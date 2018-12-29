Новый год 2019 на ТВ: Монеточки заслышав голосок

В далеких заграницах Новый год чаще всего встречают на свежем воздухе - под салюты да фейерверки. Мы, конечно, погулять тоже не дураки, но это потом, после застолья. Главное украшение которого, не считая оливье и заливного, - это телевизор. Так уж повелось! Не мы эту традицию основали, не нам ее и нарушать.

Экстремально молодежно

В последние годы принято ругать главные каналы: они-де не пускают в праздничный эфир молодых артистов, а все потчуют нас мамонтами эстрады. Иван Ургант решил доказать обратное: за день до главных гулянок в спецвыпуске своего вечернего шоу он устраивает альтернативу классическому «Голубому огоньку» (поэтому программа временно переименована - теперь это «Голубой Ургант»). Заявлены сплошь молодые артисты, многие из которых признанные звезды YouTube, но их трудно представить в консервативном антураже одного из главных телеканалов страны: группы Little Big, «Хлеб» Мальбэк с Сюзанной; певица Гречка, рэперы Feduk, Антоха МС, Big Baby Tape и Boulevard Depo; комики Данила Поперечный и Big Russian Boss (если вы не знаете, кто эти люди, позовите внуков).

Фото: Первый канал

Будут и более-менее мелькающие на ТВ Иван Дорн и Монеточка, а также молодые российские актеры - Евгений Кулик, Александра Бортич, Ирина Горбачева и др. Причем петь гости шоу будут не свой репертуар. Что конкретно - секрет, но, судя по оговоркам ведущего, в шоу воздадут дань девяностым.

«Голубой Ургант». 30 декабря, 23.30, Первый.

Как красива ночная Москва

Уже второй год подряд Первый канал показывает в своей главной новогодней программе Москву: артисты поют прямо на улицах стремительно хорошеющей столицы. Эта «Новогодняя ночь» примиряет зрелое и молодое поколения: тут тебе и свежие кумиры, и поп-классики. Удовольствие два в одном: и песню послушали, и лучший город земли увидели. Так, Баста и Полина Гагарина споют на фоне небоскребов «Москва-Сити», Монеточка (вот прямо нарасхват эта девочка) выступит на Манежной площади, Ани Лорак, Дима Билан и Polina (кстати, обратите на нее внимание: эта певица активно работает в США, а вообще она - родная дочь звезды 90-х Анки) выбрали центр дизайна Artplay.

Вера Брежнева и Светлана Лобода дадут огня в павильоне «Космос» на ВДНХ, Валерий Меладзе с женой Альбиной Джанабаевой прокатятся там же на катке, Жасмин с неожиданной Татьяной Навкой споют на Триумфальной площади, Ёлка доехала аж до аэропорта «Шереметьево». А Стасу Михайлову и Николаю Расторгуеву доверили станцию метро «Фонвизинская».

Фото: Максим ЛИ/Первый канал

Наконец, супруги Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов покажут, какой красивый у нас Большой театр. Также выступят: Кристина Орбакайте, Григорий Лепс, группы #2Маши, «Ленинград», Гарик Сукачев, Лолита, Валерий Сюткин, Юрий Антонов, группа «А-Студио», Филипп Киркоров, Зара, Александр Панайотов, участники шоу «Голос» и др.

«Новогодняя ночь на Первом». 31 декабря, 23.00 (и после боя курантов), Первый.

До смешного злободневно

До обращения президента на «России 1» вас ждет «Новогодний парад звезд». Артисты опять поют, но на злобу дня и делают это с юмором. Дмитрий Губерниев и Александр Маршал приготовили номер про санкции, Гоша Куценко и Сергей Рост исполнят сценку про положение дел с валютой, Юрий Стоянов перевоплотится в Дональда Трампа, а Игорь Верник - в Терезу Мэй. Ведущие «60 минут» Ольга Скабеева и Евгений Попов осветят тему фейковых новостей, Сергей Агапкин, Юлия Савичева и Михаил Полицеймако сбацают «Медицинские куплеты».

Фото: Канал "Россия 1".

