2019-01-07T23:27:20+03:00
Звезды

Двое из ларца: Киркоров и муж Нетребко надели одинаковые футболки

Знаменитости проводят каникулы в Майами [видео]
Алина ЧЕРНОВА
Поделиться:
Встретившись в одном из ресторанов Майами, Филипп Киркоров и Юсиф Эйвазов обнаружили, что надели практически одинаковые футболкиВстретившись в одном из ресторанов Майами, Филипп Киркоров и Юсиф Эйвазов обнаружили, что надели практически одинаковые футболкиФото: Instagram.com
Изменить размер текста:

- Не договариваясь с Филом опять надели одинаковое. В прошлой жизни мы точно были братья-близнецы, - шутит, комментируя своё видео с Киркоровым муж Анны Нетребко оперный певец Юсиф Эйвазов.

Встретившись за обедом в одном из ресторанов Майами, Филипп Киркоров и Юсиф Эйвазов обнаружили, что надели практически одинаковые футболки из шёлка, сделанные знаменитыми модельерами Доменико Дольче и Стефано Габбана.

yusif_eyvazov_officialyusif_eyvazov_official
В фирменном бутике такая футболка стоит около 50 тысяч рублей
1622 отметок «Нравится»73 комментариевInstagram

Кстати, в фирменном бутике такая футболка стоит около 50 тысяч рублей. Но, как известно, король российской поп-сцены Филипп Киркоров любит баловать себя дорогими нарядами. А Юсифу Эйвазову эту футболку подарила жена -оперная дива Анна Нетребко. На видео есть весьма трогательный момент, как Филиппа приветствует сын Нетребко Тьяго. Видно, что артист сумел найти ключ к ребёнку.

Напомним: каждый год Филипп Киркоров улетает в отпуск в Майами.

Там у Киркорова есть дом, который он купил семь лет назад к рождению своей дочери Аллы-Виктории. Обычно артист проводит в Майами почти месяц, отдыхая в этом солнечном местечке от напряженных гастролей.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Пентагон заявил, что корабль ВМС США Fort McHenry находится в Черном море законно
Два человека отказались возглавить Пентагон
В США помиловали проститутку, осужденную за убийство клиента
«Пожалуйста, организуйте мне бой!»: Макгрегор захотел драться с последним соперником Мейвезера
Трамп поедет на границу с Мексикой улаживать кризис
Умер Николай Лисовой, один из авторов «Православной энциклопедии»
Порошенко забыл погладить штаны перед рождественским выступлением
Кевин Спейси в суде не ответил, признает ли вину в домогательствах к юноше
Ким Чен Ын мог тайно отправиться в Китай
Президент Всемирного банка досрочно уйдет в отставку 1 февраля
Переговоры Китая и США спровоцировали рост цен на нефть
Захарова рассказала о посещениях задержанного в Москве за шпионаж Пола Уилана
В Лос-Анджелесе умер звезда сериалов Уильям Морган Шеппард
Стало известно, почему у берегов Турции затонул сухогруз с 13 людьми на борту
На юге Москвы строители откопали снаряд времен Великой Отечественной войны
Трамп пожаловался, что «фэйковые СМИ» принижают его достижения
Украина подала иск против России в ЕСПЧ после ситуации в Керченском проливе
Вооруженный грабитель напал на девушку, но она оказалась бойцом UFC
Израиль не сможет продать Хорватии подержанные истребители из-за возражений США
Посольство РФ в Турции: на борту затонувшего сухогруза россиян не было
В Таиланде туристка из России попала в больницу в критическом состоянии
Шесть человек погибли при крушении грузового судна у берегов Турции
Томос об автокефалии ПЦУ увезут обратно в Стамбул
Патриарх Кирилл поздравляет с Рождеством российского космонавта на МКС
В Афганистане в ходе столкновений с талибами* погиб 21 силовик
У берегов Турции затонул сухогруз с российскими моряками
Китай возмутился проходом эсминца США возле спорных островов
Президент России предложил премьеру Индии стать главным гостем ВЭФ-2019
Военный переворот в Габоне не состоялся: мятежники арестованы