Путешествие по Исландии: Увидеть вулканы, гейзеры, ледники... и не разориться

О, ты в съездила в Исландию! Я давно о ней мечтаю! Расскажи, как там??

- Дорого!

Потом я, конечно, живописала сверкающие льдины на чёрном вулканическом пляже, радуги над водопадами (а в Исландии 10 тысяч водопадов!), самый красивый в мире мох (звучит странно, знаю, но в Исландии даже мох удивительно красив). Рассказывала, что именно тут земля раскололась на Европу и Америку, про викингов и китов, пускающих свои фонтанчики над Атлантическим океаном… В общем, про всё, ради чего стоит ехать в Исландию, сколько бы это ни стоило.

Голубая лагуна - термальный бассейн, который подогревается жаром исландских вулканов.Фото: Юлия СМИРНОВА

А сейчас - о том, как сделать расходы на исландское путешествие чуть более гуманными. Все способы подходят для туристов, более или менее привыкших к комфорту (не к роскоши!). Есть, конечно, и более радикальные: скажем, взять с собой палатку, забить чемодан консервами или ночевать в хостеле в комнате на 12 человек. Но это уже другой уровень экономии.

И да, не случайно я пишу про Исландию сейчас. Если собираетесь туда на майские праздники или летом, самое время планировать поездку. Остров переживает настоящий туристический бум. Качественное и сравнительно недорогое жильё бронируют на месяцы вперёд.

И ещё один плюс: многие достопримечательности Исландии бесплатны! Как Sun Voyager, Солнечный странник, напоминающий о викингах.Фото: Юлия СМИРНОВА

АРЕНДА МАШИНЫ

Такой способ передвижения по Исландии выгоднее общественного транспорта. Взять хотя бы дорогу из аэропорта в Рейкъявик и обратно. Международный аэропорт находится в Кеблавике, в 50 км от Рейкъявика. Билет на автобус стоит 3 тысячи крон - это примерно 1800 рублей на человека. Такси порядка 16 тысяч крон (почти 10 тысяч рублей). Так что взять машину в аэропорту и сдать там же после поездки - очень правильное решение.

Пункт второй, очевидный и относящийся не только к Исландии: лучше делить расходы на компанию из 4 - 5 человек. Считаем: самая простая и маленькая машина на 10 дней в Исландии стоит минимум 600 евро, в основном же 800 - 1000 евро. В стоимость включена базовая страховка, если добавите более серьёзную, то еще плюс 250 - 400 евро. Для ровного счёта пусть будет тысяча. На двоих - по 500 евро, на четверых уже совсем приятные 250.

Конечно, это всё играет роль, если вы путешествуете с друзьями. А когда четверо - это мама, папа и дети, в любом случае все расходы из семейного бюджета.

Церковь Хадльгримскиркья, один из символов Рейкъявика.Фото: Юлия СМИРНОВА

БЕСПЛАТНЫЕ ПАРКОВКИ В РЕЙКЪЯВИКЕ

Одна вещь в Рейкъявике точно дешевле, чем в Москве. Парковка. Город разделён на несколько зон. В самой дорогой час парковки стоит 320 крон - около 200 рублей. В других 170 крон, либо 170 за первые два часа и 50 крон (около 30 рублей) за все последующие.

Есть вообще бесплатные места для парковки, в том числе и в самом центре - например, у церкви Хадльгримскиркья.

А главное: с 18 часов и до 9 утра парковаться можно бесплатно во всём городе. Что для туристов крайне удобно. С утра пораньше уезжаете - в Голубую лагуну, к гейзерам или ещё куда, возвращаетесь после шести вечера. И за парковку не платите ни копейки. Это в рабочие дни. По субботам деньги берут с 10 утра до 16 часов, по воскресеньям - круглые сутки бесплатно.

За паркинг придётся заплатить также рядом с некоторыми главными достопримечательностями и в национальных парках.

СНИМАЕМ ДОМ

В Исландии что отели дорогие, что частные квартиры и апартаменты, сдающиеся через сайт Airbnb. Однако на более-менее большую компанию на Airbnb есть очень даже выгодные - и при этом красивые - варианты.

Как наш дом в Акюрейри, “северной столице” острова. Один из самых старых в городе, построенный в 1886 году двухэтажный деревянный особняк в центре города (гостям сдают второй этаж вместе с мансардой), с видом на фьорд и всякими дизайнерскими штуками в интерьере. Хозяева – Рина и Гретар, Гретар вырос в этом доме

Кухня моей мечты: стол и плита перед окном, выходящим на фьорд! Процесс приготовления ужина и завтрака превращается в медитацию и любование пейзажем. В гостиной брутально-деревянный стол. Три спальни, 100 квадратных метров. Около 200 евро в в сутки. Не копейки, но на четверых и тем более на шестерых – отлично.

