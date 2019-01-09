Россия всерьез взялась за борьбу с «мусорным кризисом»

С 1 января 2019 года в России стартовала новая система обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), кардинально меняющая принципы и механизмы сбора, сортировки, переработки и утилизации мусора, формирующая в обществе новую бытовую культуру и повышающая экологическое благополучие. Реформа также декриминализирует отрасль. Фактически в России создается новый сектор экономики и современная инфраструктура, предполагающая создание новых современных мусороперерабатывающих комплексов и полигонов, соответствующих всем мировым экологическим стандартам.

КОРРЕКТИРОВКА ГРАФИКОВ

Эксперты неоднократно подчеркивали, что реформа очень сложная, переход потребует времени и локальные проблемы неизбежны. Федеральное законодательство скорректировано. Напомним, готовиться к переходу на новую систему обращения с отходами российские регионы начали 20 декабря 2014, когда приняли федеральный закон № 458-ФЗ, который внес изменения в федеральный закон «Об отходах производства и потребления». Ситуация готовности разбиралась с каждым регионом отдельно с учетом территориальных особенностей.

Настоятельные рекомендации главам регионов и всем надзорным структурам о повышении уровня контроля за организацией вывоза мусора были даны заблаговременно с учетом особого периода повышенной нагрузки на контейнерные площадки в дни продолжительных январских праздников, когда объемы отходов потребления традиционно вырастают в разы.

В настоящее время ответственные на местах за реализацию мероприятий по вхождению территории в новые условия системы обращения с ТКО находятся на связи с координаторами Минприроды России.

В регионах действуют горячие линии для населения. С представителями коммунальной сферы, в том числе регоператорами проводятся совещания по разбору ситуации. Руководство областей и городов составили схемы вывоза ТКО, перечень контейнерных площадок и мест из года в год испытывающих «перегруз» по объемам. В таких случаях регионы обязаны корректировать графики вывоза.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

К 2024 году планируется:

- Ввод в промышленную эксплуатацию 23,1 млн. тонн мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки ТКО;

- Ввод в промышленную эксплуатацию 31,7 млн. тонн мощностей по обработке ТКО;

- Увеличение доли твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию до 36%;

- Увеличение доли твердых коммунальных отходов, направленных обработку до 60% в общем объеме образованных ТКО;

- Сокращение доли импортного оборудования до 22 %.

В 2019 году будет создано 39 объектов в 22 регионах России.

К 2024 году планируется создание 154 современных объектов по обработке и утилизации отходов, общий объем средств выделяемых на их создание из федерального бюджета составит порядка 95 млрд рублей.

В ПЛАНОВОМ РЕЖИМЕ

Регионы регулярно информируют о прохождении реформы в первые дни января.

Так, переход на новую систему обращения с ТКО в Самарской области проходит в плановом порядке. За две недели до нового года был введен тестовый режим. Работа по замене баков от предыдущих компаний на новые контейнеры проведена заблаговременно. Ежедневно работает горячая линия. По Самаре за первые дня работы (1 и 2 января) из 3186 контейнерных площадок замечания возникли по 81 адресу, что составляет 2,5%. Все заявки отрабатываются в максимально короткие сроки, по жалобам предоставляются фотоотчеты чистых площадок. Нарушений вывоза мусора по нормам СанПиН не зафиксировано.

В Нижегородской области к началу 2019 года заключены соглашения с 9 региональными операторами по обращению с ТКО, которым установлены тарифы. Приняты нормативы накопления ТКО для жилых домовладений и для объектов инфраструктуры. Кроме того, Указом губернатора установлена предельная плата для граждан не выше среднеобластной, а также к существующим льготникам добавлены две категории граждан.

Все региональные операторы составили реестры контейнерных площадок, разработали маршруты и графики вывоза ТКО, которые начали уже опробовать

с 24 декабря 2018 года. В настоящее время весь вывоз ТКО (включая крупногабаритную фракцию) осуществляется региональными операторами.

В Красноярском край вопрос находится на контроле Губернатора региона.

Напряженные точки известны, ведется работа с регоператорами, очистку «проблемных» дворов планируют провести не позднее 8 января.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

Сейчас Россия находится в начале пути по формированию комплексной отрасли в стране. Национальный проект «Экология» направлен на решение задач ликвидации накопленного ущерба и формирования новой системы обращения с отходами, в том числе 1 и 2 классов опасности (батарейки, аккумуляторы, лампы накаливания и т.д.).

Госдума РФ рассмотрела в третьем чтении поправки к законопроекту «Об отходах производства и потребления», которые дают дополнительные механизмы, способные оперативно решать возникающие вопросы, как-то: внезапное прекращение деятельности регоператора или возникновение дефицита мощностей зарегистрированных полигонов. Для чего сейчас будут взяты на баланс неучтенные свалки и установлен окончательный срок их ликвидации. При этом решается проблема логистики в отдаленных территориях. Для получения сбалансированного результата регионам дается дополнительное время – до года, чтобы полностью отладить новую систему обращения с отходами. Также внесенными поправками определён срок окончательной ликвидации мест размещения отходов, которые не вошли в Госреестр объектов размещения отходов.

Субсидии регионам на создание объектов по обработке и утилизации отходов предоставляются Минприроды РФ в соответствии с госпрограммой «Охрана окружающей среды» и развитием института расширенной ответственности производителей.