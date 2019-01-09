Поклонская: «Некоторые депутаты готовы отказаться от пенсии. Так у них миллионные счета за рубежом!»

«ТЕЛЕВИЗОР НЕ СМОТРИМ – ТАМ МНОГО АГРЕССИИ»

КП: Мы возвращаемся из новогодней круговерти в будничную реальность. "Голубые огоньки" на ТВ вновь вытеснят бесконечные политические шоу с потешными Ковтунами и Майклами Бомами. Даже ведущая "Первого канала" призналась, что не смотрит телевизор. Якобы там зашкаливает счетчик агрессии. А вы смотрите?

Поклонская: Мы ее очень хорошо понимаем. Нужно жить своей жизнью. Когда человек полностью сидит в этом "ящике", он пропускает целые дни. А он тратит время на тех, кто пиарится, зарабатывает деньги. Ведь у нас прославиться можно не только благородными делами, но и всякой руганью, ужасными поступками. Действительно нужно уходить людям от телевизора.

КП: Тут еще стало известно, что на шоу приглашенным украинцам-русофобам платят деньги. Получается, они сидят, хают нашу страну и неплохо на этом зарабатывают. Что делать с такими проплаченными петрушками?

Поклонская: Это только кажется, что они нападают на нашу страну. На самом деле, они позорят Украину. Они нападают на Россию так неуклюже и позорно, что ставят Украину ниже плинтуса. Кто вообще все эти политологи? Почему их зовут представлять Украину? Они разве герои? Как они могут представлять Украину, если сами украинцы не давали им на это права. Они жулики и аферисты. Они делают вид, что нападают на Россию. На самом деле, они тут зарабатывают денежки. Даже на Украине должны понимать, что те люди, которые называют себя "защитниками Украины", просто устраивают шоу.

КП: Потешного политолога Ковтуна уже внесли в базу "Миротворец". Хотя это самый раскрученный русофоб.

Поклонская: Додумались! Наконец-то! Они даже не уезжают из России. Меня другое удивляет. Почему зовут таких Ковтунов представлять Украину, а не нормальных людей. Почему нет тех, кто представляет адекватную и добрую Украину. Наверно, такое мнение на телевидении не интересно. Нужно, чтобы лицом Украины был Ковтун.

Наталья Поклонская и ее супруг, юрист Иван СоловьевФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«ЧИНОВНИКИ НЕ ДУМАЮТ, ЧТО ВЫДВОРЯЮТ БЕЖЕНЦЕВ НА СМЕРТЬ»

КП: У нас была целая череда жутких историй в прошлом году, когда дружественных украинцев - ополченцев, журналистов - пытались выдворить из России в Киев. А уж там их ждала тюрьма. В худшем случае - смерть. Как нам это остановить?

Поклонская: Главное, что на исполнительском уровне - рядовая чиновничья бюрократия - так и не обрела человеческого облика. Все делают по бумагам: нарушил человек срок пребывания - его нужно депортировать. Никто не хочет разбираться, что на Украине его захотят убить или посадить. Они не думают, что такие люди ничем от нас не отличаются: они вынужденно покинули свой дом и бежали сюда. Такое отношение чиновников к людям расходится с позицией президента. Даже на примере Крыма. Президент подписал закон, по которому крымчане не должны быть ущемлены ни в каких правах. Но на исполнительском уровне нашего прокурора Александра Шкитова пытаются выдворить из страны. Потому что на каком-то уровне чиновников есть желание проучить человека. Ну, поиграли. Только опять никто не думает, что против этого человека возбудили в Киеве уголовное дело. Там его с удовольствием примут: он в погонах, у него допуск к гостайне.

Соловьев: Когда я работал в аппарате уполномоченного по правам человека, к нам поступало много жалоб от тех людей, которых хотели выдать на Украину. Это и ополчены из ДНР и ЛНР, и бежавшие от гонений в Одессе. Нам в ручном режиме удавалось отстаивать людей. Но иногда мы опаздывали - людям приходилось уезжать. Но бывало, что под такую ситуацию пытались подстроиться и те украинцы, против которых возбуждали реальные уголовные дела за кражу, разбой, изнасилование. Они пытались представить себя жертвами политических репрессий. Поэтому нужно разбираться в каждом случае. Уголовников нужно отдавать, у нас их самих хватает. Теперь у нас по закону упростили получение гражданства для украинцев. И также упрощено получение гражданства для соотечественников. Теперь заявление о получении паспорта можно будет подавать не по месту регистрации, а по месту нахождения. И второе - не нужно русскоговорящим сдавать экзамен. Раньше это было просто унижение для наших людей.

«БЮДЖЕТНЫЙ МИЛЛИАРД ПЕРЕДАЛ МАМЕ»

КП: Детективная история разворачивалась вокруг закрытия вашей комиссии по контролю за доходами депутатов. Как я понял, вы нашли реальные нарушения, но вас сняли с должности. Хотелось бы по-человечески понять, а вы не разочаровались в депутатстве?

Поклонская: Мне муж всегда подсказывает: "Чтобы не разочаровываться, не нужно очаровываться". Я не очаровывалась депутатами Госдумы. Я взрослая. Все понимаю. Ожидаемо все было. После публичных неоднократных высказываний: "Мы думаем, как наказать непослушную Поклонскую". Ну вот придумали сокращение моей комиссии. По тем материалам, которые я направила в правоохранительные органы - результатов проверок нет. И в прессе я ничего не читала про это. В этих материалах шла речь о бюджетных деньгах.

