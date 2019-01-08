В Эстонии появились провокационные плакаты, разделяющие русских и эстонцев на остановке
Во время новогодних праздников в центре Таллине на трамвайной остановке «Хобуяама» появилась странная реклама. На больших билбордах красовались надписи на русском и эстонском языках. На одной половине говорилось «Здесь только эстонцы», на другой - «Здесь только русские». Таким образом, пассажирам предлагалось ждать трамвай по отдельности. Ниже под надписями были указаны номера телефонов.
Как рассказали эстонские журналисты, позвонившие по указанным номерам, на звонка срабатывал автоответчик.
- Здравствуйте! 3-го марта — выборы в Рийгикогу. Я — кандидат! Мы, русские, должны держаться вместе. Стойте на правильной стороне! - сообщал мужской голос.
При звонке на номер, указанный на «эстонском» плакате, повторялся точно такой же текст только на эстонском языке и с обращением к эстонцам.
Четыре партии — социал-демократы, центристы, EKRE и Свободна партия - уже опровергли причастность к этой провокации. Позднее партия «Эстония 200» взяла ответственность за размещение этих плакатов. В партии пояснили, что целью акции была критика нынешней системы образования в Эстонии, когда школы разделены по языковому признаку.
- Что сделал один плакат, на котором нам продемонстрировали расколотость общества? Жителям Эстонии показали зеркало нашего общества... Давайте раз и навсегда прекратим жить в параллельных мирах в обществе с разными возможностями. Создадим единые детские сады и школы для всех детей Эстонии, - заявила лидер партии Кристина Каллас.
По ее словам, провокационные билборды должны были привлечь внимание жителей Эстонии к проблеме раздельного образования для русских и эстонцев.
- В нашем обществе до сих пор распределяют эстонцев и эстонских русских по разным «комнатам», и это начиная с детского сада, - пояснила Каллас.
Сейчас пользователи соцсетей распространили новые плакаты, развешанные по городу партией «Эстония 200». На них написано следующее: «Эстонцы и русские вместе в одной школе», «Эстонцы и русские вместе на одной вечеринке». Так партия пытается призвать правительство создать единую систему образования.
Предвыборные плакаты партии "Эстония 200" обернулись скандалом. Фото Twitter joelpff
- Мы увидели, что эта тема (тема интеграции и отношения русских и эстонцев — ред.) очень остра. Болезненные корни этой проблемы сидят очень глубоко, — пояснила председатель партии «Эстония 200» Кристина Каллас. - Русские каждый день чувствуют эту проблему. Конечно, для них эти плакаты были болезненными. Я сильно извиняюсь за то, что мы причинили вчера русским. Но важно было, чтобы все общество вздрогнуло и задумалось: какая на самом деле у нас самая серьезная проблема.