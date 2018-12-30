Представитель ливанской военной организации «Хезболла» Мохаммад Афиф: Лучший способ обезопасить себя от Америки - союз с Россией

Корреспонденту «КП» удалось побывать в самом сердце организации, которую на Западе считают террористической, а в России, Сирии и Иране – нет. Наоборот, ливанская «Хезболла» - активный участник боевых действий против джихаддистов из ИГИЛ ("Исламское государство" - запрещенная в РФ организация). Какое будущее у Сирии, почему русские для Ближнего Востока лучше, чем американцы – об этом «КП» рассказал высокопоставленный представитель «Хезболлы».

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

«Хезболла» - одна из секретнейших и влиятельнейших организаций на Ближнем Востоке. В США, Израиле, Канаде, Австралии, Египте и многих других государствах их считают террористами. Но есть и другие страны, которые относятся к движению, скажем так, с пониманием. Дело в том, что члены «Хезболлы» регулярно побеждают на выборах в Ливане - входят в парламент и правительство.

Кто-то воспринимает членов «Партии Аллаха» (так название движения переводится на русский) чуть ли не как легендарных ассасинов – в древние времена это был клан искусных убийц. Но все куда сложнее - военные спецоперации для «Хезболлы» лишь одно из направлений их деятельности. Хоть и важнейшее. Поэтому я очень удивился, когда ответ на мое письмо пришел через три часа: «Господин Аббас Джума, мы о вас наслышаны и будем рады познакомиться лично. Вы надолго в Ливане?».

Не спрашивайте, что я делал в этой стране. Это было не так важно, как возможная встреча с представителями «Хезболлы».

ПОВСЮДУ ВРАГИ

Ровно в 13:00 по местному времени я был в условленном месте. Подлетает большой джип с тонированными окнами. Пару мгновений и мы уже мчимся по улочкам Бейрута. Молчаливый водитель в черных очках постоянно сворачивает то направо, то налево. И так около часа. Очень долго для городка (хоть и столица страны) с площадью меньше, чем у юго-западного округа Москвы.

- Повсюду враги, надо быть осторожным, - заметив, что я то и дело поглядываю на часы, сказал водитель. - Потерпите, скоро приедем.

Мы встали в пробку - традиционный затор на въезде в южный Бейрут, полностью подконтрольный «Хезболле». Такое ощущение, что пересекаешь границу между государствами: укрепленный блокпост, вооруженные солдаты, металлодетекторы. И вот наше мини-путешествие закончилось. Меня высадили в шиитском районе Дахия (в Ливане проживают представители разных религий и течений. Шииты - самая крупная община наряду с мусульманами-суннитами и христианами-маронитами. Конфессии живут на основе договора, чтобы не было разногласий. Ведь ещё недавно в Ливане бушевал суннито-шиитский конфликт).

Итак, Дахия - на первый взгляд — Бейрут, как Бейрут: рестораны, магазины, офисы. Но, приглядевшись внимательнее, можно заметить больше женщин в хиджабах, а портреты религиозных авторитетов смотрят на тебя сверху вниз, как бы говоря: «Это наша территория».

Совсем непохоже на остальную часть ливанской столицы - светскую, фактически европейскую.

- Нам сюда, - охранник показывает на вход. Маленький лифт доставил нас на последний этаж, где в дверях уже поджидал Мохаммад Афиф - глава по связям с общественностью и СМИ «Хезболлы».

«Хезболла» - одна из влиятельнейших организаций на Ближнем ВостокеФото: EAST NEWS

МЫ НАЧАЛИ С БОРЬБЫ

- Могли бы вы вкратце рассказать нашим читателям историю «Хезболлы»? Как вы превратились в главных врагов Израиля и США?

- Во врага мы не превратились. Мы им стали сразу. Так как «Хезбалла» изначально была основана, как движение сопротивления против израильской оккупации. Мы появились в 1982 году, в ответ на вторжение Израиля на юг Ливана (израильтяне стремились уничтожить обосновавшихся там бойцов из Организации освобождения Палестины, которые воевали против Тель-Авива. - Ред.). Наши люди активно противостояли этому, призывая население к восстанию и вербуя в свои ряды ливанцев. Но вы правы, «Хезбалла» не всегда была такой авторитетной организацией, как сейчас. С 1982 по 1984 мы представляли из себя группу небольших и разобщенных вооруженных ячеек, защищавших свою территорию. Параллельно мы занимались просветительской деятельностью в мечетях, привлекая на свою сторону все больше людей.

