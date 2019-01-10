2019-01-10T19:32:54+03:00
Наука

Илон Маск возбудил Twitter, увидев пришельца в «первом человеке на Луне»

Миллиардер конспирологически помянул Нила Армстронга в своем твите
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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Армстронг и пришелец: почему они рядом?Армстронг и пришелец: почему они рядом?
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Илон Маск - американский инженер, изобретатель, инвестор, предприниматель, миллиардер, глава компании SpaceX, собирающийся отправить людей на Марс, а то и полететь вместе ними — озадачил мировое сообщество странным постом, который разместил в своем Twitter 3 января наступившего 2019 года.

Марс - мечта Илона Маска.

Марс - мечта Илона Маска.

Маск выложил фото Нила Армстронга, а рядом с ним — изображение пришельца в том виде, в котором мы их — пришельцев — обычно представляем: башковитыми, глазастыми, с маленькими носами и ртами.

Миллиардер снабдил фото надписью: «Нейл Армстронг был первым человеком, который высадился на Луне».

Далее Маск сообщил: если прочесть «Neil A.» - сокращенное имя астронавта - наоборот, то получится «Alien». То есть, «Пришелец».

Так выглядит пост Маска.

Так выглядит пост Маска.

Теперь пользователи соцсетей гадают, что все это значит. Понять не могут, но активно размножают пост. Со времени публикации им поделились 167 тысяч человек, «лайкнули» - 680 тысяч, 7 тысяч оставили свои отклики.

В честь чего Маск помянул Нила Армстронга, да еще столь странным образом? Ведь дата 3 января ничего особенного в жизни астронавта не значила, никакое - даже малозначительное - событие не знаменовала.

Наиболее конспирологически настроенные граждане полагают, что своим твитом миллиардер намекнул на некие, открывшиеся ему, тайные знания, которые касаются посещения Луны.

Более сдержанные пользователи соцсети считают, что Маск так пошутил, высмеивая тех, кто распространял и продолжает распространять слухи про инопланетян — особенно про их базы на Луне, которые якобы видел Нил Армстронг. Но опять же: почему «шутка» появилась 3 января? Ее можно было бы приберечь до 1 апреля.

Сам миллиардер смысл своего поста не раскрывает. Равно, как и не поясняет, он ли ради шутки придумал первый отклик — якобы от ФБР (FBI). Или бюро и в самом деле порекомендовало «Delete that shit right now» (Сейчас же сотри это г**но).

Пост с комментарием от ФБР.

Пост с комментарием от ФБР.

Маск не стер.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Нил Олден Армстронг (Neil Alden Armstrong - «Neil A.») родился 5 августа 1930 года. Ушел из жизни 25 августа 2012 года — не перенес осложнений после операции аортокоронарного шунтирования.

20 июля 1969 года Армстронг стал первым человеком, ступившим на поверхность Луны.

Нил Армстронг сразу после возвращения с поверхности Луны в посадочный модуль.

Нил Армстронг сразу после возвращения с поверхности Луны в посадочный модуль.

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