В отличной форме: 49-летняя Дженнифер Лопес снялась для глянца в купальнике

Дженнифер Лопес украсила обложку американского издания Harper's Bazaar: певица снялась для февральского номера глянцевого журнала. Поп-дива не раз говорила, что в свои 49 лет находится в лучшей форме, чем когда-либо в жизни. Дженнифер ежедневно тренируется в спортзале вместе с бойфрендом, бейсболистом Алексом Родригесом. Результатом каждодневных тренировок артистка похвасталась в необычной фотосессии. Певица снялась в купальнике в образе пловчихи, ныряющей в бассейн.

Черные купальники разных фасонов идеально подчеркнули спортивную фигуру Джей Ло. Ее форме можно только позавидовать: тонкая талия, рельефные мышцы – певица прекрасна как никогда. И все это – результат железной дисциплины и воли. Именно о дисциплине артистка и рассказала в интервью изданию.

harpersbazaarus Introducing our February 2019 cover star... @jlo!

- Иногда я устаю. Очень устаю. Но я никогда не думаю: «Я не хочу этого делать». Я просто думаю, что иногда нужен перерыв. Я действительно считаю, что у меня еще очень много дел и целей. Я не уверена, что когда-нибудь дойду до такого момента, когда удовлетворенно подумаю: "Я сделала все. Я больше не могу. Мне нечего больше сказать." Надеюсь, этот день никогда не наступит, - призналась Джей Ло.

harpersbazaarus @jlo is (still) on top of the world.

Дженнифер проводит в спортзале немало времени. По словам фитнес-тренера артистки Дэвида Кирша, она — невероятно дисциплинированный человек. Именно поэтому она и добилась такого успеха. Обязательный пункт в ее расписании — ежедневная утренняя разминка. Кроме зарядки Джей Ло еще и тренируется в фитнес-зале — три-четыре раза в неделю.

harpersbazaarus Sometimes I get tired, she admits.

- Я крайне редко пропускаю тренировки, - утверждает Дженнифер. - Иногда, конечно, я могу допоздна работать, но в таких случаях я говорю себе: просто сделай это, всего лишь один час

Главным условием отличного внешнего вида певица считает здоровый сон — она спит не меньше 8 часов. Лопес уверена: это лучшая профилактика возрастных изменений. На выходных Дженнифер может встать с кровати ближе к полудню, проспав 12 часов.

jloisall DAMN

Артистка не морит себя голодом (иначе ее аппетитные формы просто исчезнут), но придерживается дробной системы питания: ест 6 раз в день понемногу. В ее рационе много овощей (капуста, огурцы, красный перец, кабачки и никакой картошки) и злаков (особенно коричневого риса). На завтрак Джей Ло предпочитает яйца или овсяные хлопья, на обед — зеленый салат с рыбой или курицей. Перекусывает она йогуртом или фруктами. Не отказывается поп-дива и от ужина, хотя говорит, что не любит наедаться на ночь. Плюс певица не курит и почти не употребляет алкоголь (разве что бокал вина или шампанского по праздникам). Зато пьет много воды и обходит стороной любые газированные напитки, даже если они не содержат сахар.