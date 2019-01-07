2019-01-07T14:36:47+03:00
Звезды

Волочкова и Собчак встретили Рождество на Мальдивах, а Дана Борисова – на Святой Земле.

Как звезды отметили один из главных христианских праздников [фото]
Татьяна ЗИМНЯЯ
Поделиться:
Ксения Собчак: "Чем порадовать вас в Рождество? Фотография Даная и Золотой Дождь идеально подходит для всех ,кто верит в божественное!"Ксения Собчак: "Чем порадовать вас в Рождество? Фотография Даная и Золотой Дождь идеально подходит для всех ,кто верит в божественное!"Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Говорят, в начале ХХ века в моду вошли поздравительные рождественские фотооткрытки. Они были черно – белыми, но иногда их раскрашивали, присыпая блестками. В начале века ХХI подобные фото- или видеопоздравления стали размещать в соцсетях. Звезды занимаются этим с особым энтузиазмом.

Анастасия Волочкова встретила Рождество на Мальдивах. И оттуда отправила поздравления своим подписчикам в Инстаграме: «Поздравляю всех с Рождеством! Радости вам и исполнения желаний! Я вас всех люблю и благодарю за не безразличие ко мне!»

Туда же на Мальдивы улетела после Нового года Ксения Собчак. «Чем порадовать вас в Рождество? Фотография «Даная и Золотой Дождь» идеально подходит для всех, кто верит в божественное! В раю», - написала она и проиллюстрировала собственной фотографией.

volochkova_artvolochkova_art
Когда утро начинается с улыбки! На любимых Мальдивах.
8523 отметок «Нравится»500 комментариевInstagram

Хулиганили в Сочельник и поздравляли с Рождеством актерская пара Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова.

dima_pevtsovdima_pevtsov
Хулиганим в Сочельник...
8051 отметок «Нравится»208 комментариевInstagram

«Счастливого Рождества, друзья! С наилучшими пожеланиями из Парижа всегда ваш, АВ!, - написал на своей страничке историк моды Александр Васильев. - Рождество было любимым праздником в старой России. К нему усиленно готовились, собирали подарки, стряпали и конечно, запасались нарядными новыми туалетами. Мой дядя, режиссер Петр Павлович Васильев вспоминал: "Рождество… В гостиной огромная, под потолок елка. Двери закрыты… Тайна! Взрослые украшают ее. Мы на животах, в щель под дверью пытаемся рассмотреть подарки под елкой, уложенные на вате, обсыпанной блестками. «И в час назначенный…» для нас и гостей открывали большую дверь из прихожей в гостиную, и под звуки пианино в притемненной комнате возникала блестящая огнями и украшениями елка… Хороводы, концерт, танцы, игры, маскарад, подарки… Запах смолы, горящих свечей, запаленной хвои!".

alexandre_vassilievalexandre_vassiliev
Счастливого Рождества, друзья!
23300 отметок «Нравится»372 комментариевInstagram

Телеведущая Дана Борисова встретила Рождество вместе с дочкой Полиной на Святой земле, в Израиле. «С наступающим Рождеством, мои дорогие и близкие. Мира, спокойствия, любви и поддержки близких Я встречаю этот праздник на Святой земле. Вчера побывала у стены Плача, в храме Гроба господнего, искупалась в Мертвом море …»

Благоденствия, счастья, мира в душе и в жизни пожелал православным телеведущий Максим Галкин.

maxgalkinrumaxgalkinru
С наступающим Рождеством!
203116 отметок «Нравится»4665 комментариевInstagram

«И пусть птица счастья и удачи не покинет вас....» – поддержал его Филипп Киркоров в своем поздравлении, которое оформил как открытку.

fkirkorovfkirkorov
С РОЖДЕСТВОМ!!!! И пусть птица счастья и удачи не покинет вас.....
26644 отметок «Нравится»270 комментариевInstagram

А Николай Басков спел песню «Аллилуйя».

С праздником Рождества поздравил телеведущий Андрей Малахов.

Он принял эстафету «Верую» от Николая Баскова и передал ее Борису Корчевникову, который предложил ему участвовать в спецпроекте телеканала «Спас» и прочитать Евангелие вслух.

КСТАТИ

Звезды на Новый год: Пугачева и Ургант - дома, Басков - в Доминикане, Семенович - в Куршевеле

«Комсомолка» узнала, где знаменитости проведут зимние праздники (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
У берегов Турции затонул сухогруз с российскими моряками
Китай возмутился проходом эсминца США возле спорных островов
Президент России предложил премьеру Индии стать главным гостем ВЭФ-2019
Военный переворот в Габоне не состоялся: мятежники арестованы
В районе пролива Дарданеллы умер гражданин России
Появились первые кадры заключительного сезона "Игры престолов"
Патриарх Кирилл заявил об опасности современных гаджетов
Владимир Путин наградил президента Сербии орденом Александра Невского
В баре на мексиканском курорте Плайя-дель-Кармен погибли семь человек
Синдзо Абэ поклялся на могиле отца поставить точку в ситуации с мирным договором России и Японии
Владимир Путин выстрелил из пушки Петропавловской крепости
Заместитель главы ФСИН рассказал о психологическом давлении, испытываемом сотрудниками службы
В берлинских аэропортах прошли забастовки, нарушившие расписание авиарейсов
Актер Кристиан Бэйл поблагодарил сатану за "Золотой глобус"
Эксперты журнала The National Interest оценили российское самоходное орудие "Лотос"
В Габоне военные призвали к смене власти в стране
В Минобороны РФ сообщили, что за действиями американского корабля в Черном море следит фрегат "Пытливый"
В России могут вдвое повысить МРОТ
Немецкая полиция провела обыск по делу об утечке личных данных политиков
В ВМС США прокомментировали прибытие десантного корабля Fort McHenry в Черное море
Илон Маск объявил о строительстве завода Tesla в Шанхае
Владимир Путин поздравил россиян с Рождеством
Причина смерти Дарии Воскобоевой: Экстрасенс боролась с онкологией
В России вступил в силу закон об увеличении периода уплаты штрафов со скидкой