Четыре концерта в новогоднюю ночь: Анна Седокова теперь работает на ипотеку

Анна Седакова живет и работает в столице около 15 лет, но только сейчас смога купить себе квартиру в Москве, о которой уже давно мечтала. Видимо, такой подарок певица решила сделать себе и своим дочерям перед Новым годом. Фотографией из новостройки звезда поделилась в своем инстаграме.

«Сегодня у меня появилась своя большая квартира с нереальным видом! Квартира, на которую я заработала сама. Правда к ней ещё идёт ипотека, но с этим я точно справлюсь!», — написала певица.

annasedokova Сегодня я собой горжусь, сегодня я стала такой серьёзной

По словам экс-солистки "Виа Гры", она смогла заработать на первый взнос по ипотеке и внесла 30% от стоимости, а не девять, как планировала еще две недели назад. Ради этого она прошла через «миллион испытаний, преодолела тысячу и одну преграду». Но расслабляться рано, впереди еще большой ремонт, много забот, поэтому она обратилась к своим подписчикам, чтобы они посоветовали ей компании, которые занимаются декором, дизайнеров и архитекторов.

Кроме того, действующая ипотека стимулирует и больше работает - поэтому всю новогоднюю ночь Седакова будет трудиться на корпоративах. У нее запланировала четыре концерта, поэтому дети встретят праздник без мамы.

«В эту новогоднюю ночь у меня 4 концерта, и это мой выбор, я не смогу провести с ними эту ночь, но зато мы сможем позволить себе что-то классное потом в январе. Ну и теперь наше любимое слово «ипотека», — написала Анна.

annasedokova Спасибо вам огромное от всех нас за поздравления !

К слову, не так давно Седокова стала участницей программы «Андрей Малахов. Прямой эфир», где рассказала о своей личной жизни, ситуации с Моникой, которая очень беспокоит ее старшую дочь Алина Белькевич — девочка тяжело переживает разлуку с сестрой.

«Мне очень сложно от того, что я не могу обнять Монику, — призналась Алина, которая вместе с мамой пришла на ток-шоу. — Мне так хочется с ней погулять, пообщаться, но не могу сейчас сделать этого».

Напомним, второй супруг звезды- Максим Черняховский через суд добился опеки над дочерью Моникой и ее переезда к нему на постоянное место жительства в США. Вместе со своей бабушкой экс-супруг решил, что девочке будет лучше жить в Лос- Анджелесе, где у нее уже есть хорошая школа, круг друзей и любимый папа. Седакова может видеться с дочерью, когда будет приезжать в США. Но понятно, что это будет не так часто, как хотелось бы певице.