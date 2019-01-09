В Оренбургской области сошел с рельсов товарный поезд с щебнем

Как сообщает ГУ МЧС по Оренбургской области, в начале десятого утра поступило сообщение о сходе вагонов товарного поезда №2482. Поезд перевозил щебень. С рельсов сошли 18 вагонов. К счастью, по информации оперативных служб обошлось без погибших и пострадавших. Угрозы экологической безопасности нет.

На месте работают сотрудники ведомства, оперативная группа под руководством главы регионального МЧС генерал-майора Александра Зенова и комиссия Куйбышевской железной дороги. К месту ЧП выехал также губернатор Оренбуржья Юрий Берг. Выясняются обстоятельства, которые привели к сходу вагонов.

ЧП случилось на перегоне Сарай-Гир, никто из людей не пострадалФото: предоставлено очевидцем

Железнодорожники сообщают о возможной задержке движения трех пассажирских поездов сообщением Нижневартовск-Пенза, Уфа-Саратов, Иркутск-Кисловодск.