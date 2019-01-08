В Эстонии появились провокационные плакаты, разделяющие русских и эстонцев на остановке

Во время новогодних праздников в центре Таллине на трамвайной остановке «Хобуяама» появилась странная реклама. На больших билбордах красовались надписи на русском и эстонском языках. На одной половине говорилось «Здесь только эстонцы», на другой - «Здесь только русские». Таким образом, пассажирам предлагалось ждать трамвай по отдельности. Ниже под надписями были указаны номера телефонов.

Как рассказали эстонские журналисты, позвонившие по указанным номерам, на звонка срабатывал автоответчик.

paulchilles Провокационные плакаты на остановках Таллина.

- Здравствуйте! 3-го марта — выборы в Рийгикогу. Я — кандидат! Мы, русские, должны держаться вместе. Стойте на правильной стороне! - сообщал мужской голос.

При звонке на номер, указанный на «эстонском» плакате, повторялся точно такой же текст только на эстонском языке и с обращением к эстонцам.

Четыре партии — социал-демократы, центристы, EKRE и Свободна партия - уже опровергли причастность к этой провокации. Позднее партия «Эстония 200» взяла ответственность за размещение этих плакатов. В партии пояснили, что целью акции была критика нынешней системы образования в Эстонии, когда школы разделены по языковому признаку.

- Что сделал один плакат, на котором нам продемонстрировали расколотость общества? Жителям Эстонии показали зеркало нашего общества... Давайте раз и навсегда прекратим жить в параллельных мирах в обществе с разными возможностями. Создадим единые детские сады и школы для всех детей Эстонии, - заявила лидер партии Кристина Каллас.

По ее словам, провокационные билборды должны были привлечь внимание жителей Эстонии к проблеме раздельного образования для русских и эстонцев.

- В нашем обществе до сих пор распределяют эстонцев и эстонских русских по разным «комнатам», и это начиная с детского сада, - пояснила Каллас.

Сейчас пользователи соцсетей распространили новые плакаты, развешанные по городу партией «Эстония 200». На них написано следующее: «Эстонцы и русские вместе в одной школе», «Эстонцы и русские вместе на одной вечеринке». Так партия пытается призвать правительство создать единую систему образования.

Предвыборные плакаты партии "Эстония 200" обернулись скандалом. Фото Twitter joelpff

- Мы увидели, что эта тема (тема интеграции и отношения русских и эстонцев — ред.) очень остра. Болезненные корни этой проблемы сидят очень глубоко, — пояснила председатель партии «Эстония 200» Кристина Каллас. - Русские каждый день чувствуют эту проблему. Конечно, для них эти плакаты были болезненными. Я сильно извиняюсь за то, что мы причинили вчера русским. Но важно было, чтобы все общество вздрогнуло и задумалось: какая на самом деле у нас самая серьезная проблема.