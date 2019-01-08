Юрий Лужков: Ждите! Мы уже отправляем в Москву 200 тонн «Медовых лужков». Что это? Наша гречка!
Юрий Лужков: «Ждите! Мы уже отправляем в Москву 200 тонн «Медовых лужков»
- Алло, Юрий Михайлович! У меня - Рождественский вопрос... Если не считать храма Христа Спасителя в Москве, который возрождён, когда вы были столичным градоначальником...
- Не я один - сотни, тысячи людей его возрождали.
- ...сколько ещё храмов вы восстановили?
- Сорок сороков. Не меньше....
- А если серьёзно? Ну, я вот ещё с Иосифом Кобзоном ездил в Агинский Бурятский округ - там табличка на стене православной церкви, где написано, что вы это красивое сооружение вместе с Иосифом Давыдовичем восстанавливали. А там - у себя теперь, в Калининграде, тоже строите?
- Нет, там мы помогаем - в том числе и материально - местному женскому монастырю.
А в Калужской области - в городе Медыне - большой храмовый комплекс - наш, красивый - то есть, мы его возводили. От и до. Ещё соорудили церковь на Красной площади...
- Возле ГУМа.
- Да...
- Можно ли сказать, что при вашем участии в России восстановлены десятки православных храмов?
- Постой! Давай, прекращай этот счёт. Не стоит этого делать.... Сколько надо было, сколько смогли - столько восстановили. Ещё, если нужно - ещё восстановим. Это - то, что нужно скромно воспринимать и скромно помогать. Без всякого такого вот афиширования.
- Я понял. Скажите, а где вы Рождество встретили - в каком храме?
- В самой южной точки Аргентины - прямо рядом с Антарктидой. Буквально. Вот сейчас ты меня достал, когда мы были на леднике.
- Вы там с Еленой Батуриной?
- Конечно.
- Знаю - у вас несколько благотворительных программ с Еленой Николаевной.
- Да, но - давай тоже не будем из этого всего - какую-то афишу.
- Даже в честь праздника Рождества? Но социальная гречка, мясная, молочная продукция в Калининграде от Лужкова - для нуждающихся все это остаётся?
- Да.
- В Москву не хотите гречку свою послать?
- О, вот про это - давай! Да, готовим крупные поставки нашей гречки в столицу - уже расфасовали, вся идёт под нашей маркой:,"Медовые лужки". Прямо вот на пакетах будет наша эмблема.
- А почем? Ваша гречка будет дешевле?
- Скажем пока так: цена - конкурентная.
- А много?
- Много...
- А сколько?
- Ну, я так думаю, - не меньше 200 тонн. Ждите.
- А когда ждать?
- Да уже появляется. Мы же отдаём её в опт. Так? В "Фуд Сити". (Оптово-розничный центр.) Они оказывают нам хорошую поддержку. Мы сами по магазинам не развозим - а вот они делают все это очень хорошо. Напиши, Саш, добрые слова про них.
- Ладно...