2019-01-02T15:17:12+03:00
Звезды

Самое обсуждаемое видео Нового года: Венсан Кассель целует беременный живот очаровательной жены

Тина Кунаки действительно скоро станет мамой
Ольга АНТОНОВА
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Тина Кунаки скоро подарит актеру малышаТина Кунаки скоро подарит актеру малышаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Говорят, о том, что молодая супруга Венсана Касселя - Тина Кунаки скоро подарит актеру малыша одной из первых узнала экс-супруга француза - Моника Беллуччи и почти сразу же закрутила новый роман. Журналисты тогда предположили, что одну из самых красивых актрис современности наконец-то отпустило, она окончательно попрощалась и со своим прежним браком и изменником-мужем.

А тем временем, последний на седьмом небе от счастья, что вновь станет папой. Вместе с молодой супругой Тиной Кунаки Кассель улетел на Новый год в Бразилию, где только и делает, что фотографирует очаровательную будущую мать. Она на всех фото и видео задорно смеется, горделиво демонстрируя округлившийся живот.

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Bonne ann e Feliz ano novoHappy new year
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«Самый счастливый год в жизни» — прокомментировала жена французского актера фото.

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HAPPIEST NEW YEAR EVER
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Опубликовал трогательное видео с женой и сам Венсан: в кадре он нежно обнимает Тину и целует ее живот. Надо отметить, что видео за несколько дней набрало почти 300 тысяч лайков, а прокомментировали его 4,5 тысяч человек. Трогательное видео стало лидером репостов в праздничные дни.

Отметим, что лля 21-летней модели Тины Кунаки ребенок станет первенцем, а Венсан Кассель будет отцом в третий раз. В браке с Моникой Белуччи у актера родились две дочери: 14-летняя Дева и восьмилетняя Леони. Сейчас девочки живут с мамой.

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