В итоге разобщенные ливанские ячейки стали действовать сообща, объединившись в организацию. Первый документ, распространенный от имени «Хезбаллы», датируется 1984 годом. Именно тогда мы перестали быть просто военным сопротивлением, став полноценной политической силой, которую поддержал народ.

Все это происходило параллельно с победами на поле боя и заметными социальными улучшениями. Мы стали оказывать помощь семьям, потерявшим на войне отцов и сыновей. У нас появились отделения, занимающиеся образованием и воспитанием молодежи в школах и университетах. Причем мы работали как с мужчинами, так и с женщинами.

Со временем «Хезбалла» набрала немало сил и опыта. Это помогло нам освободить юг Ливана от Израиля.

В 1992 году у нас прошли парламентские выборы, и «Хезбалла» впервые стала не только де-факто, но и де-юре политической организацией. В 2005-м, как известно, территорию Ливана покинули сирийские войска. Дамаск перестал влиять на нашу политику, образовалось свободное пространство, и мы его заполнили.

Хасан Насралла - генеральный секретарь ХезболлыФото: EAST NEWS

ВРАГ МОЕГО ВРАГА - МОЙ ДРУГ

- Россия признает «Хезболлу» легитимной организаций, в отличие от Израиля, США и других стран, считающих вас террористами. Как вы воспринимаете Москву и ее роль на Ближнем Востоке?

- Мы с самого начала были против чрезмерного присутствия США в регионе. «Хезболла» всегда считала, что наилучший способ обезопасить себя от Америки - это заключить союз с Россией. Почему именно с ней? Да потому что от этой страны никогда не исходило угрозы. СССР всегда был справедлив со всеми арабскими странами - помогал и развивал их. То, как русские показали себя в Сирии - лишний раз убеждает нас, что мы не ошиблись в своих оценках. Да, были периоды, когда наши интересы расходились. А в последнее время Соединенные Штаты фактически вытеснили Москву из региона. Но мы видим, как быстро русские отыгрывают позиции. И мы стараемся этому способствовать. Кроме того, нам очень выгодно иметь связь с таким мощным в военном отношении государством.

Я бы отдельно хотел поблагодарить ваших дипломатов. С их подачи наши делегации регулярно посещают Москву. Мы делимся опытом и строим планы. Недавно замминистра иностранных дел России Михаил Богданов встречался с нашим лидером Хасаном Насралла.

Кроме того, нас особенно сближает общая война с терроризмом в Сирии.

«Хезболла» настаивает на том, чтобы Ливан еще больше сотрудничал с Россией. Остальным мы не доверяем.

- Но ведь Россия прекрасно сотрудничает с Израилем. Разве вас это не смущает?

- Нисколько. Мы понимаем, что Россия, как сильное и самостоятельное государство, преследует свои интересы. И поэтому сотрудничает с разными странами. Мы же, в свою очередь, организация сопротивления и, естественно, боремся против израильской оккупации в Палестине и Сирии. Каждый занимается своим делом. И мы воспринимаем Россию, как партнера, а не члена нашей оси (имеется в виду ось сопротивления США, Израилю, а также радикальным исламистам, апартеиду, расизму и идеологии национальной исключительности. В ось входит Сирия, «Хезболла» и Иран - Ред.). Москва в праве сотрудничать с кем угодно. Мы довольны тем, что российско-израильские отношения не вредят союзу России и «Хезболлы».

Ливанская «Хезболла» - активный участник боевых действий против джихаддистов из ИГИЛФото: EAST NEWS

- Вас часто называют антисемитами. Это так?

- Конечно же нет. Мы не испытываем вражды к национальностям, расам или религиям. Как истинные мусульмане, мы вообще не обращаем на это внимание. И, разумеется, мы не против иудаизма. Мы искренне уважаем эту религию, у нас общие пророки. Да мы и сами семиты (народы, говорящие на семитских языках - главным образом евреи и арабы - Ред.). Поэтому обвинять «Хезбаллу» в антисемитизме, как минимум, глупо. Но эту ложь используют сионистские движения (сионизм - еврейская националистическая идеология, цель которой - переселить всех евреев в Израиль, где они должны объединиться и возродить еврейский народ - Ред.) для давления на мировых лидеров. Для демонизации нашей партии. Мы не враги евреям, но у нас конфликт с сионистами. Это две большие разницы.