КП: Там огромные деньги крутились?

Соловьев: Почти миллиард.

Поклонская: Деньги выделили на организацию, которая принадлежала ранее депутату, а потом он передал ее своей родной маме. Депутат не простой, а председатель комитета.

Соловьев: А комитет этого депутата работает в той же сфере, в которой есть бизнес у его мамы. Поэтому и есть конфликт интересов. Он не прямо взял миллиард и передал. К нему в комитет приходят все представители правительства, которые согласовывают бюджет. Чтобы все деньги были выделены, и он за них походатайствовал. За это депутат попросил: «Вот есть фирма. Есть деньги, выделенные на исследования. А у меня есть фирма, которая этим занимается. Давайте эти деньги отдадим фирме». Замечательно! И этот бюджетный миллиард пошел на фирму, которая принадлежит его маме. Конечно, не весь миллиард забрала его мама. Часть денег уйдет на закрытие документов, сотрудники получат деньги. Предполагаю, нужно будет отдать что-то за дачу этого миллиарда. Но это и есть конфликт интересов.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская и ее муж Иван Соловьев дали откровенное интервью «КП»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«ДЕПУТАТЫ ОТКАЗАЛИСЬ ОТ ПЕНСИЙ? ТАК У НИХ НЕДВИЖИМОСТЬ ЗАРУБЕЖОМ!»

КП: Вот вы сейчас рассказываете про эти миллиарды... Но разве никто из силовиков не знает, как там ворочают такими деньжищами?

Поклонская: Это депутатская неприкосновенность. Есть авторитет самой Госдумы. У многих депутатов недвижимость за рубежом, там же счета... Все это переводят на родных и близких. Депутаты говорили, что они готовы отказаться от пенсии. Якобы она им не нужна. Мы такие хорошие, пусть деньги пойдут народу. Так, конечно, им пенсия не нужна. У них есть недвижимость за рубежом. Потому что у них на несколько поколений все отлично. Поэтому люди начинают видеть все это, показывают недовольство. Мне тоже это не нравится.

КП: Так все это время в прессе говорили, что комиссия ничего не делает. Мол, вы увлечены "Матильдой". А можно сказать, что вам не давали бороться с коррупцией?

Поклонская: Во-первых, полномочия у комиссии были урезаны. Я просила изменить это. Во-вторых, законом не предусмотрена ответственность для депутатов. Мы установили конфликт интересов у одного из депутатов. Доказали, есть конфликт. А наказать его нельзя. Я вношу поправки, чтобы можно было вынести наказание депутатам. Но он так и лежит там.

«ДУМЦЫ ЗНАЮТ, ЧТО НАКАЗАНИТЬ ИХ НЕ ДАДУТ»

КП: А бывало такое, что в Думе подходили и говорили: "Не лезь туда!"

Поклонская: Конечно! И очень часто. Знаете, к сожалению, из фракции в которой я нахожусь. Поднималось много вопросов. Многие из них не очень приятные.

Соловьев: Это такой пиар ход был - все говорили, что Поклонскя ничего не делает. Наталья собирала заседания комиссии гораздо чаще, чем это предусмотрено в регламенте. Полонская устраивала заседания каждый раз, когда на кого-то поступали материалы. Все обсуждали, составляли запросы. Знаете, попадание в депутаты многими воспринимается, как некая индульгенция. Думают, что это такое закрытое корпоративное сообщество, куда человек попав, понимает, что его будут до последнего защищать. У некоторых даже не хватило терпения нанять юристов и попросить их привести свои финансовые дела в порядок. Понимаю, у них много активов - всего не упомнишь и со всем не разберешься. Рядового чиновника могут тряхануть, если он забыл прицеп с советских времен задекларировать. А у многих депутатов зарубежный бизнес. И ничего за это нет. Ну сделай ты чистую декларацию! Но если ты не подчистил хвосты, не обижайся на вопросы.

КП: А Поклонская проводила расследования свои?

Соловьев: Нет, ей поступали материалы. Она их брала и начинала рассылать запросы. Пыталась выяснить - правда это или нет. Так за что депутаты обижаются? Человек всего лишь свою работу выполнял. Я работал в Госдуме, и знаю, что раньше материалы, которые поступили в эту комиссию, там затихали и умирали. Только устроил проверку - подняли кипиш. Всем стало страшно.

«ОТДЫХАЯ В ШВЕЙЦАРИИ, ТЫ НЕ УЗНАЕШЬ, НАРОДНОЙ БЕДНОСТИ»

КП: Обычно такие вещи от действующего депутата на интервью не услышишь. Где-нибудь в курилке или в ресторане об этом могут поговорить. А вы так прямо говорите. Не боитесь, что против вас могут начать копать?

Поклонская: Сколько таких начинальщиков и копальщиков было. Ничего страшного. Они нашли какую-то квартиру в Донецке и ту не мою. Я не понимаю таких вещей. Как можно быть депутатом, и ездить отдыхать в Швейцарию, на Мальдивы... Ты же не знаешь проблем своего народа. Ты не знаешь, как может не хватать денег на продукты. Ты не знаешь, как это накопить денег на новогодние подарки родным. У тебя такое даже в голове не сложится. У тебя все хорошо. Ты красиво у трибуны рассказываешь, как ты любишь бабушек и дедушек, как ты хочешь отказаться от своей пенсии. Но ты их проблем не знаешь. Вот так некоторые и живут вдали от своего народа.