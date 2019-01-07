Когда пора рвать когти: как корреспондент "КП" чудом сбежал от шторма "Пабук" в Таиланде

Пляж N1

О приближающемся шторме мы узнали 2 января, когда остров Панган только отходил от встречи Нового года. Пляж Хаад Рин, где каждый месяц проходят знаменитые на весь мир Фул Мун Пати (Full Moon Party), еще продолжали очищать от гор мусора, оставленного многотысячной толпой хипстеров, а вокруг уже сновали различные водные таксисты - владельцы рыбацких лодок.

- Ей, ребята, отвезем до Самуи (соседний остров, расположенный ближе к материку - Авт.) Берем недорого. Пока…

- Да нам вроде не надо…

И только вернувшись домой мы узнали о том, что по местному ТВ передали официальное штормовое предупреждение. То, что дело серьезное, мы сразу поняли по поведению владельцев местных ресторанов и магазинчиков, которые вдруг разом засуетились. А обычно приветливый хозяин наших бунгало и, вовсе, закрыл контору на замок, сел на мопед и куда-то укатил. Вернувшись через пару часов на наш вопрос – «Что делать?», он лишь сказал – «Мы остаемся».

А мы?

Пора рвать когти

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/685266" frameborder="0"></iframe> Туристы покидают Панган перед ураганом.Кирилл СЕРОВ

К вечеру на острове начался ажиотаж – народ бросился закупаться питьевой водой и продуктами, так что полки быстро начали пустеть. В этой многоязычной суете все чаще можно было услышать слова «цунами» и «ноу тикетс ту паром».

А рано утром 3 января на пристани Тонг Сала выстроилась огромная очередь в кассы. Тысячи туристов из десятков стран мира брали паром до материка на абордаж. Пробившись на него, можно было разместиться только на палубе, или в грузовом отсеке, где обычно перевозят автомобили. Сидячие места давно были заняты.

Паром, на котором доставили туристов на материк.Фото: Кирилл СЕРОВ

А ветер усиливался с каждой минутой и вдоль всего побережья удалявшегося острова уже были видны буруны поднимающихся волн. Пик урагана «Пабук», идущего на популярные курорты с юго-востока, намечался на следующий день. А позади оставался остров Самуи, из аэропорта которого я должен был улетать через пару дней. Но все рейсы на эти дни уже были отменены. Придется добираться до Бангкока наземным транспортом. Но вот незадача – именно в городе Сураттани, куда мы и направлялись (а другого пути здесь и нет), ожидали самый главный удар стихии.

Панган покидают даже монахи.Фото: Кирилл СЕРОВ

Шторм цен

Первый удар пришелся по ценам. Обычное автобусное сообщение от пристани на материке Донсак до города практически не действовало. А обычно улыбчивые и сговорчивые тайцы брали по 2 тысяч бат за такси (4 тысячи рублей), что местным ценам считается очень дорого. Правда, обычно полупустующие отели в этом транзитном городе цены не задирали, хотя весь сервис вокруг них мгновенно подорожал.

Пик урагана пришелся на 4 января.Фото: REUTERS

Забронировав один из них (который на картинках выглядел покрепче) мы обнаружили, что все стараются заселяться на верхние этажи. «Чтобы цунами не дошло», - сообщили нам с умным видом наши попутчики из России. Объяснить им, что цунами, это совсем другое природное явление, вызванное землетрясением, а при урагане просто очень сильный ветер, от которого надо скорее прятаться в подвале, так и не получилось. Зато, второй этаж нам подойдет…

Кстати, про цунами в нашем отеле говорили все – и англичане, и голландцы, и итальянцы. Так что не будем приписывать незнание предмета только нашим соотечественникам…

Сураттани. Деревья начинают падать на дорогу.Фото: Кирилл СЕРОВ

В отеле, к нашему удивлению, пока хорошо работал телевизор. И по красивой картинке получалось, что через несколько часов, 4 января, нас засосет в самый глаз урагана. Надо было выбираться из города в сторону Бангкока. Кое-как работавший интернет показывал, что билетов на поезда нет, автобусное сообщение прекращено и можно заказать только ВИП-такси за какие-то сумасшедшие баты. И все же работники отеля посоветовали ехать на вокзал, «может повезет»…

Разрушения инфраструктуры после шторма "Пабук".Фото: REUTERS

И грянул… ливень

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/685268" frameborder="0"></iframe> Ливень на вокзале в Таиланде.Кирилл СЕРОВ

Нас накрыло по дороге на вокзал и сравнение «дождь льет как из ведра» впервые приобрело реальные очертания. Маленький полуоткрытый пикапчик «тук-тук» захлестывало водой и раскачивало из стороны в сторону от страшных порывов ветра. Зато, на дорогах уже почти не было машин, и водитель лихо объезжал лежавшие на дороге деревья и сорванные вывески. Картина опустевшего города, где были закрыты все кафе и магазинчики, уже начинала напоминать кадры их фильмов катастроф.

На забитом туристами вокзале было не протолкнуться. Вечерние поезда задерживались на час и были больше похожи на пароходы, с которых при торможении у перрона волнами стекала вода. А на улицах ее становилось все больше и больше, и вот уже опустевшие дороги стали превращаться в стремительные реки.

Туристы пытаются уехать с вокзала в Сураттани в Бангкок.Фото: Кирилл СЕРОВ

Но вот чудо – есть билет. А тут и шедший ровно сутки сильный дождь, вдруг прекратился. Как потом выяснилось, «Пабук», ударившись о материк ослабел и до Пхукета и островов провинции Краби дошел только в виде хорошего дождя. Словом, пронесло…

Что в итоге

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/685270" frameborder="0"></iframe> Ураган прошёл, но дождь продолжается.Кирилл СЕРОВ

На следующий день по тайскому ТВ целый день крутили кадры про сломанные деревья, раскуроченные бунгало, подмытые и опустевшие пляжи на разных курортах Таиланда. А между ними все время повторяли сюжеты про мародеров, воспользовавшихся стихийным бедствием, и какое-то зверское убийство, совершенное в разгар стихии.

Пляж на Пангане после урагана.Фото: Кирилл СЕРОВ

Всего же, сообщали, что ураган унес жизни трех человек – двух местных жителей с побережья и одного рыбака. Еще одного рыбака так и не нашли.

Про пострадавших туристов почти ничего не говорили, показывали только пункты питания и больницы, где можно переночевать. Вопрос про сгоревшие (как у меня) билеты и транспортном коллапсе даже не поднимался…

На следующий день море еще штормило, зато на небе над Сиамским заливом не было ни облачка.

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