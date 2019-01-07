В кинотеатрах во время показа ленты "Т-34" яблоку негде упасть. Военно-приключенческий боевик Алексея Сидорова о побеге танкистов из плена за неделю проката собрал больше миллиарда рублей, что даже лучше, чем старт кассового рекордсмена, спортивной ленты "Движение вверх". Но критики недовольны. В основном, плюются, характеризуют кино "тупой стрелялкой", "агиткой для любителей компьютерных игр" и сетуют на устаканившуюся тенденцию превращать Великую Отечественную войну в адреналиновое приключение и драйвовый повод для проявления диванного героизма.

Была. Слышала своими ушами, как люди в зале, одеваясь под финальные титры, хором поют "Бери шинель, пошли домой". Смотрела. «Т-34» показывает другую победу. Пусть локальную, но, наконец-то, добытую не численным превосходством и не заваливанием трупами врага, а благодаря смекалке.

Т-34 Трейлер (2018).В главных ролях: Александр Петров, Виктор Добронравов, Ирина Старшенбаум, Винценц Кифер, , Петр Скворцов, Семен Трескунов, Артем Быстров, Микаэл Джанибекян

Перед зрителем очень подробно разворачивают два танковых сражения с участием "тридцатьчетверки" и гениального экипажа под командованием Саши Петрова (да, да, угадали, опять Петров спасает мир). Сначала в бою под деревней единственный танк Саши Петрова хитростью и с умом уничтожает шесть или семь немецких танков. Следующая битва состоится уже в концентрационном лагере, где немцы решают использовать русский танк в качестве болванки для испытания своей боевой техники. Т-34 с экипажем машины боевой снова дает бой и устраивает "собибор", удрав вместе с экипажем, да еще прихватив с собой трофей в лице девушки Анки-переводчицы.

Эстетика компьютерной игры World of Tanks сквозит во всем, но "Т-34" - это не тупая стрелялка, а, скорее, история про "есть упоение в бою и бездны мрачной на краю". Да и сама идея фильма взята не с потолка.

Нам показан ремейк черно-белого фильма "Жаворонки" 1964 года, основанного на реальных событиях. Действительно в годы войны один из наших танков, на котором немцы проводили испытания, вырвался с полигона, добрался до ближайшего концлагеря, порвал там ограду, чтобы бежали узники. Отважный экипаж недолго был на свободе. Танкистов поймали и, как гласят легенды, их расстрелял лично Гудериан.

Версия "Т-34" - иная. В нем наши не только выжили, но и пережили кучу забавных событий, представленных чередой аттракционов. Анка-переводчица прямо из лагеря выходит на остановку, где немецкие тетки ждут автобус. Тетки Анку сторонятся, смотрят косо. И тут вместо автобуса подъезжает танк. Башня открывается, Анка торжественно заходит внутрь.

Фрау в обмороке.

Вот наши на угнанном танке разъезжают по Германии. Останавливаются у магазина и устраивают себе шоппинг. Вот работник заправки, увидев подъезжающий русский танк, предусмотрительно прячет флаг Германии под стол.

Да, смешно. А кто сказал, что в фильмах про войну нельзя и посмеяться?

Почему-то с давних времен повелось выставлять нашу победу чуть ли не как проигрыш. Мы смотрели про лучших загубленных людей, про заваливание трупами, про ад, ужас и стыд. Еще немножко и дошли бы до состояния Ахеджаковой и принялись бы просить у немцев прощения за то, что они к нам приперлись.

В фильме "Т-34" команда и танк образуют одно живое целоеФото: кадр из фильма

"Т34" - оставляет другие чувства. Выходишь из кинотеатра не придавленный, не убитый, без традиционного ощущения вины и горечи, но с чувством удовлетворения.

Бой в радость. Бой, в котором немцы показаны достойно. Не гротескно (как в тех же "Жаворонках", в пользу которых критики громят "Т-34"), не конченными гадами, а соперниками (главным противником нашего Петрова выступает его немецкий двойник Клаус Ягер, проигравший бой, но ждущий реванша и пожавший руку Петрову в финале).

Конечно, история Т-34 - миф. Команда и танк образуют одно живое целое, как в связи с этим вспоминается роман-притча "Танкист" замечательного писателя Ильи Бояшова, где образ танкиста подобным же образом мифологизирован.

Диванные критики упрекают фильм в показном патриотизме. Типа, наши всех замочили и едут довольные. Ну да, ну да. Но кто обратил внимание, куда стремятся попасть танкисты? Нет, не в матушку-Россию. Из концлагеря они бегут в Чехию. Чехия для них свобода и эмиграция одновременно.

И по поводу хэппи-энда. Его тоже нет. Ребята едут на танке. Куда они приедут - черт его знает. Ведь по факту - настоящая родина для них - этот танк.

Да и кто вообще сказал, что все случившееся было, а не привиделось перед смертью экипажу, погибшему в «железном гробу» в том первом бою под Нефедовкой.