Путин - о своем залпе с Петропавловки: "Аврора" тоже холостыми стреляла, а результат тяжелый

Владимир Путин, приехав на Рождество в Северную столицу, решил не отрываться от народа, и на следующий день отправился туда, куда идет каждый питерский турист - в Петропавловскую крепость. Правда, начал президент с того, что обычному человеку недоступно. Право выстрелить из знаменитой петропавловской пушки, возвещающей городу о приходе полудня, надо заслужить.

В Рождество полуденный выстрел производил почетный строитель России Владимир Бендет, отмечавший в этот день свое 85-летие и согласившийся разделить свое право с главой государства.

- С днем рождения! У нас есть подарок для вас, - поздравил его Путин и подарил президентскую ручку. - Будем сегодня стрелять с вами?

- Мне главное не выстрелить раньше вас, - пошутил Бендет.

- Ну это неважно, будем стрелять синхронно, - ответил Путин и пошутил. - "Аврора" тоже холостыми стреляла, а результат тяжелый.

Чтобы не случилось тяжелого результата в этот раз, и чтобы залп получился синхронным, пришлось провести репетицию.

- По моей команде нажимаете "спуск", - инструктировал начальник батареи.

Будь ты хоть верховный главнокомандующий, а правила есть правила.

- Один, два, три, четыре, пять, залп! - отсчитал он, махнул флажком и Путин с Бендетом дернули спуск, каждый на своей пушке, раздался слитный выстрел.

- Я вас поздравляю, прекрасный полуденный выстрел! - пожал президенту руку начальник батареи.

- Попали, Владимир Владимирович, - обрадовался Бендет.

- Тут не промахнешься, - согласился Путин.

Он поговорил с воспитанниками Суворовского военного училища, прогулялся по крепости, пообщался с туристами, зашел в Петропавловский собор - фамильную усыпальницу Романовых. По дороге глава государства заглянул на фестиваль ледовых скульптур «Путешествие вокруг света», где были представлены все континенты с их архитектурой, флорой, фауной и даже подводный мир океанов - и все это изо льда. Был и питерский Дворцовый мост с разведенными пролетами.

Президент РФ Владимир Путин вплавляет монету в ледяную скульптуру свиньи-копилки во время прогулки по Петропавловской крепости. Фото Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Самым популярным экспонатом выставки была ледяная свинья-копилка, куда все гости вмораживали на счастье монетки. Путин тоже втопил в бок копилки десять рублей, о чем-то в этот момент задумавшись, но что именно загадал - не сказал.