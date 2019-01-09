Умер Анатолий Лукьянов, последний глава Верховного Совета СССР

В 90-е – «лихие» или «святые» - встречались эстеты, смело иронизировавшие над "поэтом Осеневым" - таким был его творческий псевдоним. Но рожденные в суровом, вечно приграничном Смоленске, через который из века в век продирались войсковые колонны всех знамен - не те люди, что позволяют шутить над собою (даже по-доброму) походя и без повода (даже веского).

Отец Анатолия Лукьянова погиб на войне. 13-летний Толя пошел помогать фронту. Конечно, на оборонный завод - а других заводов в 1943-м в стране нашей и не было. А несколько лет спустя его стихам дал свой добрый отзыв великий Александр Твардовский. Будущий спикер парламента мог дрогнуть от первых медных труб и пойти в Литинститут. Но он отучился на юрфаке МГУ. И после аспирантуры трудился юрисконсультом в Венгрии и в Польше в непростые для отношений наших стран годы.

Лукьянов, будучи молодым по меркам геронтофильского СССР специалистом, работал над созданием советской конституции - одним из самых демократических сводов законов на земле (убедитесь сами!). А в Верховном Совете РСФСР, куда его избрали в 1984-м, он возглавил комиссию законодательных предложений.

Закон этот человек чтил свято, Да и жил он ради того, чтобы справедливый советский закон работал на совестливого советского гражданина.

А человеком, которого он сменил на посту председателя Верховного Совета СССР, стал первый и последний президент Советского Союза Михаил Горбачев. Анатолий Иванович тогда стал вторым лицом ядерной супердержавы.

Лукьянов не считал оправданным введение в августе 91-го чрезвычайного положения в стране. Он не был членом ГКЧП. Но его до сих принято причислять к тем, кто 19 августа пытался совершить государственный переворот в стране Советов . А он пытался вести переговоры и предотвратить кровопролитие. Это вспоминали многие знаковые фигуры - с обеих сторон.

Лишь в феврале 94-го уголовное дело против него было прекращено. И Лукьянов трижды избирался в Госдуму. А 15 лет назад пришел на юрфак МГУ профессором.

После него остались 11 поэтических сборников и одна Конституция - 1977 года. Почитайте и то, и другое. И решите сами, что важнее для такой страны как наша - поэтическая строфа, над которой плачут и смеются, или строка закона, над которой размышляют и которой пытаются (вернее, пытались) следовать 250 миллионов человек.

ЗВОНОК ДОЧЕРИ

Радио «Комсомольская правда» дозвонилось самому близкому человеку последнего председателя Верховного Совета СССР - дочери Елены.

- Елена Анатольевна, приносим вам соболезнования в связи со смертью вашего отца…

- Да, Анатолия Ивановича не стало.

- Извините, но можно ли сказать, что стало причиной…

- Он болел. Он старенький был…

- Глава КПРФ Геннадий Зюганов сказал, что это был второй человек в СССР и надо с ним достойно попрощаться.

- У меня отец умер. Я не могу говорить. Извините.