2019-01-10T00:00:04+03:00
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Александра Никифорова, звезда сериала «Султан моего сердца»: Мне дали полтора месяца, чтобы заговорить по-турецки

Актриса не исключает, что может полюбить иностранца, как ее героиня
Ксения ПАДЕРИНА
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Александра в буквальном смысле нашла общий язык с актером Али Эрсаном Дуру, который сыграл султана. Фото: Первый каналАлександра в буквальном смысле нашла общий язык с актером Али Эрсаном Дуру, который сыграл султана. Фото: Первый канал
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На Первом канале началась мелодрама «Султан моего сердца» о любви русской девушки и турецкого правителя. Съемки российско-турецкого проекта прошли в Турции. Главную роль - дочь посла Анну - сыграла актриса Александра Никифорова.

- Анна, для зрителей в Турции, которые уже посмотрели этот сериал, вам пришлось на протяжении всех съемок говорить в кадре по-турецки. Тяжело было?

- Я начала учить язык еще до съемок. Занималась каждый день по пять часов вместе с преподавателем. Но на этом учеба не прекратилась, потому что у меня был довольно большой объем текста, так что мы готовились даже во время съемок, разбирали роль между кадрами.

- Приехав сейчас в отпуск, сможете поддержать диалог на турецком?

- Да, безусловно, я уже владею языком на неплохом уровне. Вообще я родилась в Крыму. Турция - это совсем рядом, буквально через Черное море, поэтому турецкая культура не была для меня совершенно уж чуждой. Я выросла на турецких сладостях - пахлаве, чурчхеле. Но язык! Мне никогда не приходило в голову, что придется его учить.

- Как вас приняла турецкая команда? У вас ведь и режиссер, и большинство актеров были местными?

- Всем членам съемочной группы было понятно, что мне непросто. И все относились с пониманием, пытались помочь, подбодрить, подсказать, как то или иное слово переводится. Конечно, было место юмору, когда я ошибалась в произношении и выходил какой-то каламбур. Конечно, они хохотали. Потом объясняли - и я хохотала вместе с ними.

Как-то раз, когда съемки закончились и я вернулась в Россию, я ехала домой в автобусе. И тут мне звонит моя главная партнерша. Мы начинаем с ней разговаривать, и она спрашивает: «Когда же будет премьера в России?» И я ей отвечаю: «Ну, дорогая, я не знаю. Это только одному Богу известно!» Говорю это по-турецки. Фраза заканчивается словами: «Аллах билир!» В этот момент обернулся весь автобус и начал очень нервно меня рассматривать.

- Где снимался сериал?

- Под Стамбулом.

- А раньше вы бывали в Турции?

- Нет, это была моя первая поездка. Теперь меня безумно тянет в Стамбул к моим близким друзьям, дорогим мне людям, которые прошагали со мной этот путь длиною в полгода. У меня была замечательная преподавательница турецкого Глаша Макарова. Она русская, москвичка, которая уже несколько лет живет в Стамбуле. Я, конечно, очень волновалась, потому что временные рамки были сжатыми.

- Ваша героиня влюбляется в султана - человека другой веры, воспитания, культуры. Вы могли бы полюбить иностранца, как она?

- Зарекаться не буду. Если два человека друг друга полюбили и чувствуют, что они созданы друг для друга, какая разница, какие у них вероисповедание и язык?

- Есть ли какие-то особенности работы в кино именно в Турции?

- У нас в кино смена длится 12 часов. Возможны переработки, но все стремятся этого не допустить. А вот в Турции 12-часового рабочего дня не бывает. Сколько заложено в плане снять сцен сегодня, столько и будут снимать. И не важно - 20 часов пройдет или даже 30. Единственный плюс при этом - кормят очень вкусно каждые 6 часов. Турки вообще любят поесть. Готовят они очень здорово.

- Приходилось следить за фигурой?

- Говорят, когда человек нервничает, он худеет. Видимо, мне было так неспокойно - ведь каждый день меня ждали 10 - 11 сцен на турецком, что можно было есть абсолютно все!

«Султан моего сердца». Четверг - пятница, 21.30, Первый.

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