Дима Билан: Что сейчас происходит в соцсетях - мне иногда дурно становится

Честно признаемся - за все те сольные концерты, которые прошли в концертном зале Emirates Palace в последние 10 дней, такой отдачи не смог дождаться ни один артист, хотя встречали тепло всех. Охрана тщетно пыталась усадить поклонников на места - народ все равно вскакивал и плясал в проходах, бежал дарить цветы и мягкие игрушки. Наверное, тут вопрос во взаимодействии - Билан будто решил чуть стереть границу между сценой и залом. Сам спрашивал, какие песни хочет услышать публика, выходил в народ, со всеми делал селфи, в общем не царил, а был в контакте с каждым зрителем.

После мероприятия Дима буквально на пять минут забежал к прессе. Артист признался, что уже с нетерпением ждёт отпуска после тяжелого трудового года и перед большим отчетным концертом на новой площадке - ВТБ Арене. А там, как мы понимаем, не за горами и новый альбом. Нам было интересно узнать у Билана, будет ли он, как и многие другие российские артисты, следящие за общемировые трендами, играть по их законам, насыщая музыку матерными словечками, аллюзиями к запрещённым веществам, упоминание которых у героев западных хит-парадов стало чуть ли не обязательным. Или же обойдётся без новшеств.

Билан будто решил чуть стереть границу между сценой и залом. Фото: предоставлено организаторами концерта

- Я стараюсь не менять свой выбранный курс. Если ты хочешь что-то использовать в своём творчестве, то в это надо верить по максимуму. Я пою про то, во что верю. Да, мат, бывает, встречается в моей повседневной речи. Но в музыке я не вижу нужды что-то такое «пробрасывать». Мне не хочется предавать себя, или пытаться как люди бегают из очереди в очередь, чтобы быстрее успеть к кассе. Мой метод - бери свою делянку и окучивай ее. Вот я этим и занимаюсь. Да, бывает меня «выбрасывает» в сторону путешествия по грани дозволенного, как это было с клипом «Пьяная любовь». Мы старались не свалиться в пошлость и у нас это получилось. Да, такие эксперименты возможны. Но полностью нырнуть в это... Альбом будет без акцента на то, что сейчас в фаворе. Мне важнее сосредоточиться на своем собственном. Там будет много авторских композиций...

- Это выйдет под именем «Дима Билан» или «Alien24» - вашего side-проекта?

- Первый вариант. Действительно, они уже начали «срастаться» происходит неизбежная синергия.

- К слову об упомянутой Вами пошлости. Последнее время все чаще обсуждают возможность и необходимость цензуры для русскоязычных артистов да и вообще киберпространства. Как вы к этому относитесь?

- Вы знаете, что такое хаос? Один щелчок - и хаос уже здесь. Если каким-то образом придерживаться традиций наших страны, не сваливаться в треш, то справиться можно. И победить абсолютную вседозволенность и полнейший Вавилон, который происходит сейчас во всем мире. Должны быть структуры, которые каким-то образом фильтруют информацию. Человек нуждается в рамках. То что сейчас происходит в соцсетях - мне самому иногда дурно становится. Я - человек, который открыт миру, много что видел. Но иногда прям страшно. Должны быть действительно какие-то ограничения!

Дима улетел. А новогодний фестиваль в Абу-Даби закрылся. 7-го числа на сцену Emirates Palace вышла Полина Гагарина, а 8-го на острове Яс случилась дискотека - Дискотека Авария, Maruv и «Руки вверх» красиво завершили музыкальный марафон, заставив зрителей конкретно пропотеть. Один Егор Крид находится в томительном ожидании - организаторы обещали на днях выставить ему счёт