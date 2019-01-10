Михаил Кизилов, главный редактор "Смены":...А напутствие нам дал Владимир Маяковский

- Михаил Григорьевич, "Комсомолку" и "Смену" роднит не только общее комсомольское прошлое. Наши издания - почти ровесники. Мы в мае 25-го родились, вы – в январе 24-го.

- Первое решение секретариата ЦК РКСМ о выпуске "Смены" вышло в январе, тогда же появился и первый номер журнала. А уже в феврале "Смене" предписывалось "соединить материал приключенческий, красной романтики, с материалом в области быта и жизни молодежи". Тогда же, в 1924-м, Владимир Маяковский в «Смене» и свои стихи публиковал: "Еще шагать далеко. Надо взять не одну стену. Будь готов сменить стариков, читай журнал "Смену"!"

- Вот вы и брали: за стеною - стену...

- В 1941-м "Смена" стала военным журналом ЦК комсомола, она выходила в маленьком формате, там писали о том, как нужно готовить оружие к бою, как стрелять, что такое миномет...

Так выглядела обложка самого первого выпуска «Смены» (январь 1924-го). Фото: личный архив Михаила Кизилова

Михаил Кизилов: «...А напутствие нам дал Владимир Маяковский» 00:00 00:00

- Откройте тогда "военную тайну» - почему «Смена», хотя у журнала в годы перестройки и после, были все признаки кризиса, все-таки выжила?..

- Знаете, поскольку я два года прослужил в ВМФ, то четко верю, что, как корабль назовешь, так он и пойдёт дальше. Когда перед "Сменой" встал выбор, как быть - уходить в «желтизну», что мы могли сделать, либо оставаться журналом, который сеет разумное, доброе, вечное... Мы выбрали второе.

- "Комсомолка" - во времена СССР - была самой тиражной газетой, вы - самым тиражным журналом - 3 с половиной миллиона экземпляров.

- Из-за этого "Смену" и вогнали в книжный формата. Нас же сначала вместе с журналом "Огонёк" печатали, машина не справлялась с тиражами... Ушлые ребята из ЦК КПСС сделали все, чтобы сбить наш тираж. Половину его - с дикими задержками печатали… И, несмотря на это, мы все равно выжили.

Главный редактор журнала «Смена» Михаил Кизилов. Фото: личный архив Михаила Кизилова

- Я лишь однажды видел "Смену" в аэропорту... Она распространяется в основном по подписке, да?

- Но сейчас мы уже нашли средства, чтобы расширять не только подписку, но и розницу.

В Москве есть очень интеллигентный, блестяще образованный человек - Игорь Шеркунов – это очень серьезный предприниматель, который занимается и финансовым, и инвестиционным бизнесом. Ну, просто большая умница. Игорь Владимирович понимает, что стране сейчас требуется журнал именно просветительского характера, потому что людям не хватает знаний.

Журнал «Смена» (август 2018 г.). Фото: личный архив Михаила Кизилова

Вот типичная ситуация - в семье растут дети, которым нужно что-то рассказывать и про живопись, и про историю, и про литературу, и про кино... И найти время для того, чтобы рыться в разных местах в интернете, тяжеловато, а здесь, в "Смене", под одной обложкой все это есть. И очерки по истории, и можно посмотреть, что из себя представляют молодые писатели, куда «бежит» проза, так сказать. И весь терапевтический эффект, который называется хорошим детективом, - тоже традиционно присутствует.

- Скажите, а что будет в вашем юбилейном выпуске? Он вышел уже?

- Да. Мы просто сделали обычный номер. Единственное, на четвертой странице написали, что в январе 1924 года вышел первый номер журнала.

А это обложка журнала-юбиляра за январь 2019-го. Фото: личный архив Михаила Кизилова

- "Смена" всегда старалась найти молодых авторов.

- И сейчас мы продолжаем этот поиск. Серафим Чихладзе, парень 18 лет, так написал о событиях в Югославии, что просто… И через полтора года он присылает второй рассказ – это уже и с точки зрения литературного мастерства на порядок выше, это уже зрелый автор. Казалось бы - ну, что можно написать нового в жанре фантастики! 15-летняя Таисия Пирогова нашла такой поворот, что мороз по коже бежит. Включить-выключить сердце...

Сегодня библиотеки переживают бум – народ туда идет, студенты, школьники… Потому что денег на книжки не хватает, а знания нужны.

У нас лежит несколько десятков писем от библиотекарей, которые слезно просят – помогите, сейчас нет денег, за «Сменой» очереди, поэтому нам тяжело без нее будет. Надеемся, в 2019-м что-то сдвинется и в этом плане.

Фото: личный архив Михаила Кизилова

- Ну, тогда с юбилеем!

- Спасибо большое. Низкий поклон всем нашим верным читателям.