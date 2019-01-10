2019-01-10T16:21:05+03:00
Звезды

Юлия Пересильд рассказала, почему у ее дочерей не фамилия отца — режиссера Алексея Учителя

На выбор повлиял разговор с дедушкой, который случился много лет назад
Ольга АНТОНОВА
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Режиссер Алексей Учитель, актриса Юлия Пересильд и их дочери Анна и Мария. ФОТО Вячеслав Прокофьев/ТАССРежиссер Алексей Учитель, актриса Юлия Пересильд и их дочери Анна и Мария. ФОТО Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Давно уже ни для кого не секрет, что Юлия Пересильд воспитывает двух детей от женатого режиссера Алексея Учителя. При этом, девятилетняя Анна и шестилетняя Мария носят фамилию матери, хотя Учитель принимает активное участие в воспитании детей. Так почему же актриса решила не давать дочкам фамилию отца? Оказалась, что на это решение повлиял разговор с дедушкой, который состоялся у Юлии много лет назад. . Пожилому человеку очень не нравилось, что в семье одни девушки и когда они выйдут замуж, то фамилия Пересильд исчезнет в их роду.

Пересильд призналась в интервью журналистам, что этот разговор запал ей в душу, поэтому, когда родились дочери, она оставила им свою фамилию. Актриса считает, что дедушка был бы очень доволен ей. Кстати, также поступила и ее сестра. Также артистка рассказала о своих принципах воспитания детей.

«Мы много и откровенно говорим с ними. Я рассказываю про те проблемы, которые были в детстве у меня самой, ведь мы жили бедно. И про то, что огромное количество детей не знают, будут ли они ужинать и в чем пойдут зимой в школу. Безусловно, мои дочери в каком-то смысле шикуют, живут в благополучных условиях, но погрузить их насильно в мир, в котором жила, например, я, невозможно. И наши беседы не проходят бесследно. При мне они, конечно, могут и покапризничать, и постоять на голове. Но когда мамы нет рядом, вдруг проявляются какие-то удивительные черты характеров», — призналась звезда порталу «7 дней».

Напомним, что режиссер Алексей Учитель на протяжении многих лет был женат на продюсере Кире Саксаганской. Развод с супругой так и не был оформлен официально, но это не помешало режиссеру фильма "Матильда" начать встречаться с Пересильд. Разница в возрасте у влюбленных составляет 33 года, что никак не повлияло на их отношения.

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