Полмиллиона в день: звезды отечественных сериалов получают за смену больше чем пенсионер за год

Как считать?

Доходы российских актеров рассчитывают, ориентируясь на гонорар за 12-часовую смену (съемочный день). На Западе чаще всего платят за серию. «Джон Сноу (актер Кит Харингтон) в «Игре престолов», начиная с шестого сезона, получает по миллиону долларов за серию...» - не скрывает восхищения заработком коллег Юрий Колокольников, гонорары которого даже в Голливуде в десятки раз меньше.

«Мои гонорары приличны в России, но по западным меркам очень скромные...» - подтверждает мысль коллеги Дмитрий Нагиев. Актер понимает, что в Америке за «Физрука» ему бы платили другие деньги. Но не жалуется, так как на родине он один из самых высокоплачиваемых актеров. Нагиев не скрывает, что после кризиса у многих звезд доходы за съемочный день упали до 60 000 рублей. Однако, гонорары актеров первой величины, в число которых входит и Дмитрий Нагиев, могут достигать и 500 тыс.руб. за съемочный день. К актером «первого эшелона» относятся Константин Хабенский, Сергей Безруков, Инна Чурикова, Евгений Миронов и еще несколько человек.

Дмитрий Нагиев в сериале "Физрук".

Если сериал длинный, то гонорар за съемочный день снижается (иногда в 2 раза). Но актер ничего не теряет - зарабатывает прилично, так как много работы. «Самые высокие гонорары получают единицы. А вот суммы в 100 - 200 тыс.руб. за смену платят многим востребованным актерам, - рассказывает нам сотрудник одной из известных кинокомпаний. - Сейчас критерии подбора актеров в сериал подстраиваются под запросы рынка. К примеру, выбирая между двумя кандидатами на роль, обращают внимание, в том числе, и на популярность звезды в социальных сетях. Хотя бы 50% многомиллионной аудитории звезды гарантированно станут зрителями его нового проекта...»

«Глухарь» и «Каменская» зарабатывают одинаково

200 тыс.руб. за день - самый ходовой гонорар для модных сериальных актеров и привычная зарплата для «старожил». Таких, как народные артисты Михаил Боярский, Елена Яковлева или заслуженный артист Максим Аверин.... По оценкам РБК гонорар Александра Петрова (сериалы «Полицейский с Рублевки», «Метод», «Звоните ДиКаприо») составляет 200 - 250 тыс.руб. за смену. Петров уже может себе позволить инвестировать заработанное. Накануне нового года актер открыл в родном Переславле-Залесском гостевой дом. Каждый номер в гостинце Петрова стилизован под какой-то известный фильм: граффити на стенах созданы известными кинохудожниками. В свой моноспектакль «#Зановородиться» Петров вложил около трех миллионов рублей, которые окупились, спустя год.

Александр Петров на съемках сериала "Полицейский с Рублевки". Фото ТНТ

Гонорары актеров второго плана: 20 - 50 тыс. руб. «Актер из массовки получает 500 рублей или тысячу, эпизодник около трех тысяч рублей. Начинающий студент может получить 10 - 20 тыс.руб. Зависит от того, какой продакшн, режиссер, бюджет...» - делилась зарплатами коллег звезда сериала «Деффчонки» Полина Максимова.

За день звезды сериалов могут заработать годовой доход отечественного пенсионера, но удача улыбается единицам. В этой профессии многие так и остаются «эпизодниками», а некоторые звезды после удачных ролей годами не могут получить новой работы...