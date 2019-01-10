Туфли на каблуках для Михаила Державина искали всем Тишинским рынком

Михал Михалыч, как его называли и домашние, и коллеги-артисты, обладал изумительным, острым чувством юмора, однако умудрялся ни с кем не поссориться. В театре Михаил Державин умел сложные ситуации решать бесконфликтно - помимо актерского таланта, у него был талант дипломата. Сегодня мы вспоминаем этого мягкого, скромного и невероятно одаренного человека вместе с его женой - певицей Роксаной Бабаян.

- Он был поразительно деликатным, - рассказывает Роксана. - Миша любил гулять по Арбату, который для него был малой родиной. На улице к нему обязательно кто-то подходил - поплакаться или рассказать о своей бесприютной судьбе. Он каждого с интересом выслушивал. Он любил людей, и для него не существовало иерархии: будь перед ним начальник или подвыпивший мужичок - он с одинаковым уважением относился к каждому. В нем не было понтов и фанаберии, тем более звездной болезни.

- Свою любовь к рыбалке он вам сумел привить?

- Любовь он не привил, но мы с Таточкой (Натальей Николаевной, женой Александра Ширвиндта. - «КП») были жертвами этой страсти наших мужей. В огромном количестве мы чистили и готовили рыбу, которую Миша с Шурой ловили. Часто ездили на Волгу, под Астрахань, забирались в глухомань, жили в палатках. К нам приезжали друзья, это были бесконечные радостные приключения. Если Александр Анатольевич - статичный рыбак, то Михал Михалыч, наоборот, был метущимся охотником. Он мотался по берегу и закидывал удочку. Рыбным промыслом они занимались успешно. Причем никаких запретных снастей не признавали, ловили на удочку. Для них рыбалка была единственным настоящим отдыхом.

- Знаю, что Михал Михалыч был еще и прекрасным художником…

- В юности Миша занимался в художественной школе. И хотя поступил в Щукинское театральное училище, которое примыкало к родительскому дому и находилось в соседнем подъезде, а не в Суриковский институт, он продолжал рисовать всю жизнь. Делал шаржи на коллег, но на него никто не обижался, потому что было смешно. Сделал много акварельных рисунков Арбата. Даже придумывал костюмы для своих ролей в театре. Помню, как для роли Епиходова в «Вишневом саде» смастерил какой-то скрипучий сапог - подложил пружину под стельку.

Между прочим, он мог бы быть и прекрасным певцом. У него был красивый тембральный голос и абсолютный слух. При таком количестве талантов он оставался теплым, скромным человеком. Всегда хвалил других, а не себя. Обожал Шуру (Александра Ширвиндта. - «КП»).

- Неспроста у них сложился такой прекрасный дуэт. Кто в их паре был режиссером?

- Я ни разу не видела, чтобы свои миниатюры они долго репетировали, мучительно придумывали. Просто встречались у Шуры или у нас дома, радостно перекидывались репликами, сами смеялись и сразу репризы записывали.

Одна из самых популярных реприз Ширвиндта и Державина, в которой он играет иностранку, была придумана к юбилею Эльдара Рязанова. (Извините за качество: кадр сделан с видео 80-х годов.) Фото: youtube.com

Знаменитую миниатюру про иностранку придумали к юбилейному вечеру Эльдара Рязанова. Если вы помните, Михал Михалыч там наряжался в женщину. Если с паричком и платьем все просто - их выдали в театре, то гораздо сложнее было найти женские туфли на каблуке 43-го размера. Мы пошли на Тишинский рынок и всерьез озадачили продавцов. А когда Миша засучил брючину, начал примерку, мы собрали аншлаг - люди обступили его плотным кольцом. Чудом ему все-таки подобрали босоножки. И когда Миша вышел на сцену Концертного зала «Россия», вы бы видели реакцию Геннадия Хазанова, Андрея Миронова, Эльдара Рязанова, не говоря о зрительном зале. Миша с Шурой могли просто стоять, зал все равно бы хохотал...

Михал Михалыча все любили. Он прожил счастливую и яркую жизнь. Мне приятно, что память о нем светлая. Его уход и сейчас для нашей семьи сердечная боль. У Миши замечательные внуки - Петр и Павел. Младший, Паша, очень похож на него и такой же, как он, артистичный.