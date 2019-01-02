Тимати женится: певец сделал предложение руки и сердца Насти Решетовой

Кажется, роман длиной больше двух лет в итоге завершится свадьбой. Тимати и модель Настя Решетова на днях похвастались фотографией на фоне ночного Парижа и романтическим ужином, который они организовали в сердце Франции на Новый год. А чуть позже, в своих сторис девушка еще и запостила фотографию, где счастливая и влюбленная хвастается обручальным кольцом.

Надо отметить, что скорой свадьбе может способствовать и тот факт, что месяц назад папарацци застукали красавицу, выходящую из клиники "Лапино", где ведут беременность и рожают все звезды шоу-бизнеса. Однако, сама модель информацию о своей интересном положении комментировать категорически отказалась.

Модель похвасталась обручальным кольцомФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Надо отметить, что если Тимати все-таки решится пойти в загс, то это будет его первая свадьба. Несмотря на то, что рэпер четыре года как является отцом. Дочь Алису ему подарила модель Алена Шишкова, однако, жениться пара не стала. Более того, спустя 1,5 года после появления на свет наследницы молодые люди расстались. При этом, дочь воспитывает мама Тимати- Симона, она же поддерживает прекрасные отношения с матерью Алисы и всегда рада видеть ее в своем доме. А вот к новому выбору сына Симона всегда относилась неоднозначно, и несколько раз в своем инстаграме косвенно высказывалась скептически в адрес длинноногой брюнетки Насти. Но с другой стороны, если слухи о беременности Решетовой подтвердятся, маме певца останется только смириться с выбором сына.

Сама же девушка много раз в интервью признавалась,что встреча с Тимати сильно изменила ее. Она стала осознаннее жить, больше ценить время, заниматься саообразованием. Девушка даже открыла свой бизнес, с развитием которого моделb также помог знаменитый бойфренд.