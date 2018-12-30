«Мама, я хочу быть только с тобой»: 13-летняя дочь Волочковой не приняла ее нового мужчину

Новый год Анастасия Волочкова встречает с богато декорированной елкой, главным украшением которой стали носки его возлюбленного. О загадочном мужчине, с которым 42-летняя балерина проводит дни и ночи, и который сейчас занимает все ее мысли, артистка рассказала в программе Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». В беседе с телеведущей Анастасия призналась, что она без ума от своего мужчины и счастлива «до поросячьего визга».

- Этот год принес мне самое главное — встречу с человеком, который настолько дорог для моего сердца, что я даже не хочу его никому показывать. Он очень сексуальный, яркий человек, через многое прошел в жизни, пережил немало взлетов и падений, это нас объединяет. Мне с ним просто очень хорошо.

По словам балерины, ее возлюбленный никогда не был женат. Фото: кадр видео.

Анастасия познакомилась со своим новым избранников в компании общих знакомых. По словам артистки, это не была любовь с первого взгляда – они выстраивали отношения постепенно.

- Мы встретились несколько раз в одной компании, и в какой-то момент просто сердце подсказало, - уверяет артистка.

Мужчина Анастасии не москвич, но давно перебрался в столицу России. Его дом находится недалеко от загородного особняка балерины. Волочкова подчеркивает: ее возлюбленный достаточно обеспечен и ни в чем не нуждается. Но он сразу предупредил ее, что многомиллионных подарков делать не будет. К слову, бойфренд звезды сцены никогда не был женат, хотя ему уже 38 лет. Анастасия считает, что это совершенно естественно - просто ее мужчина до сих пор не встретил свою половинку.

- У него никогда не было семьи. И в этом нет ничего странного, - считает она. - Ведь многие женщины живут с мужчинами только ради денег, или мужчины, которые женаты, изменяют своим женщинам направо-налево. Что лучше — такая семья или свобода? Он просто насмотрелся на лицемерие своих знакомых, и хотел, чтобы у него всё было по-настоящему.

volochkova_art Это такая радость-находиться в объятиях любимого человека.

Раскрывать имя своего избранника Анастасия не спешит. Они вместе три месяца, и за это время провели порознь всего три ночи. Возлюбленный танцовщицы довольно ревнив, и, по словам Насти, они уже несколько раз ссорились. Обычно пара проводит время в доме Волочковой: «Мне комфортнее на моей территории», - говорит она.

Единственный момент, который омрачает счастье Анастасии – то, что ее 13-летняя дочь Ариадна пока не приняла ее избранника.

- Ариша очень ревнует. Когда мой мужчина к нам приходит, она сразу говорит: «Мама, я хочу быть только с тобой». Но я ей по-взрослому объяснила, что мама не может быть одна. Для меня одиночество неприемлемо, я его не переношу, - говорит Анастасия.

Балерина надеется, что постепенно дочь поймет ее и примет ее нового возлюбленного.