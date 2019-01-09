Трамп объяснил американцам, зачем строить стену на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп выступил с 9-минутным телеобращением к нации. Первое выступление Трампа с начала его президентства было обусловлено политическим кризисом, который спровоцировало нежелание демократов одобрить выделение $5,7 млрд на строительство стены на границе с Мексикой.

Трамп заявил, что возведение стены может остановить наплыв террористов и преступников в Штаты, снизит объемы нелегально ввозимых наркотиков.

- Стена на границе очень быстро себя окупит. Она будет оплачена опосредованно, за счет нового торгового соглашения, которое мы подписали с Мексикой, - пояснил американский президент.

Кроме того, Трамп напомнил, что за последние два года были арестованы 266 тысяч иностранцев с уголовным прошлым. Из них 100 тысяч совершили нападения, 30 тысяч — сексуальные преступления, а 4 тысячи — убийства.

- На протяжении многих лет тысячи американцев были жестоко убиты теми, кто незаконно въехал в нашу страну, и еще тысячи жизней будут потеряны, если мы не будем действовать прямо сейчас, - подчеркнул Трамп.

Стену на границе с Мексикой президент США сравнил с теми ограждениями и заборами, которые возводят вокруг своих домов многие американские политики.

- Они строят стены не потому, что ненавидят людей снаружи, но потому, что любят тех, кто внутри, - сказал он.

Единственным решением сложившейся ситуации Дональд Трамп назвал согласие демократов на финансирование строительства.

- Эта ситуация могла бы быть разрешена в течение 45-минутной встречи. Я пригласил лидеров конгресса в Белый дом завтра, чтобы они сделали это, - сообщил американский президент.