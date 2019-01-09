2019-01-09T19:29:12+03:00
Наука

На Гавайях умерла последняя в своем виде улитка по кличке Джордж

Одинокое создание прожило 14 лет
Григорий ПУШКАРЁВ
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Будучи последним оставшимся из своего вида, Джордж прожил свои дни в одиночестве в клетке лабораторииБудучи последним оставшимся из своего вида, Джордж прожил свои дни в одиночестве в клетке лаборатории
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Последняя известная ученым гавайская сухопутная улитка вида Achatinella apexfulva по кличке Джордж умерла в возрасте примерно 14 лет. Ее смерть была подтверждена Департаментом земельных и природных ресурсов региона.

Улитка родилась как часть последней попытки спасти свой вид от полного вымирания. Еще в 1997 году последние 10 известных Achatinella apexfulva были доставлены в лабораторию Гавайского университета, чтобы попытаться увеличить их число. В результате появилось несколько потомков, но все они умерли - кроме Джорджа. Свое имя улитка получила в честь последней выжившей галапагосской черепахи на острове Пинта.

Будучи последним оставшимся из своего вида, Джордж прожил свои дни в одиночестве в клетке лаборатории DLNR, наряду с 30 другими видами, близкими к исчезновению.

“Флора и фауна острова в целом довольно восприимчивы к воздействиям, вызываемым извне. Многие животные, которые здесь эволюционировали, не имеют естественной защиты от хищников млекопитающих и болезней, которые заносятся сюда с материка”, - заявил биолог Дэвид Сишо.

Кроме того, местные популяции улиток на Гавайях были уничтожены серией инвазивных видов, включая крыс и хамелеонов Джексона, привезенных на острова в качестве домашних животных.

“К сожалению, из-за отсутствия биологического контроля уничтожается наша естественная фауна улиток”, - с грустью объяснил Сишо.

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