Льготный период оплаты дорожных штрафов продлят, если извещение пришло с задержкой

Теперь, если «письмо счастье» пришло водителям-нарушителям с опозданием, льготный период уплаты штрафа можно продлить.

Напомним, что три года назад в России появились скидки на штрафы. Если водитель оплачивал их в течение 20 дней с того момента, как штраф был выписан, то его сумма снижалась в два раза.

Но вот незадача. Многие люди сталкиваются с тем, что извещения им приходят не с опозданием. Автовладельцы, может, и рады бы отдать деньги вовремя, но не могут.

И вот сегодня вступил в силу закон, который продлевает льготный 20-дневный срок уплаты штрафа ГИБДД. Теперь, когда извещение пришло с задержкой, скидка сохраняется.

- Если копия постановления о назначении штрафа поступила нарушителю после истечения 20 дней со дня его вынесения, то указанный срок подлежит восстановлению, – говорится в документе.

Льготный период не распространяется на штрафы, которые были выписаны за серьезные нарушения. Например, управление машиной в пьяном виде, неоднократное превышение скорости больше чем на 40 км/ч, езда по встречке, причинение в результате ДТП вреда здоровью легкой и средней тяжести.

По данным МВД, в прошлом году число штрафов автовладельцам увеличилось на 20%. Водители получили больше 112 млн «писем счастья». Самые частые нарушения – превышение скорости, несоблюдение предписаний дорожных знаков и сигналов светофора.

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Несмотря на отчаянные призывы некоторых ответственных товарищей ликвидировать «льготный» период оплаты автоштрафов, Владимир Путин не пошел у них на поводу. Президент подписал закон о продлении периода оплаты штрафов от ГИБДД "со скидкой": Сохранен 20-дневный срок уплаты административного штрафа ГИБДД в размере 50 процентов от общей суммы. То есть если быстро раскаяться и оплатить, то как бы не сильно и нарушил (подробности)