ЖИВЕМ НА ФЕРМЕ. ИЛИ НА БЫВШЕЙ ФЕРМЕ

С жильём есть ещё один хороший вариант - гостевые дома, входящие в сеть Hey Iceland. В 1980 году фермеры и владельцы сельских домов объединились и начали заниматься туризмом. Денег он приносит больше, чем сельское хозяйство. А кое-кто из хозяев совмещает оба бизнеса: разводит исландских лошадок и принимает гостей.

Сейчас Hey Iceland объединяет 180 гостевых домов, ферм, семейных гостиниц и прочих вариантов жилья для путешественников. Поскольку это не сеть отелей, нет общего стиля или набора услуг, все дома очень разные. В любом случае - жить будете вдали от гороодов, на природе, среди живописных пейзажей. И деньги ваши получат простые местные жители, а не большие корпорации. Мы ездили по Исландии активно, каждый день ночевали в новом месте, так что впечатления разнообразные.

...Гостевой дом Dalshöfði посреди марсианского пейзажа из мха ста пятидесяти оттенков серого и чёрных вывороченных недр исландской земли. Пейзаж этот образовался после извержения 1783 года, за два с лишним столетия на бывшей реке из огненной лавы появилась жизнь. От трассы к дому ведут 5 км грунтовки, вдоль дороги - водопады, взлетающие в небо лебеди… Куда едем, к каким троллям или волшебникам в гости?

Приезжаем к идеальной семье, как с картинки в журнале: мама, папа, двое детей. В одном доме живут сами, другой сдают туристам. Всего пять номеров, душ общий. Есть ещё трехкомнатные апартаменты со своей ванной и кухней. Вокруг - ни души километров на двадцать в любую сторону, не считая соседей-фермеров. Зато есть персональный водопад и бурная река с ледяной водой. Холм с видом на те самые марсианские моховые поля. Тишина.

Рядом - национальный парк Ватнайокудль, самый большой ледник Европы. Ближайщий город с супермаркетом и другой цивилизацией в 25 км. Цена вопроса - порядка 14 тысяч рублей на двоих. А часть номеров (всеглюо их 20) ещё и с видом на ледник. Цена вопроса - порядка 8 - 10 тысяч рублей в сутки за двухместный номер.

Гостевой дом Glacial World Hoffell - это уже целых три домика у подножья ледника. Один - бывший хлев, другой бывший амбар. Но сейчас всё очень симпатично и, разумеется, чисто.

Гостевой дом Skjaldarvik рядом с городом Акюрейри - большой (ну как большой, 28 номеров) и очень уютный гостевой дом с хорошим кофе, вязаными вещицами на всех диванах и подоконниках. И, главное, - с собственной конюшней. Семейный бизнес: туристов уже 8 лет принимают муж и жена, Оли и Диса, и три взрослых дочери. Сами пекут клеб и пироги, ухаживают за лошадьми и катают всех желающих вдоль берега фьорда.

В Hey Iceland предлагают не только размещение, но и туры. Сейчас, уже с опытом самостоятельного путешествия, я бы обратила внимание на 10-дневный сэлф-драйв маршрут практически вокруг всего острова с проживанием на фермах. Сэлф-драйв - это означает, что никто вас по острову возить не будет. Есть готовый маршрут, по маршруту забронированы отели, для вас подготовлена машина, там есть в том числе и навигатор свашим маршрутом - ключи вручают, и вперед. Стоит 1245 евро на человека. Вместе с арендой машины и ещё кучей мелочей. По исландским меркам - очень гуманно.

И для сравнения - немного про отели. Дизайн лаконичный, не стоит ждать даже от четырех- и пятизвездочных отелей в Исландии золота и блеска, как в Турции и Эмиратах. Но это не значит, что исландским гостиницам чего-то не хватает. Просто они другие. Скажем, отель Borg в самом центре Рейкъявика, рядом с Кафедральным собором и озером, оформлен в стиле ар-деко. А завтраки накрывают не где-нибудь, а в ресторане Джейми Оливера. Стоит шик по-рейкъявикски порядка 250 евро, то есть примерно 20 тысяч рублей в сутки за двухместный номер.

Отель Katla Hofdabrekka рядом с городом Вик, чёрными вулканическими пляжами и скалами “Пальцы тролля”, торчащими из океана, отель на сто с лишним номеров. Из плюсов - бесплатный геотермальный бассейн под открытым небом и много местных продуктов на завтрак, включая исландскую рыбу и конину (да, исландцы едят своих лошадок с тех пор, как первые викинги прибыли на остров). Цена вопроса - около 12 тысяч рублей за номер на двоих в сутки.

ЕДИМ СУП

Рыбный – с семгой и треской, густой и наваристый. Или суп-гуляш из исландской баранины, по сути первое и второе сразу. В исландских кафе, расположенных у каждой достопримечательности и в каждом национальном парке, суп – самый правильный выбор для туриста, считающего деньги. Порции большие, супчики вкусные, обычно есть два- три на выбор. И почти везде платишь за одну порцию, а добавка в виде второй тарелки бесплатно. Самые экономные берут одну на двоих, в итоге каждому достается по тарелке. Мы так не делали: походы к водопадам и ледникам калорий отнимают много.

