2019-01-09T10:47:23+03:00
Происшествия

В Оренбургской области сошел с рельсов товарный поезд с щебнем

ЧП случилось на перегоне Сарай-Гир, никто из людей не пострадал
Екатерина САРЫЧЕВА
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С рельсов сошли 18 вагоновС рельсов сошли 18 вагоновФото: предоставлено очевидцем
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Как сообщает ГУ МЧС по Оренбургской области, в начале десятого утра поступило сообщение о сходе вагонов товарного поезда №2482. Поезд перевозил щебень. С рельсов сошли 18 вагонов. К счастью, по информации оперативных служб обошлось без погибших и пострадавших. Угрозы экологической безопасности нет.

На месте работают сотрудники ведомства, оперативная группа под руководством главы регионального МЧС генерал-майора Александра Зенова и комиссия Куйбышевской железной дороги. К месту ЧП выехал также губернатор Оренбуржья Юрий Берг. Выясняются обстоятельства, которые привели к сходу вагонов.

ЧП случилось на перегоне Сарай-Гир, никто из людей не пострадал Фото: предоставлено очевидцем

ЧП случилось на перегоне Сарай-Гир, никто из людей не пострадалФото: предоставлено очевидцем

Железнодорожники сообщают о возможной задержке движения трех пассажирских поездов сообщением Нижневартовск-Пенза, Уфа-Саратов, Иркутск-Кисловодск.

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