Волочкова и Собчак встретили Рождество на Мальдивах, а Дана Борисова – на Святой Земле.

Говорят, в начале ХХ века в моду вошли поздравительные рождественские фотооткрытки. Они были черно – белыми, но иногда их раскрашивали, присыпая блестками. В начале века ХХI подобные фото- или видеопоздравления стали размещать в соцсетях. Звезды занимаются этим с особым энтузиазмом.

Анастасия Волочкова встретила Рождество на Мальдивах. И оттуда отправила поздравления своим подписчикам в Инстаграме: «Поздравляю всех с Рождеством! Радости вам и исполнения желаний! Я вас всех люблю и благодарю за не безразличие ко мне!»

Туда же на Мальдивы улетела после Нового года Ксения Собчак. «Чем порадовать вас в Рождество? Фотография «Даная и Золотой Дождь» идеально подходит для всех, кто верит в божественное! В раю», - написала она и проиллюстрировала собственной фотографией.

volochkova_art Когда утро начинается с улыбки! На любимых Мальдивах.

Хулиганили в Сочельник и поздравляли с Рождеством актерская пара Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова.

dima_pevtsov Хулиганим в Сочельник...

«Счастливого Рождества, друзья! С наилучшими пожеланиями из Парижа всегда ваш, АВ!, - написал на своей страничке историк моды Александр Васильев. - Рождество было любимым праздником в старой России. К нему усиленно готовились, собирали подарки, стряпали и конечно, запасались нарядными новыми туалетами. Мой дядя, режиссер Петр Павлович Васильев вспоминал: "Рождество… В гостиной огромная, под потолок елка. Двери закрыты… Тайна! Взрослые украшают ее. Мы на животах, в щель под дверью пытаемся рассмотреть подарки под елкой, уложенные на вате, обсыпанной блестками. «И в час назначенный…» для нас и гостей открывали большую дверь из прихожей в гостиную, и под звуки пианино в притемненной комнате возникала блестящая огнями и украшениями елка… Хороводы, концерт, танцы, игры, маскарад, подарки… Запах смолы, горящих свечей, запаленной хвои!".

Телеведущая Дана Борисова встретила Рождество вместе с дочкой Полиной на Святой земле, в Израиле. «С наступающим Рождеством, мои дорогие и близкие. Мира, спокойствия, любви и поддержки близких Я встречаю этот праздник на Святой земле. Вчера побывала у стены Плача, в храме Гроба господнего, искупалась в Мертвом море …»

Благоденствия, счастья, мира в душе и в жизни пожелал православным телеведущий Максим Галкин.

maxgalkinru С наступающим Рождеством!

«И пусть птица счастья и удачи не покинет вас....» – поддержал его Филипп Киркоров в своем поздравлении, которое оформил как открытку.

fkirkorov С РОЖДЕСТВОМ!!!! И пусть птица счастья и удачи не покинет вас.....

А Николай Басков спел песню «Аллилуйя».

С праздником Рождества поздравил телеведущий Андрей Малахов.

Он принял эстафету «Верую» от Николая Баскова и передал ее Борису Корчевникову, который предложил ему участвовать в спецпроекте телеканала «Спас» и прочитать Евангелие вслух.

КСТАТИ

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