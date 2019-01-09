Россия вернула легендарные Т-34

Такого в «биографии» легендарной «тридцатьчетверки», вынесшей основную тяжесть танковых боев Великой Отечественной войны, еще не было. Россия обнаружила 30 танков Т-34 в Лаосе, где они до сих пор стояли на вооружении. И находились в полной исправности. Хоть сейчас - в бой. И, естественно, Москва решила решила эти раритетные танки вернуть.

Зачем они нам?

Разберемся.

Конечно, воевать на этих танках мы не собираемся. У России для этого хватает современных машин. А вот для парадов Победы эти Т-34, да еще на полном ходу, просто подарок. Их перестали выпускать в далеком 1946-м, через год после войны. Поэтому действующих образцов осталось очень мало. И все 30 экземпляров разойдутся по городам страны именно для музейных и парадных целей, а так же съемок исторических фильмов о Великой Отечественной.

Как эти тридцать Т-34 смогли сохраниться в Лаосе? И как мы их там нашли?

Лаос - страна небогатая. Ее танковые войска состоят всего из 50 машин - все это еще «советские ветераны» Т-34, Т-55 и Т-76. Потому эти танки там берегут. А в 2017 году лаосцы приехали в Россию поучаствовать в танковом биатлоне на полигоне Алабино. Прокатились в современном российском танке. Пришли от него в восхищение и стали подумывать купить. Поторговались. Ударили по рукам.

Для парадов Победы эти Т-34, да еще на полном ходу, просто подарок.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А в 2018-м в Лаосе побывал Сергей Шойгу (ктстати, большой любитель оружейных раритетов). Он осмотрел небогатый танковый парк лаосцев. И у него возникла идея - уговорить их на «бартер»: вы нам отдаете 30 полностью исправных Т-34, а мы вам сбросим цену на современные Т-72Б1 («Белый орел»). Лаосцы согласились.

И уже в декабре Т-34 морским транспортом поплыли на Родину. Сейчас они уже в России, катятся на железнодорожных платформах из Владивостока к Подмосковью. А первая партия «Белых орлов» заняла место в боевом строю армии Лаоса.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Танк Т-34 был технологическим прорывом для своего времени и сыграл выдающуются роль в Победе над фашисткой Германией. Оставшиеся в живых немецкие асы-танкисты в своих мемуарах признавали, что появление Т-34 на поле боя стало для них шоком – наш танк превосходил немецкие машины почти по всем параметрам. Один из них - Отто Кариус вспоминал: «Т-34 с его хорошей броней, идеальной формой и великолепным 76,2-мм длинноствольным орудием всех приводил в трепет, и его побаивались все немецкие танки вплоть до конца войны».

Наш танк-легенда обладает десятком мировых рекордов, которые уже никогда не удастся превзойти. Это самый массово выпускаемый танк в мире. С 1940 по 1946 год было выпущено более 58 тысяч танков Т-34 (по другим данным - более 61 тысячи).

КСТАТИ...

После Великой Отечественной войны танки Т-34 долгое время находились на вооружении армий 15 стран мира. СССР передал их государствам премиущесвтенно социалистичской ориентации.

Но и сегодня в армиях 9 стран мира в боевом строю еще более 250 «тридцатьчетверок». Так долго не служит в армии ни один другой танк на Земле. И это тоже мировой рекорд.