«Новогодний парад звезд». 31 декабря, 22.25, Россия 1.

Под «Пельмени»

Новогодняя фишка СТС - новое шоу «Уральских пельменей». В программе «В Стране Гирляндии» юмористы перевоплощаются в животных, которые тоже готовятся к Новому году.

Например, Вячеслав Мясников и Андрей Рожков станут котами и будут выяснять, кому в этом году ронять елку. Вот вам пример шутки:

- Тот, кто уронит елку 50 раз, станет королем котов.

- Что-то я стал каким-то неамбициозным, после того как прошлом году меня отвезли в больницу и дали поспать. Утром я заговорил вот таким писклявым голоском…

Новогодняя фишка СТС - новое шоу «Уральских пельменей».

Шоу «Уральских пельменей». 31 декабря, 22.45, СТС.

Рок-альтернатива

Есть такие зрители, которым вся эта поп-культура с шоу-бизнесом как кость в горле. Представьте себе, на НТВ и таких не забыли. Хозяин «Квартирника» Евгений Маргулис позвал в гости Гарика Сукачева, Юрия Шевчука, Сергея Чигракова, группы «ЧайФ», «Крематорий», «Мельница», AnimalДжаZ. Также придет молодежь: Женя Любич, Jukebox Trio, Louna, The Hatters. Споют и киноартисты: Андрей Мерзликин, Дмитрий Харатьян, Артур Смольянинов и Иван Охлобыстин.

Фото: НТВ

«Квартирник НТВ у Маргулиса». 31 декабря, 23.45 и после боя курантов, НТВ.

Тот самый «Голубой огонек»

Новые веяния - это хорошо. Но какой Новый год без «Голубого огонька», правда? На «России 1» все как всегда: столики с шампанским, серпантин из ниоткуда, счастливые звезды эстрады чокаются шампанским. Между прочим, в бокалах у них самое настоящее игристое, лимонад «Буратино» наливают только массовке. Ставка опять сделана на дуэты и перевоплощения. Андрей Малахов в образе куклы в коробке попробует спеть с Ани Лорак, Сергей Лазарев - с Юлианной Карауловой, Филипп Киркоров - с Егором Кридом, Лев Лещенко с Алсу. Для пикантности позвали Ольгу Бузову и дали ей в пару самого Евгения Петросяна. Сосо Павлиашвили придет с дочками, Лариса Долина - с внучкой. А еще звезды проекта «Синяя птица», Александра Пахмутова, Николай Добронравов, Валерия, Лев Лещенко, Олег Газманов, Юлия Савичева, Стас Пьеха, Диана Арбенина, Игорь Крутой, Витас, Надежда Кадышева, Игорь Николаев, Юлия Проскурякова, Глюкоза… И сразу четыре пары ведущих: Андрей Малахов и Анна Ковальчук, Николай Басков и Наталья Медведева, Юрий Гальцев и Нонна Гришаева, Дмитрий Губерниев и Мария Ситтель.

Фото: Канал «Россия 1»

«Голубой огонек». 31 декабря и после боя курантов, Россия 1.

Как в сказке

«Россия 1» возрождает традицию новогодних мюзиклов режиссера Александра Игудина. В этот раз ставят «Золушку». В главной роли - Наталья Медведева, ее самовлюбленные сестры - Анна Семенович и Анастасия Стоцкая, Фея - Елена Воробей, Мачеха - Елена Степаненко, отец Золушки - Борис Смолкин, принц - Сергей Лазарев, золотой голос королевства - Николай Басков, церемониймейстер - Филипп Киркоров. Также в ролях Кристина Орбакайте, Юрий Аскаров, Игорь Верник, Ефим Шифрин, Егор Крид, Андрей Малахов, братья Пономаренко, Сосо Павлиашвили, Владимир Данилец, Владимир Моисеенко. Все поют и танцуют (кончится все хорошо).

Фото: Канал «Россия 1»

«Золушка». 31 декабря, 17.40, Россия 1.

P.S. 1 января постарайтесь прийти в себя к 20.00. На Первом канале финал «Голоса-7» в прямом эфире!