Почему не растет российская экономика

СОВЕТСКАЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ

Схематично экономику принято делить на две основные группы: производство средств производства и производство товаров потребления.

Дореволюционная структура российской экономики была в соотношении:

35% (промышленность),

65% (товары потребления).

Индустриализация 30-х, обеспечившая небывалые темпы роста советской экономики первых пятилеток перевернула это соотношение на противоположное. Локомотивом роста тогда стала промышленность!

Уже к 40-му году структура стала:

61% - промышленность,

39% - товары потребления.

Послевоенное восстановление вывело страну к 60-м годам к соотношению:

70% - промышленность,

30% - товары потребления,

А к концу 70-х уже к:

75% - промышленность,

25% - товары потребления.

Годы брежневского застоя страна жила с развитой промышленностью и тотальным дефицитом товаров в магазинах. Этот перекос советской экономики был одной из основных проблем страны. Возможно, он и стал ее смертельной болезнью.

Советские начальники, возможно, и планировали постепенно сменить приоритеты экономического развития, как-то поправить этот очевидный перекос, но времени на такой маневр им уже не хватило. Общество не захотело ждать.

СФЕРА УСЛУГ ВЫШЛА НА ПЕРВЫЙ ПЛАН

«Лихие» 90-е полностью изменили картинку российской экономики. Советская «промышленность» рухнула в бездну, и на ее месте стихийно стал появляться рынок товаров и услуг. Кроме того, стала меняться и картинка мирового рынка, она уже не описывалась в терминах (20-го века) про «средства производства» и «товары потребления».

Современную экономику условно уже делят на «промышленность» и «сферу услуг». И если сегодня глянуть на структуру российской экономики, то мы увидим пирамиду, обратную советской. Сегодня у нас превалирует «сфера услуг». Она включает: торговлю, питание, гостиницы, связь, финансы, операции с недвижимостью, охрану, образование, медицину и прочие социальные услуги.

Российские 70% - не предел. В мировой экономике есть примеры и выше - в США сфера услуг уже под 75%. Но между российскими и американским цифрами - огромная разница. Запад, за счет огромных капиталов, сохранил свою промышленность или перебазировал ее в развивающиеся страны. А мы же ее просто убили, сохранив лишь экспортно-ориентированные отрасли (нефть, газ, металлургия и пр.), закупая за счет импорта все остальные промышленные товары.

Эта модель роста - импорт чужих товаров, за счет экспорта ресурсов и наполнения ими «сферы услуг» и стала основной моделью роста в нулевых, после разрушительных 90-х.

Она и сформировала текущую структуру российской экономики с пропорцией:

70% - сфера услуг,

30% - промышленность.

Эта структура - очень вязкая и конкурентная. 70% трудоспособного населения конкурирует между собой в сфере услуг на собственном внутреннем рынке. Конкуренция тут жесточайшая, мы крайне перенасытили эту часть нашей экономики. Нашим людям некуда идти работать и они все идут в сферу услуг, лишь усугубляя конкуренцию, минимизируя рост.

А ЧТО «ПРОМЫШЛЕННОСТЬ»?

Почему не растет промышленность, где после разгромных 90-х, казалось бы, открылась масса ниш и можно было бы налаживать производство? Современные технологии, к сожалению для нас, ушли далеко. И вообще, новый мировой уклад требует колоссальных инвестиций, чтобы производить что-то конкурентноспособное. Тут одного желания и голого энтузиазма уже недостаточно. За последние 20 лет в мире были созданы глобальные транснациональные корпорации, которые уже не дадут новичкам легко выйти на рынок.

Именно в этой ловушке и оказалась сейчас российская экономика. В «сфере услуг» жуткая конкуренция, которая не дает зарабатывать достаточно прибыли для роста, мы уперлись там в 70% от всей экономики. А в промышленности - провал, после руин 90-х.

ЕСТЬ ЛИ ВЫХОД ИЗ «ЛОВУШКИ»?

Да, есть. Россия сегодня обладает одним глобальным преимуществом - большими накопленными резервами и положительным торговым балансом, который дает накапливать дальше. Имея такие капиталы мы вполне могли бы снова заняться активной «промышленной» политикой, меняя структуру экономики в более промышленную сторону. Нам не нужна «индустриализация» в стиле 30-х, но мы вполне можем достичь успеха, усилив промышленный крен.

Положительные примеры у нас уже есть, скажем, автомобилестроение. Где за счет государственных и иностранных инвестиций удалось локализовать производство почти всего ряда мирового автопрома. Есть первые примеры и в авиастроении. Я уж не говорю и совместных проектах в сферах нефти и газа.

За счет крупных государственных инвестиций можно сегодня заново начать активную «промышленную политику», запустив маховик роста в промышленности. Только у государства сегодня накоплены ресурсы, с помощью которых можно совершить такой рывок. Сравнимых капиталов в частном секторе у нас нет. Этот рывок в «промышленной» политике перенаправит на себя и трудовые ресурсы, разгрузив «сферу услуг» от избыточной трудовой конкуренции.

В общем, именно «промышленная политика» может сдвинуть нашу экономику с места, дав рост в обоих секторах экономики. Жаль только, в Нацпроектах, которыми Путин планирует заниматься свой очередной президентский срок, об этом ничего не сказано. Там говорятся сладкие слова про «человеческий капитал», улучшение «условий жизни», про образование, здравоохранение и прочее, т.е. про ту самую... «сферу услуг», которую мы наполняем и перенаполняем последнии десятилетия.

А этого уже не достаточно… Без роста промышленности маховик не закрутится.

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