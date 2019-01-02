Самое обсуждаемое видео Нового года: Венсан Кассель целует беременный живот очаровательной жены

Говорят, о том, что молодая супруга Венсана Касселя - Тина Кунаки скоро подарит актеру малыша одной из первых узнала экс-супруга француза - Моника Беллуччи и почти сразу же закрутила новый роман. Журналисты тогда предположили, что одну из самых красивых актрис современности наконец-то отпустило, она окончательно попрощалась и со своим прежним браком и изменником-мужем.

А тем временем, последний на седьмом небе от счастья, что вновь станет папой. Вместе с молодой супругой Тиной Кунаки Кассель улетел на Новый год в Бразилию, где только и делает, что фотографирует очаровательную будущую мать. Она на всех фото и видео задорно смеется, горделиво демонстрируя округлившийся живот.

vincentcassel Bonne ann e Feliz ano novoHappy new year

«Самый счастливый год в жизни» — прокомментировала жена французского актера фото.

tinakunakey HAPPIEST NEW YEAR EVER

Опубликовал трогательное видео с женой и сам Венсан: в кадре он нежно обнимает Тину и целует ее живот. Надо отметить, что видео за несколько дней набрало почти 300 тысяч лайков, а прокомментировали его 4,5 тысяч человек. Трогательное видео стало лидером репостов в праздничные дни.

Отметим, что лля 21-летней модели Тины Кунаки ребенок станет первенцем, а Венсан Кассель будет отцом в третий раз. В браке с Моникой Белуччи у актера родились две дочери: 14-летняя Дева и восьмилетняя Леони. Сейчас девочки живут с мамой.