Проверено на себе: Как за один день в Москве заработать на еду и ночлег

7 часов утра. На улице темно. Я стою на выходе из Ленинградского вокзала, и в спину мне дует ветер. В кармане 100 рублей с мелочью. Идти некуда. В ином месте останется лишь просить милостыню. Но не в Москве – тут деньги всегда можно заработать. Вернулась в здание вокзала, чтобы зарядить смартфон. Благо, на симке средства еще остались – интернет подключился. Забронировала хостел на Таганке, где ночь в общей 8-местной комнате стоит 500 рублей в сутки, и принялась искать работу-однодневку с оплатой день в день.

Просто загуглила «работа на один день Москва». Выскочила куча ссылок на вакансии, множество из которых давно устарели. Реальней оказался поиск во ВКонтакте или на Avito– акутальных предложений больше, и есть возможность оперативно связаться с работодателем.

Разнорабочий и грузчик

Как оказалось, проще всего найти работу грузчиком или разнорабочим. Вакансий очень много, и платят в таких местах ежедневно и регулярно. День погрузил строительный мусор — получи 1000 рублей. Требования: физическая готовность к работе и наличие документов, удостоверяющих личность, опыт работы необязателен.

«Жилье и питание не предоставляем. У нас ежедневные выплаты, сразу после работы. Поэтому жилье и питание организовывайте сами», — сказано в одной из вакансий.

Проще всего найти работу грузчиком или разнорабочим - но это только для мужчинФото: Абылай САРАЛАЕВ

На работу можно выйти сразу по звонку в дневную смену, с 8 часов утра. Выплачивают деньги наличными в конце рабочего дня.

Условия: Ставка от 1000, сумма зависит от количества отработанных часов, сложности работы и местоположения объекта. Проезд тоже не оплачивается. Работа только для мужчин.

- Можно было предполагать…, - разозлилась сама на себя и продолжила поиск.

Промоутер

Через 20 минут после поисков в интернете, я нашла себе работу промоутером — раздавать листовки на улице. За 4 часа мне пообещали 1200 рублей. А этих денег вполне должно хватить на еду и ночевку в хостеле.

В одной из групп в социальных сетях было объявление о наборе промоутеров, я написала девушке, которая быстро мне ответила, что продолжает искать кандидатов. Было несколько вариантов рабочих локаций: Киевская, Выставочная и Павелецкая.

Я остановилась на Павелецкой - удобно добраться от Площади трех вокзалов.

Мне обозначили график: сегодня с 9 до 13 раздавать листовки. 300 руб. в час. Девушка спросила мои имя, фамилию и номер телефона. Мы созвонились, и я поехала на Павелецкую - на свои последние 100 рублей. Она ждала меня у метро. В офисе рядом выдала пачку листовок с рекламой нового интернет-магазина, объяснила, что я должна дополнительно объяснить прохожим.

В 9 утра наступила смена. Холодно. Листовки брали неохотно – кто-то огрызался, кто-то даже оскорблял. Но прошел час – пачка закончилась. Вторую раздала быстрее. Так спустя четыре часа и закончилась смена. Сдала оставшиеся листовки, получила 1200 руб. Тут же в столовой неподалеку от Павелецкого вокзала отдала 350 рублей за бизнес-ланч. Осталось 850 рублей – продержаться до вечера и оплатить хостел.

Конечно, нельзя сказать, что я выбрала самую оптимальную работу в соотношении оплаты и трудозатрат, потому что есть варианты поинтереснее. И о них расскажу дальше.

Уборка, фотосъемка и курьерские услуги

На сайте youdo.com можно зарегистрироваться исполнителем и найти подработку, занимаясь разными делами: уборка, мытье посуды, курьерские услуги, грузоперевозки, дизайн, компьютерная помощь, фото и видео съемки.

Оплата от 500 рублей за услугу. Работа возможна для людей всех возрастов.

Съемки в массовке

Непыльный вариант сшибить денег за день — съемки в массовке для телепередач. Зимой особенно приятно – весь день провести в теплом помещении. Правда, за 10 часов заплатят не больше 1000 рублей. Да и запись на участие в массовке ведется заранее. Вам нужно найти вакансию, записаться по телефону и прийти в определенный день.

Найти такую работу можно на разных сайтах и группах в социальных сетях. Один из самых удобных сайтов для поиска работы в массовке Telepropusk.ru, там опубликованы объявления о грядущих съемочных днях в телепередачах.

Принимают людей всех возрастов. Одно из главных условий — опрятный внешний вид и соответствующая одежда. На съемки запрещено приходить в толстовке и одежде с коротким рукавом, а также ярких расцветок которые могут рябить на экране — например, в полоску. Средняя оплата за смену — 500 рублей.

Выгул собаки

Если вы любите животных, то можете устроиться догситтером — няней для собаки. Однако здесь придется обучиться обращению с животным. Для того, чтобы стать выгульщиком или няней необходимо пройти отбор на сайте «Собака гуляка».

Сперва придется заполнить анкету, затем вам пришлют ссылку на видеоинтервью, чтобы его пройти вам понадобиться смартфон с камерой или компьютер. После успешного первого этапа вам предложат пройти онлайн-курс, где специалисты рассказывают о правильном взаимодействии с питомцем, а затем вас ждут первые прогулки с псом в качестве стажировок с наставником и первый самостоятельный выгул.

Оплата за час с собакой дома или на прогулке от 490 рублей.

Тайный покупатель

Вакансии можно поискать на www.rabota.ru, www.job.ru или superjob.ru. Вас подробно проинструктируют, вооружат диктофоном, фото-аппаратурой и отправят на точку. На месте нужно будет под видом обычного посетителя пообщаться с персоналом, приобрести что-нибудь, а затем немедленно заполнить и отправить анкету начальству.

Оплата 200-400 рублей за один выезд. В день можно заработать 1000-2000 руб.

Участник соцопросов

Для тех, кто готов первым попробовать новый продукт, есть работа поучаствовать в каком-нибудь исследовании или опросе. Для этого необходимо мониторить специализированные сайты: www.vseoprosy.ru и oprosmoskva.ru. Работа забавная: вам дают протестировать что-то новенькое — попробовать еду или посмотреть фильм. Затем от вас ждут потребительской экспертизы — ответить на вопросы анкеты. Чем дольше длится опрос, тем больше денег вы сможете заработать. Заплатить обещают сразу же после анкетирования. Однако бывают ситуации, в которых вознаграждение могут выдать продуктами или какой-нибудь услугой.

Подбор кандидатов на опрос зависит от того, какая нужна фокус-группа. Во время записи на опрос вам потребуется указать ваши персональные данные. Оплата за один опрос может быть от 500 до 5000 рублей.