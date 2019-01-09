За границей газ тоже взрывается. Но реже

31 декабря в Магнитогорске произошла страшная трагедия - взорвался газ в жилом доме. В результате ЧП обрушился подъезд многоэтажки. Собкоры "КП" узнали, как обстоят дела с газоснабжением в разных странах мира.

США

Живу в многоэтажном доме в центре Нью-Йорка (на Манхэттене), подключенном к газовой магистрали. На этажах есть детекторы утечки газа, которые в случае чего жутко верещат. Регулярно приходят проверяющие с проверкой, раз в год получаю от управляющей компании письмо с инструкцией (красочной, с картинками, в т.ч. и для детей) - как поступать в случае утечки газа или подозрения на таковую. Под угрозой штрафа я должен оторвать от этой инструкции специальный купон-открытку, расписаться в том, что все внимательно изучил, и вернуть по почте в управляющую компанию. Кстати, к инструкции прилагается пробник, открыв который, можно понять - как (сероводородом) пахнет при утечке газа. Увы, утечки газа все же случаются и он взрывается. Недавно в Нью-Йорке рвануло в 4-этажном доме. Три этажа обрушилось, 19 человек пострадали.

28 ноября 2018 года взрыв газа разметал дом в Хардистоне, штат Нью Джерси. ФОТО Ryan Keenа @ Twitter

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

В Британии практически во всех домах и квартирах центральное газоснабжение. Только в очень отдаленных местах, например в некоторых деревнях в Уэльсе, еще осталось снабжение от баллонов. Так как дома в Соединенном Королевстве преимущественно маленькие, у большинства британцев есть страховка на все отопительные приборы. В ней обычно предусмотрена профилактическая проверка.

Жители больших домов, как правило, подписывают специальные контракты, которые на регулярной основе проверяются.

Случаи взрыва бытового газа в Великобритании не редкость. Они, особенно если есть серьезные последствия, всегда вызывают широкий общественный резонанс, о них пишут в газетах, передают по телевидению. Если взрыв происходит в здании, принадлежащем муниципалитету, за него несут ответственность сотрудники и руководители местного совета. Так, практически весь муниципальный совет был заменен после «пожара века» в 24-этажном жилом доме Гринфел Тауэр в Лондоне. Он произошел в июне 2017 года, погиб 71 человек.

Пожар в высотном здании Grenfell Tower в Лондоне унес 71 жизнь.Фото: REUTERS

ФИНЛЯНДИЯ

В отличие от большинства европейских стран, в Финляндии природный газ в жилом секторе практически не используется. В городах кухонные плиты давно электрические, квартиры отапливаются централизовано, в частных домохозяйствах намного чаще используют мазут или дрова. С общим ростом энергоэффективности растет число строений, полностью отапливаемых относительно недорогим электричеством. Поэтому крупные утечки газа в жилом секторе здесь практически невозможны. Исключение составляют рестораны. По сути, это единственные потребители газа, расположенные поблизости от жилья. Однако, их деятельность жестко контролирует государственная техническая инспекция.

В архивах СМИ за последнее десятилетие удалось найти репортаж только об одном опасном происшествии с газом: в 2012 году в центре финской столицы в подземном коллекторе произошла утечка и произошел взрыв. Тогда никто не пострадал, хотя подскочившие чугунные крышки люков напугали местных жителей.

ИТАЛИЯ

В Италии газ является основным топливом, который приносит тепло в дом и на котором жители Апеннин готовят пищу. Ежегодно итальянцы потребляют не менее 75 миллиардов кубометров газа, и внимание вопросам безопасности уделяется особое.

Законодательные нормы, касающиеся газа, в Италии очень жесткие. Полностью исключено вмешательство в инфраструктуру лиц, не имеющих соответствующего разрешения. Поставщика «голубого топлива» в дом житель выбирает сам - на рынке действует десяток частных фирм, и ответственность за проверку состояния оборудования лежит на них. Несколько раз в год техниками компаний проводится обязательный контроль инфраструктуры, ее корректной работы и состояния.

Правила пользования газом в понятной даже для детей форме печатаются на квитанциях по оплате ЖКХ, распространяются в школах и социальных центрах. В случае обнаружения утечки итальянцу не надо искать номер «газовщиков», достаточно позвонить в полицию или пожарным, которые сразу среагируют на заявку.

По данным за 2017 год на Апеннинах было зафиксировано 267 различного рода инцидентов с газовым оборудованием, в результате которых погибло 39 человек. Основной причиной трагедий стали нарушения в установке оборудования и отсутствие обязательной системы отвода газа из помещений.

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