Долина Гейзеров. Настоящий Гейзер - тот самый, чьим именем назвали все гейзеры мира - сейчас спит. Зато каждые 5 - 10 минут выбрасывает горячий пар его сосед Строккур.Фото: Юлия СМИРНОВА

Стоят супы около 1600 – 1800 рублей. Ужас, да. Но не ужас-ужас-ужас, как палтус или кусок мяса – там уже все 3,5 - 3 тысячи за порцию отдадите. И это, повторюсь, обычное кафе с подносами, не ресторан даже. Хоть и рядом с гейзерами.

ГОТОВИМ САМИ

При таких ценах в ресторанах очевидно: готовить самим куда как выгоднее. Тем более что в супермаркетах продукты стоят пусть и подороже, чем в Москве, но в общем нормально. И они качественные и вкусные. И ещё: в супермаркетах на окраине Рейкъявика и в маленьких городах всё заметно дешевле, чем в центре столицы. Если вы на машине, закупайтесь по дороге.

Что покупать? Исландский йогурт скир - в нём белка втрое больше, чем в обычном йогурте. Местный сыр. Мясо - в основном баранина, и она отличная. Ягоды. Овощи тепличные либо импортные. Рыба очень дорогая.

Разумеется, чтоб готовить самим, надо выбирать жильё с кухней. Альтернатива - одноразовые грили-барбекю для пикников, их тоже продают в супермаркетах.

ПЬЁМ ВОДУ ИЗ-ПОД КРАНА

Джон, заботливый владелец квартиры в Кеблавике, которую мы сняли через Airbnb, дал этот совет в первом же письме: “Не тратьте деньги на воду в бутылках, пейте из-под крана, мы все так делаем”.

Действительно: в Исландии из-под крана течет вода не просто чистая и безопасная для желудка, а реально вкусная. Но. Надо открыть кран с холодной водой и подождать секунд десять - иначе у воды будет запах сероводорода (тухлых яиц, проще говоря). Он же удивит вас в душе. Вся горячая вода в Исландии так пахнет, в одних городах больше, в других меньше. Привыкаешь быстро.

Приедете в термальные бассейны знаменитой Голубой лагуны или менее раскрученные, у озера Миватн, - вот там вдохнёте сероводорода по полной программе.

ПОКУПАЕМ СУВЕНИРЫ В СУПЕРМАРКЕТАХ

Я вовсе не отговариваю вас от исландских сувенирных и тем более дизайнерских магазинов. Они роскошны. Чувство стиля у брутальных викингов отточенное, как скалы на атлантических штормах.

Украшения из вулканической лавы, руны из серебра и дерева (непременно с объяснением, что каждая из них означает), фотографии исландских ледников, извержений и северных сияний, превращённые в стильные сумки, зонты, шапочки и купальники, вязаное ...всё, что угодно. От традиционных свитеров до галстуков-бабочек. И моя любимая тема: вещицы из рыбьей кожи. Из шкур трески и лосося делают браслеты, сумки, кошельки, чехлы для телефонов.

Вязаный свитер - классический исландский сувенир. Но почему бы не привезти оригинальный?Фото: Юлия СМИРНОВА

Но - я отвлеклась от экономии. Самые бюджетные сувениры можно найти в супермаркетах. Например, исландскую соль. Из Атлантики, разумеется. Есть чёрная, похожая на вулканический песок. А есть копчёная на берёзовых дровах. Красиво упакована. Стоит 400 - 500 рублей на наши деньги.

Или исландский шоколад - и тот, что исландцы делают для себя, горький, хорошего качества, и для туристов, с вулканами-ледниками на обёртке. Ту же самую соль и тот же самый шоколад я видела и в сувенирных магазинах. Вдвое дороже.

ПОЛУЧАЕМ ТАКС-ФРИ

Суть вам наверняка знакома: туристам за покупки возвращают НДС. Минимальная сумма для оформления такс-фри в Исландии - 6 тысяч крон. Но что такое для Исландии 6 крон? Два билета на автобус. Так что если купили хоть что-то, возврат НДС вам наверняка положен.

Удобный нюанс: в аэропорту не надо идти на таможню за штампом, как в других странах. Тут действует система одного окна, в зоне вылета, рядом со стойками регистрации - ищите Arion Bank. Предъявляете чеки и заполненные формы такс-фри, тут же получаете возврат (либо деньги приходят на банковскую карту, если выбрали такой вариант).

ПРИЯТНОЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ

Хорошая новость: долететь до Исландии как раз можно сравнительно недорого. Мы летели рейсом авиакомпании Finnair со стыковкой в Хельсинки. Расписание удобное - в Хельсинки по дороге туда и обратно около 2 часов. Хватает на то, чтобы спокойно пройти паспортный контроль (Исландия входит в Шенген, и если летите через Финляндию или другую шенгенскую страну, штамп в паспорт ставят в аэропорту при пересадке).

Цена вопроса - около 26 - 30 тысяч рублей за перелёт из Москвы в Рейкъявик и обратно.