из традиций, которую Владимир Путин неуклонно соблюдает уже много лет, - посещать в Рождество храм вне пределов столицы. В разные годы президент встречал праздник в Якутии, Сочи, Тверской и Воронежской областях, Санкт-Петербурге и Великом Новгороде, но практически всегда выбор храма связан и с его личной историей.

В прошлом году он приехал Рождество на торжественную службу в церковь Святых и Праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы на Моховой улице в Петербурге, где больше ста лет назад крестился его отец, а до этого - в храм Покрова Богородицы в селе Тургиново Тверской области, где крестили его маму.

Путин стоит литургию вместе с прихожанами храма.

В этом году президент вновь выбрал для рождественского богослужения свой родной город. Видеторансляцию из храма смотрите на нашем сайте.

Путин на Рождественской службе.Президент встречает Рождество в Петербурге

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