У «ХЕЗБОЛЛЫ» ЕСТЬ СВОИ ХАКЕРЫ

- Сегодня много говорят об электронных армиях. Хакеров воспринимают чуть ли не как главную угрозу нацбезопасности. Думаю, вы слышали все эти истории об агентах ГРУ и вмешательстве в президентские выборы в США. Скажите, а существует ли «электронная Хезболла»?

- Как я уже сказал, мы противостоим нашим врагам на всех возможных уровнях: на уровне спецслужб, спецназа, на идеологическом уровне и, конечно, в интернете.

И мы не намерены уступать сопернику ни в чем. «Хезболла» пристально следит за каждым шагом Израиля. И любая новая технология, которая появляется у них, появляется и у нас.

У «Хезболлы» есть подразделение, специализирующееся на электронной борьбе и хакерах. Мы уделяем большое внимание рекламе, пиару и соцсетям. Конечно, нельзя сказать, что мы лучшие в этом деле, но это перспективное направление. Особенно среди молодежи, которая хочет и умеет работать в интернете. Мы, в свою очередь, обеспечиваем им все необходимое для обучения и работы. При этом привлекаются не только ливанцы - много молодых людей за границей поддерживают «Хезболлу».

МЫ СДЕЛАЕМ ВСЕ, ЧТОБЫ СПАСТИ СИРИЙЦЕВ

- Какова сейчас, на ваш взгляд, ситуация в Сирии? Что ждет эту страну и ее лидера в будущем?

- Мы считаем, что авантюра Запада и ряда арабских стран в Сирии провалилась. Целью этой авантюры было свержение легитимной сирийской власти, которая является неотъемлемой частью оси сопротивления. Сирийская армия сегодня освободила большую часть территории: от крупных городов до основных транспортных маршрутов. Дамаск полностью управляет экономикой страны. Мы считаем, что в кратчайшие сроки получится окончательно зачистить места, где все еще господствуют боевики. И «Хезболла» сделает все, чтобы Сирия оставалась единой и суверенной. Ведь Сирия - это сердце арабского мира и основной игрок в борьбе против сионистов. Именно поэтому мы так яростно боремся за эту страну.

Что же касается ее будущего, мы верим в политическое решение, которое стало возможным благодаря России. Мы полностью солидарны с Москвой и в вопросе президентства Башара Асада. Он законно избранный лидер, и только сирийский народ может решить, останется ли он на своем посту или нет. То есть будут проведены выборы, и написана новая конституция.

МЫ НЕ СУДЬИ

- Последний вопрос касается убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Как вы считаете, причастен ли к этому кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман?

- «Хезболла» официально никак эту тему не комментирует. Наши СМИ освещают новость об убийстве Хашукджи также, как другие мировые СМИ. Есть видеодоказательства, что этот журналист вошел в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле и не вышел оттуда. Турецкая сторона предоставила много информации об этом инциденте. Затем сама Саудовская Аравия признала факт убийства. В Эр-Рияде рассказали, что группа, прибывшая для убийства Хашукджи действительно существовала. По-моему, этого достаточно для того, чтобы сделать выводы.

Мы не судьи и не собираемся выносить судебное решение.

Но тем не менее, у меня есть два замечания по этому поводу. Во-первых, хочу отметить сам метод убийства - расчленение человека. Так действуют боевики «Исламского государства». Все помнят их зверские расправы в том числе и над журналистами. Можно сказать, что ИГИЛовцы и та группа саудовских палачей в Стамбуле прошли одну школу. Во-вторых, если бы убийцами были не саудиты, а иранцы или русские, страшно представить, какая бы реакция была на Западе. Думаю, это привело бы к концу света.

Сейчас весь так называемый цивилизованный мир судит сирийские власти за преступления, якобы совершенные сирийской армией. Много говорят о химоружии, которым, как выяснилось, владеют и боевики. Значит, это их шокирует. А расчленение человека в дипломатическом ведомстве не спровоцировало ни санкций, ни какой либо другой ощутимой реакции. Если вы спросите, против чего еще борется «Хезболла», я отвечу - против этого лицемерия.