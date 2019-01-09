Сергей Собянин: В новом году на ВДНХ откроем парк аттракционов, а на ЗИЛе начнем строить набережную

«ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧКИ ПОЕДУТ ДО МЫТИЩ И РЕУТОВА»

- Сергей Семенович, наступил 2019-й. В ушедшем году многое сделано, а что ждет москвичей в ближайшее время?

- Сделано действительно немало. Больше всего порадовало в прошлом году строительство метро. Ввели 33 километра новых линий и открыли 17 станций - абсолютный рекорд за все 80 лет истории московского метростроения.

В Солнцеве, на Селигерской, Беломорской улицах жители ждали метро несколько десятилетий. Теперь многое в их жизни стало проще и удобнее.

- Сейчас постараетесь повторить рекорд?

- Мы живем не рекордами, а системной работой, которая в конечном счете и дает результат. Объем работы на ближайшие пять лет больше, чем за предыдущие восемь. За тринадцать лет - с 2011 по 2023 год - мы должны сделать в метро столько же, сколько было сделано за предыдущие 75 лет.

- В конце декабря добавили электричек на маршруте из Москвы в Одинцово. Кому повезет в этом году?

- Надеюсь, что повезет жителям Мытищ, Болшева, Реутова и Железнодорожного. Строительство дополнительных путей на Ярославском и Горьковском направлениях Московской железной дороги находится в финальной стадии. За последние годы количество пассажиров на железной дороге увеличилось больше чем вдвое. И за следующие пять лет увеличится еще на треть - до 3 миллионов человек в сутки. Астрономическая цифра.

- Не жалеете, что приняли решение об отмене турникетов в наземном транспорте?

- Нет, конечно. Число зайцев в общественном транспорте возросло некритично. Зато от отмены турникетов выиграли миллионы пассажиров, которые теперь экономят от 5 до 20 минут на каждой поездке.

Метро. Планы развития 2019 - 2023Фото: Алексей СТЕФАНОВ

«РАЗБИРАЮСЬ С КАЖДОЙ СТАРТОВОЙ ПЛОЩАДКОЙ РЕНОВАЦИИ»

- Над решением какой задачи в 2018 году пришлось потрудиться больше всего?

- Я стараюсь уделять внимание всем городским программам.

- А реновация?

- Работа над программой реновации перешла в плановый режим. Еженедельно проводим заседание общегородского штаба, подбираем новые стартовые площадки, обсуждаем проекты новых домов и кварталов, решаем другие текущие вопросы.

Главное - несколько тысяч москвичей, попавших в программу, встретили этот Новый год в новых квартирах. Если бы им это пожелали на прошлый Новый год, они точно бы не поверили.

Жители пятиэтажек своими глазами видят, что новая квартира - не мираж, а реальность. Поэтому доверяют программе реновации.

- То есть вы лично разбираетесь с площадками под каждый дом, который будет построен по программе реновации?

- Работа мэра - это очень конкретно. Разбираюсь с каждой стартовой площадкой, с каждым проектом планировки будущей комплексной застройки, вариантами переселения, стандартами качества отделки и благоустройства, экономикой проектов. Занимаюсь упрощением административных процедур, координацией работы различных городских служб и т. д.

- В этом году переселение продолжится?

- Разумеется, программа реновации будет ежегодно набирать скорость.

«БЛАГОУСТРОЙСТВО УЛИЦ ПРОДОЛЖИТСЯ ЗА САДОВЫМ КОЛЬЦОМ»

- В прошлом году в центре города обошлись без масштабных разрытий тротуаров. Почему сделали паузу? Из-за чемпионата мира по футболу?

- Благоустройство основных улиц в центре Москвы было завершено в 2017 году. Тем не менее в 2018 году мы кое-что в центре сделали. Благоустроили переулки между Маросейкой и Мясницкой, площадь у метро «Улица 1905 года», новый вход в парк Горького на Ленинском проспекте, завершили работы на Лесной улице. Чемпионат мира этим работам не помешал.

Кроме того, проведены огромные работы в других округах Москвы - благоустроили десятки первоклассных парков, тысячи дворов. Всего не перечесть.

- Какие планы на 2019 год?

- Продолжим благоустройство небольших улиц и переулков в центре, проведем очень сложную реконструкцию площади Киевского вокзала, но основная часть работ будет проводиться за пределами Садового кольца, в жилых районах.

- А набережные?

- В планах благоустройство набережных Москвы-реки в Замоскворечье - Кадашевской и других. Начнем строительство новой набережной Марка Шагала на ЗИЛе. Продолжим обустройство зеленых территорий вдоль берегов Яузы.

- В центре работы по благоустройству действительно были незаметными, зато на ВДНХ масштабы работ превзошли все ожидания. Так и было задумано?

- Кропотливая работа последних лет начинает давать свой эффект. Скорость работ была максимальной в силу того, что ВДНХ уже сейчас посещает более 20 миллионов человек в год.

- Павильон «Космос» реставрировали, фонтан «Золотой колос» открыли снова. Что на очереди?

- Открываем парк аттракционов. Кроме того, на очереди завершение реставрации известных фонтанов «Каменный цветок» и «Дружба народов», а также нескольких павильонов на Центральной аллее.

На ВДНХ уже сейчас бывает более 20 млн человек в год. Как обещает Сергей Собянин, после реконструкции каждый год сюда будет приходить в два раза больше посетителей. Фото: Пресс-служба мэра Москвы

«ТЕМ, КОМУ ИСПОЛНИТСЯ 55 ИЛИ 60 ЛЕТ, ОФОРМЯТ ВСЕ ПОЛОЖЕННЫЕ ЛЬГОТЫ»

- Программа для пенсионеров «Московское долголетие» будет продолжена?

- Разумеется, с 2019 года она стала постоянной. Записаться в программу можно будет не только в центрах социального обслуживания, но и в клубах и других учреждениях, где проводятся занятия. По просьбе участников-пенсионеров работаем над тем, чтобы расширить выбор кружков, например, открыть курсы повышения компьютерной грамотности для продвинутых пользователей.

- С 1 января повышается пенсионный возраст. Что делать москвичам, которым в наступившем году исполнится 55 или 60 лет, чтобы воспользоваться правом на московские льготы?

- Отпраздновать день рождения и на следующий день прийти в центр «Мои документы». Там им выдадут социальную карту для бесплатного проезда в общественном транспорте и оформят другие положенные льготы. Пенсионное удостоверение для этого не требуется.

- В сфере здравоохранения что планируете?

- Сделать еще один шаг к серьезному улучшению медицинского обслуживания москвичей. Провести новый этап модернизации поликлиник и больниц, строить новые медицинские объекты.

- Что бы пожелали москвичам в наступившем году?

- Прежде всего я благодарю москвичей за оказанное мне доверие и обещаю в дальнейшем темпов не снижать.

Желаю дорогим москвичам больше уверенности в завтрашнем дне, доброго настроения и здоровья.

Схема нового хордового кольца Москвы

ЛИЧНОЕ

«Больше всего запомнился первый гол в первом матче ЧМ»

На вопрос, чем запомнился 2018-й, Сергей Собянин ответил так:

- В 2018-м было, конечно, всякое, но по большому счету прошедший год был очень успешным для Москвы. А больше всего запомнился первый гол в первом матче в ворота саудитов. Чемпионат мира по футболу сделал нас немного другими. Мы стали больше любить свой город. Стали более уверенными в себе.