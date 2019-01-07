Двое из ларца: Киркоров и муж Нетребко надели одинаковые футболки

- Не договариваясь с Филом опять надели одинаковое. В прошлой жизни мы точно были братья-близнецы, - шутит, комментируя своё видео с Киркоровым муж Анны Нетребко оперный певец Юсиф Эйвазов.

Встретившись за обедом в одном из ресторанов Майами, Филипп Киркоров и Юсиф Эйвазов обнаружили, что надели практически одинаковые футболки из шёлка, сделанные знаменитыми модельерами Доменико Дольче и Стефано Габбана.

yusif_eyvazov_official В фирменном бутике такая футболка стоит около 50 тысяч рублей

Кстати, в фирменном бутике такая футболка стоит около 50 тысяч рублей. Но, как известно, король российской поп-сцены Филипп Киркоров любит баловать себя дорогими нарядами. А Юсифу Эйвазову эту футболку подарила жена -оперная дива Анна Нетребко. На видео есть весьма трогательный момент, как Филиппа приветствует сын Нетребко Тьяго. Видно, что артист сумел найти ключ к ребёнку.

Напомним: каждый год Филипп Киркоров улетает в отпуск в Майами.

Там у Киркорова есть дом, который он купил семь лет назад к рождению своей дочери Аллы-Виктории. Обычно артист проводит в Майами почти месяц, отдыхая в этом солнечном местечке от напряженных гастролей.