Юрий Лужков: Ждите! Мы уже отправляем в Москву 200 тонн «Медовых лужков». Что это? Наша гречка!

Юрий Лужков: «Ждите! Мы уже отправляем в Москву 200 тонн «Медовых лужков» 00:00 00:00

- Алло, Юрий Михайлович! У меня - Рождественский вопрос... Если не считать храма Христа Спасителя в Москве, который возрождён, когда вы были столичным градоначальником...

- Не я один - сотни, тысячи людей его возрождали.

- ...сколько ещё храмов вы восстановили?

- Сорок сороков. Не меньше....

- А если серьёзно? Ну, я вот ещё с Иосифом Кобзоном ездил в Агинский Бурятский округ - там табличка на стене православной церкви, где написано, что вы это красивое сооружение вместе с Иосифом Давыдовичем восстанавливали. А там - у себя теперь, в Калининграде, тоже строите?

- Нет, там мы помогаем - в том числе и материально - местному женскому монастырю.

А в Калужской области - в городе Медыне - большой храмовый комплекс - наш, красивый - то есть, мы его возводили. От и до. Ещё соорудили церковь на Красной площади...

- Возле ГУМа.

- Да...

- Можно ли сказать, что при вашем участии в России восстановлены десятки православных храмов?

- Постой! Давай, прекращай этот счёт. Не стоит этого делать.... Сколько надо было, сколько смогли - столько восстановили. Ещё, если нужно - ещё восстановим. Это - то, что нужно скромно воспринимать и скромно помогать. Без всякого такого вот афиширования.

- Я понял. Скажите, а где вы Рождество встретили - в каком храме?

- В самой южной точки Аргентины - прямо рядом с Антарктидой. Буквально. Вот сейчас ты меня достал, когда мы были на леднике.

- Вы там с Еленой Батуриной?

- Конечно.

- Знаю - у вас несколько благотворительных программ с Еленой Николаевной.

- Да, но - давай тоже не будем из этого всего - какую-то афишу.

- Даже в честь праздника Рождества? Но социальная гречка, мясная, молочная продукция в Калининграде от Лужкова - для нуждающихся все это остаётся?

- Да.

- В Москву не хотите гречку свою послать?

- О, вот про это - давай! Да, готовим крупные поставки нашей гречки в столицу - уже расфасовали, вся идёт под нашей маркой:,"Медовые лужки". Прямо вот на пакетах будет наша эмблема.

- А почем? Ваша гречка будет дешевле?

- Скажем пока так: цена - конкурентная.

- А много?

- Много...

- А сколько?

- Ну, я так думаю, - не меньше 200 тонн. Ждите.

- А когда ждать?

- Да уже появляется. Мы же отдаём её в опт. Так? В "Фуд Сити". (Оптово-розничный центр.) Они оказывают нам хорошую поддержку. Мы сами по магазинам не развозим - а вот они делают все это очень хорошо. Напиши, Саш, добрые слова про них.

- Ладно...