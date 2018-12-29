Как выбрать для ребенка игрушку, которая не навредит его психике
Новый год на носу. Всем хочется подарков. Особенно детям (хотя некоторые этого еще даже не понимают). Выбрать правильную игрушку, которая подойдет ребенку по возрасту, - не то чтобы искусство. Но это требует некоторых специальных знаний. Вот что рекомендуют специалисты по детскому развитию и врачи-педиатры. "КП" рассказывает, как выбрать для ребенка игрушку.
7 - 12 месяцев
В этом возрасте дети переходят к активным действиям - учатся ползать, стоять, подтягивать к себе разные предметы и складывать их вместе.
Что дарить:
Вещи для игры - куклы, пластмассовые и деревянные машины с колесиками, игрушки для ванной.
Все, что можно собирать, - блоки, кубики, шарики и матрешки.
Игрушки для физического развития, например, большие мячи.
1 - 2 года
Годовалые детишки обычно уже вовсю ходят, произносят свои первые слова и уже не боятся играть рядом с другими детьми. Правда, для спокойствия им все равно еще нужны взрослые под боком.
Что дарить:
- Книжки с простыми картинками или фотографиями, аудиокниги с песенками, стихами и простыми рассказами.
- Наборы для творчества - маркеры (нетоксичные и отмывающиеся), цветная бумага, карандаши.
- «Взрослые» вещи - игрушечные телефоны и коляски, машинки и кукольные кроватки.
- Конструкторы и простые головоломки.
2 - 3 года
Двухлетки быстро учатся говорить и пробуют окружающий мир на прочность - везде лазают, кувыркаются, прыгают с дивана на кресло. У них уже более-менее развита мелкая моторика, так что они могут делать относительно небольшие предметы.
Что дарить:
- Деревянные пазлы и конструкторы, наборы для сортировки.
- Куклы, аксессуары и одежда для них.
- Детская мебель и кухонные наборы, игрушечная еда.
- Формочки, ведерки и прочие игрушки для песочницы.
- Все для творчества - карандаши и маркеры, цветные мелки и доска для них, бумага и ножницы, а также простые музыкальные инструменты - например, барабан, ксилофон или бубен.
- Книжки с картинками и аудио-книги.
- Шары и мячи.
3 - 6 лет
Дошкольники обычно болтают без умолку и задают миллион вопросов. Им нравится играть с друзьями (но не нравится проигрывать), и они уже готовы делиться своими игрушками.
Что дарить:
- Головоломки и пазлы, конструкторы.
- Куклы и кукольные дома, машинки и самолеты, мебель и аксессуары.
- Игрушечные инструменты - верстак, молоток, пила, и другие.
- Все для творчества - пальчиковые краски, кисточки, пластилин и инструменты для лепки, цветная бумага и ножницы. Музыкальные инструменты - ксилофоны, маракасы и бубны.
- Книжки с детальными иллюстрациями.
- Шары и мячи, кегли, мишени и что-нибудь, что можно в них бросать.
- Велосипед, детские лыжи и санки.
ВНИМАНИЕ!
Осторожно с батарейками
Игрушки с электромоторами опасны из-за батареек, особенно маленьких «таблеток». Малыш может их проглотить и спровоцировать желудочное кровотечение. Так что все игрушки на батарейках надо держать подальше от детей или позволять играть с ними только под присмотром взрослых.
КСТАТИ
Машинки лучше без радиоуправления
Радиоуправляемые машинки и вертолеты - эти игрушки для взрослых и подростков. Дети до 10 лет не очень хорошо видят связь между причиной и следствием. И такие игрушки могут только больше их запутать. Поэтому, получив в подарок радиоуправляемый вертолет, многие дети первым же делом начнут нажимать все кнопки подряд и запустят игрушку в ближайшую стену.
Если это машинка, то пусть ребенок катает ее сам. Чем больше дети используют свои разум и тело, чтобы заставить что-то работать, тем больше они учатся.
Барби или пупсик?
Про то, что пластиковые красавицы с тонюсенькими талиями и нереально длинными ногами вредят детской самооценке, педиатры твердят не первый год. В подростковом возрасте все это может обернуться серьезными комплексами.
Чтобы игра была развивающей, ребенок должен примерять на себя разные роли. Например, не просто играть за куклу, но и побыть ее мамой. Так что лучше, если в кукольном доме будут жить игрушки разных возрастов, от пупсов и малышей до вполне себе взрослых Барби.
А В ЭТО ВРЕМЯ
Роботы чересчур активны
В магазинах сейчас есть роботы на любой вкус - от электронных щенят и динозавров до мини-версий R2D2 из «Звездных войн». Однако дарить малышам игрушечных роботов педиатры не советуют. Проблема в том, что такие игрушки чересчур активны: они светятся разными цветами, разговаривают, гудят и двигаются. Для взрослого все это выглядит прикольно. А вот для ребенка эта активность не слишком полезна.
- Свет и звук гиперстимулируют сенсорные системы ребенка, - говорят специалисты Американской академии педиатрии (они накануне праздников опубликовали большой подробный список рекомендаций). - Это отражается на способности ребенка к социальному взаимодействию - уменьшаются его способности к изменению выражения лица, речи и жестикуляции.
Чем пассивнее игрушка, тем больше ребенку приходится делать за нее самому. Поэтому в процессе игры он может придумать ей характер, озвучить ее в диалогах с другими игрушками и в играх со сверстниками, составить свой собственный сценарий игры (а не копировать сценки из мультфильмов и кино). Так что лучше пусть куклы и звери молчат и не отсвечивают.
- Такая творческая игра в конечном итоге способствует развитию языка, саморегуляции, символическому мышлению и социально-эмоциональному развитию, - говорят эксперты. - А в кризисных ситуациях, например, при разводе родителей или переходе в другую школу, такая игра поможет ребенку справиться со своими эмоциями и новыми обстоятельствами.
Заменить говоряще-поюще-мигающие игрушки лучше куклами и игрушечными зверями без дополнительных функций.
ИСТОЧНИК KP.RU
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