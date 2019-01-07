В России открылось рекордное количество хостелов

Хорошая новость для тех, кому в путешествии важно сэкономить на проживании - пусть даже пожертвовав комфортом. В России за 2018 год открылось рекордное количество хостелов. А это в большинстве случаев самый бюджетный вариант жилья для туристов. Да, хостелы бывают очень разными, но чаще всего постояльцы получают кровать в общем номере на 4, 8 и даже 12 человек, плюс общий душ и туалет.

Сейчас в системах интернет-бронирования 1570 хостелов, расположенных в 50 крупнейших городах России, подсчитали аналитики сервиса путешествий OneTwoTrip. Из них 530 открылись в 2018 году. То есть, получается, треть всех существующих в стране хостелов - новые, появившиеся в минувшем году.

Справедливости ради: статистика не совсем полная. В неё вошли лишь крупные города, к ним добавили Саранск, принимавший чемпионат мира по футболу Разумеется, хостелы есть и в маленьких, но популярных у туристов городах - Суздале, например.

Понятно, что главная причина такого бума - чемпионат мира по футболу. Болельщикам надо было где-то ночевать, бюджетные варианты пользовались спросом, тем более что отели задирали цены. 70% новых хостелов появились как раз в тех городах, где играли матчи мундиаля. Еще 15% - в городах-миллионниках, не связанных с футболом.

- Чемпионат мира разогрел рынок хостелов в 2018 году. Но есть и другие факторы: интерес к внутреннему туризму, переориентация туристов на бюджетные варианты размещения, формирование нового поколения путешественников стимулируют спрос на хостелы, - комментирует директор гостиничного направления сервиса OneTwoTrip Максим Карауш.

10 ГОРОДОВ РОССИИ, ГДЕ В 2018 ГОДУ ОТКРЫЛОСЬ БОЛЬШЕ ВСЕГО ХОСТЕЛОВ

Москва - 161 новый хостел

Санкт-Петербург - 67

Казань - 32

Екатеринбург - 24

Ростов-на-Дону - 21

Самара - 19

Нижний Новгород - 18

Краснодар - 17

Новосибирск - 14

Волгоград - 13

Иркутск - 13