В России открылось рекордное количество хостелов
Хорошая новость для тех, кому в путешествии важно сэкономить на проживании - пусть даже пожертвовав комфортом. В России за 2018 год открылось рекордное количество хостелов. А это в большинстве случаев самый бюджетный вариант жилья для туристов. Да, хостелы бывают очень разными, но чаще всего постояльцы получают кровать в общем номере на 4, 8 и даже 12 человек, плюс общий душ и туалет.
Сейчас в системах интернет-бронирования 1570 хостелов, расположенных в 50 крупнейших городах России, подсчитали аналитики сервиса путешествий OneTwoTrip. Из них 530 открылись в 2018 году. То есть, получается, треть всех существующих в стране хостелов - новые, появившиеся в минувшем году.
Справедливости ради: статистика не совсем полная. В неё вошли лишь крупные города, к ним добавили Саранск, принимавший чемпионат мира по футболу Разумеется, хостелы есть и в маленьких, но популярных у туристов городах - Суздале, например.
Понятно, что главная причина такого бума - чемпионат мира по футболу. Болельщикам надо было где-то ночевать, бюджетные варианты пользовались спросом, тем более что отели задирали цены. 70% новых хостелов появились как раз в тех городах, где играли матчи мундиаля. Еще 15% - в городах-миллионниках, не связанных с футболом.
- Чемпионат мира разогрел рынок хостелов в 2018 году. Но есть и другие факторы: интерес к внутреннему туризму, переориентация туристов на бюджетные варианты размещения, формирование нового поколения путешественников стимулируют спрос на хостелы, - комментирует директор гостиничного направления сервиса OneTwoTrip Максим Карауш.
10 ГОРОДОВ РОССИИ, ГДЕ В 2018 ГОДУ ОТКРЫЛОСЬ БОЛЬШЕ ВСЕГО ХОСТЕЛОВ
Москва - 161 новый хостел
Санкт-Петербург - 67
Казань - 32
Екатеринбург - 24
Ростов-на-Дону - 21
Самара - 19
Нижний Новгород - 18
Краснодар - 17
Новосибирск - 14
Волгоград - 13
Иркутск - 13