"Однажды я была русалкой": Светлана Бондарчук снова снялась в "голом" платье

Светлана Бондарчук не перестает ломать стереотипы о том, как должна жить разведенная женщина в 50 лет. Так, например, бывшая супруга известного режиссера свой юбилей отпраздновала в прозрачном и коротком платье, продемонстрировав всем собравшимся гостям идеальную фигуру. А после улетела с новым возлюбленным Сергеем Харченко на Бали вместе с компанией друзей.

И тут они отрываются по полной. Путешествуют по острову, пробуют местные коктейли, дурачатся у бассейна. Видимо, в один из таких эпизодов новый возлюбленный редактора глянцевого журнала даже повредил себе руку. На одной из фотографий он предстал в зафиксированной на локте повязке. А вот сама Бондарчук тем временем публикует множество фото в купальниках. В конце концов, когда как не на каникулах у окена это делать.

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Впрочем, в одной из последних фотосессий бикини сменило "голое платье" - полупрозрачный наряд, под которым явно читаются все очертания фигуры.

"Однажды я была русалка!",- подписала снимок курортница. В комментариях экс-возлюбленный Бондарчук - Сергей Табунов написал "Почему была? Ты русалка". Стоит отметить, что несмотря на расставание, владельцу картинной галереи и светской львице удалось сохранить дружеские отношения. Они по-прежнему тепло отзываются друг о друге, и постоянно публикуют фото вдвоем в своих микроблогах.

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Надо отметить, что год назад на Новый год Бондарчук также побывала на Бали, но тогда компанию ей составил Сергей Табунов, с которым у Светланы тогда былт отношения. Но полгода назад экс-супруга рассталась с арт-дилером и галеристом и вскоре стала появляться на светских мероприятиях под руку с Сергеем Харченко, директором проектов студии дизайна Bestinspace Design Co. (подробности)