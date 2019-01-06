2019-01-03T17:52:57+03:00
Здоровье

Горько! Ученые выяснили, почему люди любят горькие напитки

Чай, кофе и тоник с хинином пользуются огромным спросом у большей части населения планеты, несмотря на свой более или менее горьковатый вкус. Исследователи решили выяснить природу этого явления.
Анна Кутырина
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Те, кто в силу генетических причин сильнее чувствует горечь кофеина, пьет больше кофе.Те, кто в силу генетических причин сильнее чувствует горечь кофеина, пьет больше кофе.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Исследователи из Северо-Западного университета (США) и Медицинского исследовательского центра Бергхофера (Австралия) сравнили варианты генов, которые отвечают за восприятие горького вкуса кофеина, хинина и пропилтиоурацила с информацией о количестве выпиваемого кофе, чая и алкоголя. Информация была получена из нескольких подробных медицинских баз данных, охвативших более 400 тысяч человек.

Если с кофеином более или менее все понятно, то два других вещества нуждаются в представлении. Хинин добавляется в тоник, а также используется при лечении малярии, в то время как пропилтиоурацил содержится в овощах семейства крестоцветных, например, различных видах капусты, в том числе брокколи и брюссельской.

Исследование принесло довольно неожиданный результат. Те, кто в силу генетических причин сильнее чувствует горечь кофеина, пьет больше кофе. Кажется странным, что по идее неприятный вкус не отвращает, а, напротив, развивает пристрастие к бодрящему напитку. Ученые объясняют это противоречие тем, что мозг быстро связывает вкус и эффект кофе. Таким образом, с каждой новой чашечкой рецепторы предвещают организму бодрость и прилив сил. Повышенная же чувствительность к пропилтиоурацилу и хинину, наоборот, заставляет предпочесть чай.

При этом, чем явственнее человек ощущает пропилтиоурацил, тем меньшей популярностью у него пользуется алкоголь, в частности, красное вино. То есть люди, не любящие брюссельскую капусту, скорее всего, откажутся и от бокала красного, выявили исследователи. Для кофеина и хинина такой взаимосвязи не было выявлено. Причины, по которым происходит реакция, обратная привыканию к кофе, не объясняются.

Эффект в отношении алкоголя заинтересовал ученых. Они собираются продолжить разбираться в теме и понять больше о вкусовых предпочтениях людей и связанных с этим привычках. Возможно, с помощью этого открытия в дальнейшем появятся методы контроля за чрезмерным потреблением тех или иных напитков.

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Интересные факты о кофе

1. Употребление кофе связывают со сниженным риском развития диабета второго типа, болезней печени и болезни Паркинсона.

2. В кофе содержится большое количество антиоксидантов – даже 1 - 2 чашки в день оказывают положительный эффект на организм.

3. Обычная чашка кофе без молока и сахара содержит всего 2 калории.

4. При этом у кофе достаточно негативных эффектов: в ряде исследований бодрящий напиток связывают с нарушением биологических часов, повышенным риском гипертензии (повышения давления у тех, кто к этому склонен), а также тревожностью

5. Есть исследования, указывающие на негативный эффект кофе на способность женщин забеременеть.

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